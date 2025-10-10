Un nouveau rapport a révélé que le gouvernement sud-coréen pourrait avoir définitivement perdu 858 To d'informations après la destruction d'un disque dur crucial dans l'incendie d'un centre de données à Daejeon. Les travaux de restauration du centre de données sont en cours, mais les autorités craignent que les données stockées sur le G-Drive du gouvernement ne soient définitivement perdues.
Le 26 septembre 2025, un incendie s'est déclaré dans le centre de données NIRS à Daejeon, en Corée du Sud. Le feu s'est déclaré dans une salle de serveurs située au cinquième étage du NIRS, endommageant 96 systèmes d'information critiques essentiels au fonctionnement du gouvernement, dont G-Drive. L'incendie a été éteint environ 22 heures après son déclenchement, mais il faudrait beaucoup de temps pour que tous les services soient rétablis.
La destruction des serveurs a effacé de manière permanente les fichiers de travail enregistrés individuellement par quelque 750 000 fonctionnaires, car aucune sauvegarde externe n'est disponible. Le gouvernement tente tant bien que mal de remettre en ligne les services les plus essentiels pour les citoyens. Cette défaillance soulève des critiques sévères sur la gouvernance des données, la stratégie de sauvegarde et la résilience des infrastructures vitales dun pays.
Un nouveau rapport a révélé que le gouvernement sud-coréen pourrait avoir définitivement perdu 858 To d'informations après la destruction d'un disque dur crucial dans l'incendie d'un centre de données à Daejeon. Les travaux de restauration du centre de données sont en cours, mais les autorités craignent que les données stockées sur le G-Drive du gouvernement ne soient définitivement perdues.
G-Drive, qui signifie Government Drive et n'est pas un produit Google, était utilisé par le personnel gouvernemental pour conserver des documents et autres fichiers. Chaque employé disposait d'un espace de 30 Go. Selon un rapport du Chosun, le disque dur était l'un des 96 systèmes complètement détruits dans l'incendie, et il n'existe aucune sauvegarde. « Le G-Drive ne pouvait pas disposer d'un système de sauvegarde en raison de sa grande capacité », a déclaré un responsable anonyme au Chosun. « Les 95 systèmes restants disposent de données de sauvegarde sous forme en ligne ou hors ligne. »
Si certains départements ne dépendent pas du G-Drive, ceux qui l'utilisent ont été gravement touchés par les conséquences de l'incendie. Une source du ministère de la Gestion du personnel a déclaré : « Les employés stockaient tous leurs documents de travail sur le G-Drive et les utilisaient selon leurs besoins, mais les opérations sont désormais pratiquement au point mort. » Seuls 115 des 647 réseaux touchés avaient été restaurés, soit un taux de récupération de 17,8 %. La restauration complète devrait prendre un mois. Le gouvernement affirme qu'il proposera des alternatives aux services les plus importants.
Quatre personnes ont été arrêtées tandis que la police enquête pour déterminer si une négligence professionnelle a contribué à l'incendie. Par ailleurs, un employé du gouvernement chargé de superviser les efforts de restauration du centre de données est décédé après avoir sauté d'un immeuble. Cet homme de 56 ans a été retrouvé en arrêt cardiaque près du bâtiment central du complexe gouvernemental de Sejong City à 10 h 50 le vendredi 3 octobre. Il a été transporté à l'hôpital, où il est décédé peu après.
Cet homme était un haut fonctionnaire du Bureau de l'innovation numérique du gouvernement et supervisait les travaux sur le réseau du centre de données. Son téléphone portable a été retrouvé dans la zone fumeurs au 15e étage du bâtiment gouvernemental. Le ministère coréen de l'Intérieur et de la Sécurité a déclaré qu'il n'était pas impliqué dans l'enquête policière sur l'incendie, mais que les circonstances de son décès, y compris la question de savoir si le surmenage avait joué un rôle, faisaient l'objet d'une enquête.
Cette situation rappelle que la surveillance des sauvegardes est depuis longtemps une corvée nécessaire pour les professionnels de l'informatique. Un rapport de 2022 a montré que de nouvelles questions ont également un impact sur cette catégorie et créent des défis plus importants. Les environnements variés et les volumes de données croissants sont révélés être une préoccupation majeure, la sécurisation des données à travers les applications de sauvegarde étant le défi de gestion de sauvegarde le plus cité, suivi par la protection des volumes de données croissants.
Source : The Chosun
