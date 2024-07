Malgré un nombre record de violations de données l'année dernière, 63 % des entreprises estiment que leurs mesures de sécurité sont efficaces. Un nouveau rapport de Dasera examine comment les perceptions des risques liés aux données et la préparation réelle contre les violations fluctuent selon les différents secteurs et constate que les principales menaces concernant les organisations sont les violations de données, les ransomwares, les menaces d'initiés et les configurations erronées.Les secteurs des technologies de l'information et des services financiers sont les plus confiants dans leurs stratégies de sécurité des données. Le secteur public est confronté à davantage de défis et a moins confiance dans ses mesures de sécurité des données, tandis que les soins de santé sont le seul secteur où aucune organisation n'a jugé sa stratégie de sécurité des données inefficace.", déclare Ani Chaudhuri, PDG et cofondateur de Dasera. "Le rapport indique que la plupart des organisations considèrent leur stratégie de sécurité des données comme efficace, 44 % d'entre elles la jugeant plutôt efficace et 19 % très efficace. 72 % déclarent avoir recours à des audits, à des équipes juridiques internes, à des logiciels de conformité et à des consultants externes pour garantir la conformité.L'adoption d'outils de surveillance des données est en hausse, 27 % des organisations ont mis en place des outils de catalogage des données reflétant une gestion proactive des données et des mesures de sécurité. 50 % des magasins de données sont des plates-formes de données en nuage, ce qui signifie une adoption substantielle des services en nuage pour la gestion des données.En outre, 60 % des organisations ont mis en place un système de contrôle d'accès basé sur les rôles, tandis que 38 % utilisent des processus manuels et automatisés pour classer les données sensibles, ce qui montre l'importance d'une catégorisation précise des données pour renforcer la sécurité.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?