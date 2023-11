Les trois principales craintes des entreprises à la suite d'une faille de sécurité dans le cloud sont l'atteinte à la réputation (39 %), la perte de données (36 %) et de revenus (35 %)

Un nouveau rapport d'Illumio, basé sur une enquête menée par Vanson Bourne auprès de 1 600 décideurs en matière d'informatique et de sécurité, révèle qu'au cours de l'année écoulée, près de la moitié des violations de données (47 %) ont eu pour origine le cloud, et plus de six répondants sur dix estiment que la sécurité du cloud est insuffisante et représente un risque grave pour les activités de leur entreprise.L'organisation moyenne qui a subi une violation du cloud l'année dernière a perdu près de 4,1 millions de dollars, et pourtant 26 pour cent d'entre eux fonctionnent en supposant que les violations ne sont pas inévitables, ce qui pose des risques graves pour l'entreprise et ses clients.Lorsqu'il s'agit de garantir la résilience, 93 % des personnes interrogées reconnaissent que la segmentation zéro confiance (ZTS) est un élément essentiel de toute stratégie de sécurité du cloud, car elle améliore la confiance numérique (61 %), assure la continuité des activités (59 %) et renforce la cyber-résilience (61 %).Les principales menaces pour la sécurité du cloud sont, les charges de travail et les données qui chevauchent les frontières traditionnelles (43 %) ; un manque de compréhension de la répartition des responsabilités entre les fournisseurs de cloud et les vendeurs (41 %) ; les attaques d'ingénierie sociale (36 %) ; un manque de visibilité à travers les déploiements multi-cloud (32 %) ; et l'augmentation des attaques de logiciels malveillants et de ransomware (32 %).", déclare John Kindervag, chief evangelist chez Illumio. "Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que cette étude d'Illumio est crédible ou pertinente ?