Mozilla teste actuellement un VPN gratuit dans Firefox qui achemine le trafic via des serveurs de Mozilla directement dans le navigateur pour « créer le meilleur navigateur intégrant un VPN »

Mozilla vient de lancer Firefox VPN, qui est actuellement en version bêta. Firefox VPN est une fonctionnalité gratuite intégrée à Firefox et accessible uniquement depuis le navigateur. Mozilla dispose également de son propre client VPN autonome, mais les deux sont très différents. La société affirme qu'elle commencera simplement avec un service VPN assez basique, puis fera évoluer la fonctionnalité en fonction des commentaires des utilisateurs. Cependant, Mozilla a un objectif ambitieux, car la société affirme vouloir « créer le meilleur navigateur intégrant un VPN du marché ».
Mozilla est une communauté de logiciels libres fondée en 1998 par des membres de Netscape. La communauté Mozilla utilise, développe, publie et soutient les produits Mozilla, promouvant ainsi les logiciels libres et les normes ouvertes. La communauté est soutenue institutionnellement par la fondation à but non lucratif Mozilla Foundation et sa filiale fiscalement active, Mozilla Corporation. Les produits actuels de Mozilla comprennent le navigateur web Firefox, le client de messagerie Thunderbird (désormais via une filiale), le système de suivi des bogues Bugzilla et le moteur de mise en page Gecko.
Mars dernier, Mozilla a présenté sa nouvelle extension VPN pour Firefox, Mozilla VPN, comme un moyen de simplifier la confusion sur les VPN. Que les utilisateurs se tournent vers un VPN pour des raisons de sécurité, de confidentialité ou pour accéder à des contenus qui ne sont disponibles que dans d'autres pays, l'extension VPN de Mozilla est présentée comme une option sans problème. L'équipe vise à "rendre les outils de protection de la vie privée plus pratiques", et donc à confier davantage de contrôle aux utilisateurs.
Récemment, Mozilla vient de commencer à tester ce qu'il appelle une « nouvelle expérience » : Firefox VPN. Il s'agit d'un VPN gratuit, accessible uniquement depuis le navigateur, intégré directement dans le navigateur Firefox et actuellement disponible en version bêta. La société affirme qu'elle commencera simplement avec un service VPN assez basique, puis fera évoluer la fonctionnalité en fonction des commentaires des utilisateurs. Cependant, Mozilla a un objectif ambitieux, car la société affirme vouloir « créer le meilleur navigateur intégrant un VPN du marché ».
Firefox VPN est une nouvelle fonctionnalité VPN gratuite, accessible uniquement depuis le navigateur, intégrée directement au navigateur Firefox de Mozilla. Elle est actuellement en phase de test bêta et est conçue pour crypter et acheminer uniquement le trafic qui passe par Firefox, plutôt que de protéger l'ensemble de votre appareil. Concrètement, elle masque votre adresse IP et empêche les sites web, les trackers ou les fournisseurs d'accès à Internet de voir votre véritable emplacement ou votre activité de navigation, mais uniquement au sein de Firefox.
Comme Mozilla VPN utilise les serveurs Mullvad, il y a de fortes chances que Firefox VPN fasse de même, bien que la société ne donne pas plus de détails à ce sujet dans son annonce. Pour l'instant, vous ne pouvez vous connecter qu'au serveur stable le plus proche. Ainsi, les utilisateurs situés aux États-Unis se connecteront également aux États-Unis, par exemple. Cela signifie que si vous souhaitez regarder Netflix depuis d'autres pays, vous devrez toujours utiliser un VPN autonome ou une autre extension de navigateur VPN.
Si vous souhaitez participer à la version bêta, vous devrez peut-être faire preuve de patience. Mozilla sélectionne les testeurs au hasard, vous pouvez donc être sélectionné ou non. La seule chose dont vous aurez certainement besoin est un compte Mozilla. Une fois que vous aurez été sélectionné, un message s'affichera dans la barre d'outils Firefox. Vous pourrez alors choisir de vous inscrire et de vous connecter à votre compte Mozilla pour activer le VPN, ou de renoncer à cette opportunité en sélectionnant « pas maintenant », puis « non merci ». Cela supprimera l'icône de la barre d'outils.
Pour activer le VPN Firefox, cliquez sur l'icône VPN dans votre barre d'outils et activez-le. Il sélectionnera automatiquement le serveur le plus proche de vous. Il n'y a aucune limite d'utilisation ou de bande passante pour les testeurs. Mozilla affirme qu'il ne collectera que certaines données techniques nécessaires, telles que l'état de la connexion et la quantité de données que vous avez utilisées au cours d'une journée donnée, et qu'il les conservera pendant trois mois. Il ne stockera pas d'informations sur les sites web que vous avez visités lors de l'utilisation du VPN Firefox.
Firefox VPN et Mozilla VPN ont un point commun : ils proviennent tous deux de la même entreprise. À part cela, ce sont des produits différents à presque tous les égards. Pour commencer, Firefox VPN est gratuit, tandis que Mozilla VPN est un service payant. Le premier est un outil réservé au navigateur, tandis que le second est un client VPN complet qui protège l'ensemble de votre appareil. Mozilla VPN offre des fonctionnalités avancées telles que le split tunneling, des connexions multi-hop flexibles et le blocage des publicités, et fonctionne avec le protocole VPN WireGuard. De son côté, Firefox VPN n'interfère pas avec votre connexion en dehors de l'utilisation du navigateur.
Bien que Mozilla VPN ne puisse rivaliser avec certains des meilleurs, le service continue d'évoluer. Mozilla a récemment rendu son VPN propriétaire disponible sur toutes les distributions Linux. Reste à voir si Firefox VPN évoluera vers un service capable de rivaliser avec les meilleures options VPN gratuites du marché. Mozilla y travaille certainement et espère que ses utilisateurs l'aideront dans cette entreprise.
Ces efforts arrivent dans un contexte où Firefox poursuit sa longue descente aux enfers. Le navigateur peine à conserver ses utilisateurs et est descendu à une part de marché inquiétante de 2,39 %. Beaucoup sont sceptiques quant à sa survie. Les erreurs stratégiques de Mozilla et la baisse des performances techniques de Firefox sont la preuve d'un déclin terminal. Mozilla a ajouté pour la première fois des conditions d'utilisation pour Firefox et a mis à jour sa politique de confidentialité pour le pire, provoquant un tollé. Il a été accusé d'ouvrir la voie à l'exploitation des données de navigation. Enfin, Mozilla veut passer de Firefox à l'IA open source et à des publicités « respectueuses » de la vie privée.
