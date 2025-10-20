La Chine accuse la NSA US d'avoir mené des cyberattaques contre son Centre national du temps, perturbant potentiellement les communications réseau, les systèmes financiers et la fourniture d'électricité

Le ministère chinois de la Sécurité d'État a accusé l'Agence nationale de sécurité américaine (NSA) d'avoir mené des cyberattaques contre son Centre national du temps, alléguant des tentatives de perturbation d'infrastructures critiques telles que les communications réseau, les systèmes financiers et l'approvisionnement en électricité. Le ministère a affirmé que la NSA avait exploité les vulnérabilités des services mobiles étrangers pour infiltrer des appareils et cibler des systèmes de synchronisation clés. Si elle s'avère fondée, cette accusation pourrait intensifier les tensions entre les États-Unis et la Chine dans un contexte de préoccupations persistantes en matière de cyberespionnage.
Cette nouvelle accusation intervient dans un contexte de tensions sur la question du cyberespionnage entre Pékin et Washington. En août dernier, Pékin a accusé les États-Unis davoir exploité pendant des années une faille de Microsoft Exchange pour accéder aux systèmes des entreprises chinoises du secteur de la défense. Selon la Cyber Security Association of China, ces opérations visaient la collecte de données militaires et la déstabilisation de systèmes critiques nationaux dy pays.
Le dimanche 19 octobre 2025, la Chine a accusé l'Agence nationale de sécurité américaine (NSA) d'avoir mené des cyberattaques contre son centre national du temps, affirmant que tout dommage causé aux installations concernées aurait pu perturber les communications réseau, les systèmes financiers et la fourniture d'électricité.
Le ministère de la Sécurité d'État a affirmé que l'agence américaine avait exploité les vulnérabilités des services de messagerie d'une marque étrangère de téléphonie mobile pour voler des informations sensibles sur les appareils du personnel du Centre national du temps en 2022. Il n'a cependant pas précisé le nom de la marque.
L'agence américaine a également utilisé 42 types d'« armes spéciales de cyberattaque » pour cibler les multiples systèmes réseau internes du centre et a tenté d'infiltrer un système de chronométrage clé entre 2023 et 2024, a-t-elle déclaré dans un message publié sur WeChat, une plateforme de médias sociaux chinoise.
Le ministère a déclaré disposer de preuves, mais ne les a pas communiquées dans son message.
Le ministère de la Sécurité d'État a déclaré que le centre national du temps était chargé de générer et de distribuer l'heure standard chinoise, en plus de fournir des services de synchronisation à des secteurs tels que les communications, la finance, l'énergie, les transports et la défense. Le ministère a ajouté qu'il avait fourni des conseils au centre afin d'éliminer les risques.
« Les États-Unis accusent les autres de ce qu'ils font eux-mêmes, en exagérant sans cesse les menaces cybernétiques chinoises », indique le message.
Ces dernières années, les gouvernements occidentaux ont accusé des pirates informatiques liés au gouvernement chinois d'avoir pris pour cible des responsables politiques, des journalistes, des entreprises et d'autres personnes. La déclaration du ministère pourrait attiser les tensions entre Washington et Pékin, qui s'ajoutent aux différends commerciaux, technologiques et concernant Taïwan.
Dans une réponse envoyée par courrier électronique, l'ambassade américaine n'a pas abordé les allégations chinoises. La réponse s'est concentrée sur les cyberattaques chinoises, les qualifiant de menace la plus active et la plus persistante pour le gouvernement et les entreprises américains.
Alors que la Chine accuse les États-Unis de cyberespionnage, laffaire sinscrit dans un climat de méfiance croissante entre les deux puissances. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a précédemment qualifié la Chine de principale menace numérique des États-Unis, estimant quelle compterait 50 pirates informatiques pour chaque cyber-agent du FBI. Il a exhorté le Congrès américain à renforcer le budget dédié à la lutte contre les attaques étatiques.
« Pour vous donner une idée de ce à quoi nous sommes confrontés, si chacun des cyber-agents et des analystes du FBI se concentrait exclusivement sur la menace chinoise, les pirates informatiques chinois seraient encore 50 fois plus nombreux que le personnel cybernétique du FBI », a déclaré Christopher Wray devant une commission de la Chambre des représentants. « Nos adversaires dans ce domaine sont implacables et nous avons besoin de votre aide pour nous assurer que nous disposons des ressources nécessaires pour continuer à répondre. »
Source : Le ministère chinois de la Sécurité d'État
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous que les accusations de la Chine à l'encontre des États-Unis sont crédibles ou pertinentes ?
Voir aussi :
Le FBI alerte que les hackers chinois de Salt Typhoon ont piraté les télécommunications dans plus de 80 pays, compromettant les enregistrements d'appels et les communications pour une surveillance généralisée
Un centre chinois de cybersécurité accuse les États-Unis de piratage et de vol de secrets technologiques, tandis que Washington enquête sur le chinois TP-Link en raison de menace pour la sécurité nationale
Microsoft a fait appel à des ingénieurs basés en Chine pour maintenir SharePoint ce qui l'aurait rendu vulnérable, l'application a été exploitée par au moins trois groupes de cybercriminels affiliés à la Chine
L'agence américaine chargée des armes nucléaires figure parmi les 400 organisations compromises par les pirates informatiques chinois qui ont exploité une faille zero-day critique affectant Microsoft SharePoint
Vous avez lu gratuitement 657 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.