Elon Musk se moque de la panne d'AWS et annonce un chiffrement de bout en bout complet pour les messages X, le positionnant face à Signal et WhatsApp sans dépendance à AWS ni publicités

Elon Musk a annoncé le chiffrement complet de bout en bout pour les messages X, le positionnant face à Signal et WhatsApp sans dépendance à AWS ni publicité. Les fonctionnalités comprennent les messages éphémères, le partage illimité de fichiers et les appels automatiquement chiffrés. Cela améliore la confidentialité et la résilience, bien que les sceptiques exigent des audits indépendants pour vérification. L'adoption dépend de la confiance des utilisateurs et de la transparence.
Récemment, l'unité de services cloud AWS d'Amazon se remettait d'une panne généralisée qui a mis hors service des milliers de sites web ainsi que certaines des applications les plus populaires au monde, notamment Snapchat et Reddit, et perturbé les activités commerciales à l'échelle mondiale. La start-up d'IA Perplexity, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase et l'application de trading Robinhood ont attribué les pannes à AWS. Fortnite, propriété d'Epic Games, Roblox, Clash Royale et Clash of Clans figuraient parmi les sites de jeux en panne, tandis que Venmo et Chime de Paypal faisaient partie des plateformes financières confrontées à des problèmes. L'application Lyft, concurrente d'Uber, était également indisponible pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis.
La présidente de Signal, Meredith Whittaker, a alors répondu aux critiques concernant la dépendance de la messagerie chiffrée à Amazon Web Services (AWS), à la suite d'une panne importante d'AWS qui a affecté plusieurs services, dont Signal. Meredith Whittaker a souligné le problème plus général de la concentration des infrastructures cloud, notant que l'absence d'alternatives viables oblige des entreprises comme Signal à dépendre d'une poignée de fournisseurs dominants. L'incident d'AWS a mis en évidence les vulnérabilités inhérentes à l'écosystème technologique actuel, dans lequel même les entreprises axées sur la confidentialité sont obligées de dépendre des géants technologiques qu'elles tentent de contourner.
Dans un geste qui souligne l'intensification de la bataille pour la confidentialité des utilisateurs dans le domaine de la messagerie numérique, Elon Musk se moque de la panne d'AWS et annonce un chiffrement de bout en bout complet pour les messages X. Pour rappel, en octobre 2022, Elon Musk devient le propriétaire de Twitter par un achat à 44 milliards de dollars, qu'il renomme « X » l'année suivante.
Elon Musk a déclaré que les messages sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, sont désormais entièrement chiffrés. Cette annonce positionne X comme un concurrent face à des acteurs établis tels que Signal et WhatsApp, en mettant l'accent sur le chiffrement de bout en bout sans dépendance à des services cloud externes ou à l'intégration de publicités. La déclaration de Musk souligne l'indépendance de la plateforme vis-à-vis d'Amazon Web Services (AWS), une dépendance qui a tourmenté d'autres géants de la technologie lors de pannes. En rompant ces liens, X vise à offrir un outil de communication plus résilient et plus privé, exempt des vulnérabilités potentielles associées aux infrastructures tierces.
Les messages sont entièrement chiffrés, sans liens publicitaires ni « dépendances AWS » étranges, de sorte que je ne peux pas lire vos messages, même si quelqu'un me menaçait avec une arme.
Vous pouvez également transférer des fichiers et passer des appels audio/vidéo.
Le chemin vers le chiffrement complet chez X a été progressif. Les premiers efforts ont introduit des messages directs chiffrés de base avec la promesse d'améliorations pour les appels vocaux et vidéo. Musk lui-même s'est exprimé ouvertement sur la plateforme, publiant des mises à jour qui retracent cette progression, depuis des implémentations « maladroites » jusqu'à un chiffrement sophistiqué de type Bitcoin déployé mi-2025.
Les analystes du secteur soulignent que cette mise à niveau répond à des critiques de longue date. Par exemple, un rapport de 2024 a révélé que Musk avait admis que les messages privés n'étaient pas chiffrés par défaut au départ, une lacune qui a alimenté les débats sur la sécurité de X par rapport à WhatsApp de Meta, qu'il a qualifié de « logiciel espion ».
Le dernier arsenal de confidentialité de X comprend des messages éphémères, le partage de fichiers sans limites et le chiffrement automatique des appels audio et vidéo. Selon les publications de Musk sur X, les utilisateurs peuvent désormais activer ces fonctionnalités via un bouton dans le menu de gauche, avec des options permettant de limiter les messages aux seuls comptes vérifiés, ce qui renforce la protection contre le spam et la sécurité. Cette attention portée au contrôle par l'utilisateur intervient dans un contexte de préoccupations plus larges concernant la surveillance des données.
L'absence de publicité dans la messagerie de X, comme l'a souligné Musk dans des annonces récentes, la distingue des modèles axés sur les revenus tels que ceux de Facebook Messenger. En éliminant les « accroches publicitaires », X pourrait attirer les utilisateurs soucieux de leur vie privée et déçus par les pratiques de monétisation des données. Cependant, les sceptiques s'interrogent sur la vérifiabilité de ces affirmations. Des audits indépendants, similaires à ceux auxquels Signal est soumis, n'ont pas encore été rendus publics pour X, ce qui laisse place à un examen minutieux à une époque où la surveillance réglementaire de la confidentialité des technologies s'intensifie.
Basé sur une architecture Rust, le chiffrement de X s'apparente à la sécurité de la blockchain, promettant une évolutivité sans compromettre la vitesse. Les mises à jour de Musk, notamment le lancement en juin 2025 de XChat avec des fonctionnalités améliorées, suggèrent des améliorations continues, telles que des mises à jour automatiques des historiques de chat pour une meilleure couverture du cryptage.
Pour les initiés du secteur, cette évolution marque un tournant vers des paradigmes de messagerie décentralisés. Alors que les pannes mondiales telles que la récente perturbation d'AWS, raillée par Musk, exposent les vulnérabilités, la position indépendante de X pourrait redéfinir les normes de fiabilité. Cependant, son adoption réelle dépendra de la transparence ; sans éléments open source ni vérifications par des tiers, la confiance reste à construire.
Les détracteurs affirment que si le chiffrement est un argument de vente solide, l'éducation des utilisateurs est cruciale. Le conseil de Musk d'ajuster les paramètres pour une qualité optimale des messages privés, tel que partagé sur X, souligne le compromis entre sécurité et facilité d'utilisation, un obstacle courant dans les plateformes chiffrées. À l'avenir, les ambitions de X vont au-delà de la messagerie, s'intégrant à l'écosystème plus large de Musk, notamment Tesla et SpaceX. En cas de succès, cela pourrait catalyser une nouvelle vague d'innovations axées sur la confidentialité, poussant les concurrents à relever leurs normes dans un environnement numérique de plus en plus surveillé.
Cette annonce intervient alors qu'Elon Musk a critiqué l'impact de la panne d'AWS. La panne a été attribuée à une défaillance de la résolution DNS dans le service DynamoDB d'AWS dans son centre de données de Virginie du Nord, affectant les services EC2, Lambda et RDS. Auparavant, la sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass.) avait cité la panne d'AWS comme exemple illustrant la nécessité d'une surveillance plus stricte des grandes entreprises technologiques, arguant que les défaillances des grandes entreprises technologiques peuvent perturber des services essentiels dans le monde entier.
Musk est un fervent défenseur du chiffrement de bout en bout. En 2022, avant d'acquérir Twitter pour 44 milliards de dollars, il a appelé à la mise en place de messages directs entièrement chiffrés, similaires à ceux de Signal, afin de garantir la sécurité des utilisateurs. Il avait précédemment critiqué WhatsApp, propriété de Meta Platforms pour des violations présumées de la vie privée, renforçant ainsi son plaidoyer en faveur d'une messagerie sécurisée sur les plateformes sociales.
