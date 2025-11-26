GrapheneOS, le système Android open source sécurisé, annonce la fermeture de son infrastructure en France, citant les menaces pesant sur les logiciels axés sur la confidentialité dans ce pays

GrapheneOS est un système d'exploitation mobile renforcé, axé sur la sécurité et la confidentialité, basé sur Android Open Source Project (AOSP). Il offre une sécurité améliorée sur certains appareils, notamment Google Pixel, les smartphones, les tablettes et les appareils pliables, grâce à des fonctionnalités telles que le sandboxing sécurisé des applications, le démarrage vérifié et des mécanismes avancés de vérification des mises à jour. Son développement a été suivi de près par les défenseurs de la vie privée et les chercheurs en sécurité en raison de sa position intransigeante sur la souveraineté des appareils et de son refus de faire des compromis en matière de chiffrement.
La décision de GrapheneOS intervient alors que lUnion européenne multiplie les initiatives visant à affaiblir le chiffrement de bout en bout, créant un climat dincertitude pour les acteurs spécialisés dans la confidentialité. Le projet ProtectEU, perçu comme une redite de ChatControl, prévoit aux autorités répressives de déchiffrer les données privées des citoyens « de manière légale, tout en préservant la sécurité en ligne et les droits fondamentaux » d'ici 2030. Cette orientation marque un durcissement notable de lenvironnement réglementaire autour de la protection des communications privées.
GrapheneOS a récemment annoncé la fermeture complète de son infrastructure en France, accélérant son retrait du fournisseur d'hébergement OVH et invoquant les menaces croissantes qui pèsent sur les logiciels axés sur la confidentialité dans le pays. Le projet a fait état d'un harcèlement accru à l'encontre de son équipe et d'inquiétudes croissantes concernant le climat juridique français en matière de chiffrement.
L'annonce de GrapheneOS décrit une série de changements infrastructurels visant à éloigner GrapheneOS de la juridiction française. Selon les développeurs, cette mesure implique la mise hors service de tous les serveurs actifs en France, la rotation des clés de chiffrement utilisées pour TLS et DNSSEC, et la préparation d'une migration à court terme des services essentiels, tels que la messagerie électronique, le chat Matrix, les forums, Mastodon et les serveurs d'attestation, d'OVH Canada vers le fournisseur allemand Netcup. L'objectif à long terme est la colocation à Toronto, au Canada.
Le groupe affirme que la France n'est plus un pays sûr pour les projets open source liés à la confidentialité, en référence aux récentes pressions politiques visant à introduire des portes dérobées dans les technologies de chiffrement et à instaurer des sanctions pénales pour ceux qui refusent de déverrouiller leurs appareils. Bien que le projet de loi controversé « Narcotrafic », une proposition de surveillance agressive qui incluait des obligations en matière de portes dérobées dans le chiffrement, ait été rejeté par le Parlement français plus tôt cette année, GrapheneOS avertit que le pays reste hostile aux technologies respectueuses de la vie privée.
GrapheneOS affirme que les membres de son équipe ont été victimes d'un harcèlement accru, de campagnes de diffamation et de perturbations dans leurs efforts de développement, notamment un retard dans le déploiement de la prise en charge expérimentale du Pixel 10. L'organisation rapporte que les demandes des forces de l'ordre visant à accéder à des appareils chiffrés sont techniquement impossibles à satisfaire, car les protections sont assurées par des éléments sécurisés (SE) qui nécessitent des mises à jour signées du micrologiciel et l'authentification de l'utilisateur. Elle souligne que même si cela était légalement obligatoire, il n'est techniquement pas possible de contourner les protections contre les attaques par force brute.
Contrairement au Canada ou aux États-Unis, où le refus de divulguer un mot de passe est protégé par le droit de ne pas s'incriminer soi-même, la France criminalise ce type de refus, supprimant ainsi une garantie fondamentale de la vie privée des individus, ont expliqué les responsables du projet.
En réponse aux risques sécuritaires et juridiques, GrapheneOS est en train de remodeler son infrastructure comme suit :
- Les miroirs de mise à jour sont désormais hébergés par des sponsors à Los Angeles, Miami et, temporairement, Londres, à la suite d'une migration d'urgence.
- L'infrastructure DNS a été transférée vers Vultr et BuyVM, qui permettent l'annonce BGP d'un espace IP personnalisé.
- Les services principaux sont en cours de transition vers Netcup, avec des plans à long terme pour la colocation de serveurs physiques à Toronto.
- Les protections cryptographiques pour les mises à jour, les applications et le processus de démarrage restent en place, avec une vérification multicouche contre les attaques par altération et par rétrogradation.
L'organisation garantit aux utilisateurs que toutes les sauvegardes sont chiffrées et peuvent rester temporairement sur les systèmes OVH pendant la transition.
La fermeture des services français de GrapheneOS intervient sur fond de préoccupations croissantes relatives à la protection des communications chiffrées. En février dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé que l'introduction de portes dérobées dans les applications de messagerie chiffrée pour déchiffrer les communications privées constituait une violation des droits de l'homme. Cette position de la Cour accentue les doutes quant à la viabilité des projets de la Commission européenne pour un encadrement renforcé du chiffrement.
L'annonce par GrapheneOS de la fermeture complète de son infrastructure en France est présentée ci-dessous :
« Nous n'avons plus aucun serveur actif en France et poursuivons le processus de départ d'OVH. Nous allons faire tourner nos clés TLS et les clés de compte Let's Encrypt épinglées via accounturi. Les clés DNSSEC pourraient également être renouvelées. Nos sauvegardes sont chiffrées et peuvent rester chez OVH pour l'instant.
Notre App Store vérifie les métadonnées de l'App Store à l'aide d'une signature cryptographique et d'une protection contre la rétrogradation, ainsi que d'une vérification des paquets. Le gestionnaire de paquets Android dispose également d'un autre niveau de vérification des signatures et de protection contre la rétrogradation.
Notre System Updater vérifie les mises à jour à l'aide d'une signature cryptographique et d'une protection contre la rétrogradation, ainsi que d'une autre couche dans update_engine et d'une troisième couche via un démarrage vérifié. La signature des noms des canaux de publication est également prévue.
Nos miroirs de mise à jour sont actuellement...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.