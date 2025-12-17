La nouvelle mise à jour de Telegram introduit la prise en charge des clés d'accès, permettant aux utilisateurs de se connecter à l'aide d'un code PIN ou de données biométriques, au lieu d'un code SMS

Telegram a récemment introduit la prise en charge des clés d'accès (ou passkeys) dans sa dernière mise à jour, afin d'améliorer la sécurité et le confort d'utilisation. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de se connecter instantanément à l'aide d'un code PIN ou de données biométriques, éliminant ainsi le besoin de codes SMS. Par ailleurs, les utilisateurs de la messagerie instantanée peuvent désormais faire des offres d'achat de cadeaux en toute sécurité, en utilisant des étoiles ou la monnaie TON. Les créateurs de stories peuvent quant à eux ajouter facilement des fichiers audio provenant de leurs playlists, afin d'enrichir le partage et la personnalisation des médias.
Telegram (également connu sous le nom de Telegram Messenger) est un service de messagerie instantanée et de réseau social multiplateforme basé sur le cloud. Il permet aux utilisateurs d'échanger des messages, de partager des médias et des fichiers, et d'effectuer des appels vocaux ou vidéos privés et de groupe, ainsi que des diffusions publiques en direct. Telegram est disponible pour Android, iOS, Windows, macOS, Linux et les navigateurs web. Il offre un chiffrement de bout en bout pour les appels vocaux et vidéo, et en option pour les chats privés si les deux participants utilisent un appareil mobile.
La nouvelle mise à jour de Telegram introduit la prise en charge des clés d'accès, permettant aux utilisateurs de se connecter instantanément à l'aide d'un code PIN ou de données biométriques telles que Face ID ou les empreintes digitales, au lieu d'un code SMS. Les clés chiffrées de ces passkeys sont stockées en toute sécurité sur l'appareil de l'utilisateur et peuvent être synchronisées avec des applications de gestion des mots de passe telles que iCloud et Google, offrant ainsi une expérience de connexion sécurisée et simplifiée.
« Les clés d'accès fonctionnent partout, à tout moment même si vous voyagez, passez lhiver sur une plage isolée, ou si votre service SMS est interrompu », a déclaré Telegram sur son site officiel.
Pour créer une clé daccès, les utilisateurs doivent se rendre dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Clés daccès. Cette opération peut être réalisée sur nimporte quel appareil.
Offres d'achat de cadeaux
Dans un souci de protection et de commodité, Telegram permet désormais à ses utilisateurs de faire des offres d'achat de cadeaux directement à partir d'un profil. Les acheteurs peuvent proposer un prix et fixer une limite de temps lorsqu'ils font une offre en utilisant soit des étoiles, soit la monnaie TON. Le paiement est réservé pendant la durée de l'offre et si celle-ci est refusée ou expire, le paiement est instantanément remboursé en totalité.
« Les offres de cadeaux sont protégées par Telegram et offrent un moyen pratique et sécurisé de réaliser des ventes directes sur Telegram protégeant à la fois les acheteurs et les propriétaires de cadeaux contre les escroqueries lors des ventes directes sur la plateforme », a indiqué Telegram.
Pour faire une offre d'achat de cadeaux, l'utilisateur doit appuyez sur ⋯ ou ⋮ lors de la visualisation d'un cadeau puis sélectionnez 'Proposer dacheter'.
Lorsqu'un acheteur propose d'acheter le cadeau d'un utilisateur, ce dernier peut voir à quel point le montant de l'offre est proche de sa valeur estimée. Une fois la vente confirmée, le cadeau est automatiquement transféré à l'acheteur.
Audio dans les Stories
Parallèlement aux améliorations précédentes, les utilisateurs de Telegram qui publient des stories peuvent désormais ajouter rapidement des pistes audio à partir des playlists de leur profil. Cette mise à jour simplifie le partage de médias pour les créateurs de stories, rendant leur contenu plus attrayant et personnalisable.
Pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit d'appuyer sur le bouton Autocollants > Audio et de choisir des fichiers dans Musique enregistrée.
Le déploiement de ces nouvelles fonctionnalités sur Telegram intervient quelques mois après un revirement de la plateforme concernant sa coopération avec les autorités. Suite à l'arrestation de son PDG, Pavel Durov, en France, l'application de messagerie a annoncé qu'elle transmettrait désormais les données de ses utilisateurs aux gouvernements afin de permettre l'arrestation des criminels. Ce partage d'informations comprend le numéro de téléphone et ladresse IP dun utilisateur, sur demande légale, et illustre un repositionnement notable de la plateforme sur les questions de conformité et de modération.
Source : Telegram
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités de Telegram ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?
Voir aussi :
Telegram transmet aux autorités américaines des données sur des milliers d'utilisateurs, Telegram a répondu à 900 demandes et partagé les données de 2 253 utilisateurs
Telegram transmettra désormais aux autorités le numéro de téléphone et l'adresse IP des personnes soupçonnées d'activités criminelles, après le volte-face de Pavel Durov sur la question de la modération
Vous avez lu gratuitement 765 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.