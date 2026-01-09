Le groupe de hackers chinois Salt Typhoon a piraté les comptes de messagerie électronique des membres du personnel de puissantes commissions de la Chambre des représentants des États-Unis

Selon un récent rapport du Financial Times, le groupe de pirates informatiques chinois connu sous le nom de Salt Typhoon aurait compromis les comptes de messagerie électronique de membres du personnel de plusieurs commissions clés de la Chambre des représentants, notamment celles chargées de la Chine, des affaires étrangères, des renseignements et des forces armées. Cette violation, détectée en décembre, a suscité des inquiétudes quant au cyberespionnage visant les législateurs américains et leurs assistants. Si l'ampleur de l'intrusion n'est pas encore claire, Salt Typhoon représente depuis longtemps une menace persistante pour les réseaux de renseignement américains et les craintes concernant les capacités cybernétiques de la Chine ne cessent de croître.
Les soupçons pesant sur le groupe de pirates informatiques Salt Typhoon ne sont pas nouveaux. En août 2025, le FBI avait déjà alerté sur le fait que ce groupe soutenu par lÉtat chinois avait piraté les réseaux de télécommunications de plus de 80 pays. Cette opération aurait permis d'accéder à de nombreuses données sensibles, notamment les enregistrements d'appels, les communications privées et les informations de localisation, marquant ainsi une escalade majeure des capacités cybernétiques de la Chine.
Un groupe de pirates informatiques chinois a piraté les comptes de messagerie électronique de membres du personnel de puissantes commissions de la Chambre des représentants américaine, a rapporté le Financial Times le mercredi 7 janvier 2026, citant des sources proches du dossier.
Le groupe, surnommé Salt Typhoon, a accédé aux systèmes de messagerie utilisés par certains membres du personnel de la commission sur la Chine de la Chambre et par des assistants de commissions couvrant les affaires étrangères, le renseignement et les forces armées, indique le rapport. Il n'a pas identifié quels membres du personnel spécifiques ont été ciblés.
Le porte-parole de l'ambassade de Chine, Liu Pengyu, a condamné ce qu'il a qualifié de « spéculations et accusations sans fondement ». La Maison Blanche et les bureaux des quatre commissions qui auraient été ciblés dans cette campagne de surveillance n'ont pas communiqué d'informations sur cette affaire.
Le FT a cité une personne familière avec la campagne indiquant qu'il n'était pas clair si les attaquants avaient accédé aux courriels des législateurs lors des intrusions, qui ont été détectées en décembre 2025.
Les législateurs américains et leurs assistants, en particulier ceux qui supervisent les vastes agences militaires et de renseignement américaines, sont depuis longtemps des cibles privilégiées de cyberespionnage, et des rapports de piratages ou de tentatives de piratage ont fait surface périodiquement.
En novembre dernier, le sergent d'armes du Sénat a notifié plusieurs bureaux du Congrès d'un "incident cybernétique" au cours duquel des pirates auraient pu accéder à des communications entre le Bureau budgétaire du Congrès non partisan, qui fournit des données de recherche financière essentielles aux législateurs, et certains bureaux du Sénat.
Salt Typhoon, une épine de longue date dans le pied des services de renseignement américains
Les pirates de Salt Typhoon, en particulier, ont longtemps inquiété la communauté du renseignement américain. Ces espions, présumés travailler pour les services de renseignement chinois, sont accusés d'avoir collecté des données sur de larges pans des communications téléphoniques des Américains et intercepté des conversations, y compris celles entre d'éminents politiciens et responsables gouvernementaux américains.
En décembre 2024, une importante agence de sécurité américaine a confirmé que des acteurs étrangers « parrainés par l'État de la République populaire de Chine » avaient compromis des systèmes et exposé des vulnérabilités dans au moins huit entreprises de communications américaines, selon une fiche d'information de la FCC.
En août 2025, l'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a publié un avis sur la lutte contre les pirates parrainés par l'État chinois, écrivant : « une récente violation de l'infrastructure de télécommunications américaine par des acteurs chinois souligne l'ampleur et la sophistication croissantes des capacités cybernétiques de la Chine ».
La Chine a également été désignée comme « la menace cybernétique la plus active et persistante pour le gouvernement américain, le secteur privé et les réseaux d'infrastructures critiques » dans l'évaluation annuelle des menaces 2025 du Bureau du Directeur du renseignement national.
Malgré les mesures prises pour sécuriser les réseaux américains, un récent vote pour abroger les réglementations en matière de cybersécurité a suscité des inquiétudes au sein du Sénat.
Le vice-président de la commission sénatoriale spéciale sur le renseignement et cofondateur du groupe sénatorial sur la cybersécurité, le sénateur américain Mark R. Warner (D-VA), a averti en novembre que « l'intrusion Salt Typhoon a clairement montré que les mesures volontaires existantes ne suffisaient pas à empêcher des acteurs sophistiqués, soutenus par des États, d'obtenir un accès secret et durable à des réseaux critiques ».
« Le Congrès, l'administration et la FCC devraient s'orienter vers une plus grande transparence et des protections renforcées, et non l'inverse », a-t-il ajouté.
Pékin a nié à plusieurs reprises être derrière cet espionnage. En octobre 2025, la Chine a même accusé la NSA américaine d'avoir mené des cyberattaques contre son Centre national du temps, évoquant des risques pour les infrastructures critiques, telles que les réseaux de communication, les systèmes financiers et les réseaux d'électricité. Ces accusations croisées illustrent un climat de méfiance croissante et soulignent l'importance stratégique du cyberespace dans les relations sino-américaines.
Source : The Financial Times
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous les conclusions de ce rapport du Financial Times crédibles ou pertinentes ?
