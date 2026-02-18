Selon un rapport de Keeper Security, les gens ont du mal à gérer tous leurs mots de passe, avec 62 % des répondants inquiétant de devoir gérer un trop grand nombre de mots de passe. Si 85 % des personnes interrogées pensent que leurs mots de passe sont sécurisés, plus de la moitié admettent les partager. Ces données montrent que "les connaissances ne suffisent pas à atténuer les cyber-risques". L'adoption d'un gestionnaire de mots de passe, la création de mots de passe forts et uniques pour chaque compte et l'activation de l'authentification multifactorielle (MFA) partout où elle est disponible peuvent considérablement améliorer la cybersécurité personnelle d'un individu.
Un gestionnaire de mots de passe est un logiciel qui évite la fatigue liée aux mots de passe en générant, remplissant automatiquement et stockant les mots de passe. Ils sont utiles pour les applications locales ou les applications web telles que les boutiques en ligne ou les réseaux sociaux. Les navigateurs web ont généralement un gestionnaire de mots de passe intégré. Les gestionnaires de mots de passe exigent généralement que l'utilisateur crée et mémorise un seul mot de passe pour déverrouiller l'accès aux mots de passe stockés. Les gestionnaires de mots de passe peuvent intégrer l'authentification multifactorielle et l'authentification par clé d'accès.
Des chercheurs de l'ETH Zurich et de l'Università della Svizzera italiana ont révélé 27 vulnérabilités dans quatre gestionnaires de mots de passe basés sur le cloud largement utilisés qui pourraient permettre à des pirates d'accéder aux coffres-forts contenant les identifiants ou de modifier les mots de passe stockés. Les produits concernés et le nombre de scénarios d'attaque identifiés dans la recherche comprennent Bitwarden, LastPass, Dashlane et 1Password. Ensemble, ces gestionnaires de mots de passe servent plus de 60 millions d'utilisateurs et environ 125 000 entreprises. L'étude s'est concentrée sur 25 attaques liées à la récupération de mots de passe, démontrant des scénarios de preuve de concept plutôt que des exploitations confirmées dans des incidents réels.
Les vulnérabilités sont regroupées en quatre domaines principaux : le dépôt de clés, le chiffrement des coffres-forts, le partage et la rétrocompatibilité. Les problèmes liés au dépôt de clés affectent les flux de récupération des comptes et comprennent des cas où les clés de déchiffrement pourraient être accessibles sans authentification, Bitwarden étant lié à trois scénarios et LastPass à un seul. Les faiblesses du chiffrement des coffres-forts pourraient permettre de déduire ou de manipuler les données champ par champ, ce qui, dans certains cas, pourrait exposer les noms d'utilisateur et les mots de passe, affectant LastPass, Bitwarden et Dashlane. Les failles de partage pourraient permettre aux attaquants d'accéder à des dossiers partagés ou d'ajouter des éléments aux coffres-forts, tandis que la prise en charge de la rétrocompatibilité peut permettre des attaques par downgrade, Dashlane et Bitwarden étant concernés par plusieurs problèmes.
Il est également important de noter que malgré ces vulnérabilités potentielles, les chercheurs ont suivi un processus de divulgation de 90 jours avant la publication et n'ont signalé aucune preuve d'exploitation dans la nature. Depuis lors, les fournisseurs ont déjà publié plusieurs correctifs : 1Password a déclaré que ses deux scénarios reflètent les limites architecturales déjà couvertes dans son livre blanc sur la conception de la sécurité, Bitwarden a déclaré que tous les problèmes signalés ont été résolus, et Dashlane et LastPass ont également publié des déclarations décrivant leurs mesures d'atténuation.
En 2025, une étude a révélé que les gestionnaires de mots de passe tels que 1Password sont les nouvelles cibles des pirates informatiques. Les recherches de Picus Security révèlent notamment que 25 % des logiciels malveillants ciblent désormais ces outils de gestion de mots de passe. Selon le Dr Suleyman Ozarslan, vice-président de Picus Labs, les acteurs malveillants programment des logiciels malveillants pour mener toutes sortes d'attaques. « Les acteurs de la menace utilisent des méthodes d'extraction sophistiquées, y compris le scraping de la mémoire, la collecte du registre et la compromission des magasins de mots de passe locaux et basés sur le cloud, pour obtenir des informations d'identification qui donnent aux attaquants les clés du royaume. », a déclaré Suleyman Ozarslan.
Voici un extrait du rapport :
Chiffrement à divulgation nulle de connaissance : Analyse comparative de la sécurité de trois gestionnaires de mots de passe basés sur le cloud
Les gestionnaires de mots de passe basés sur le cloud aident les utilisateurs à stocker et à gérer leurs identifiants en les cryptant dans un coffre-fort protégé par un mot de passe principal unique. Les principaux fournisseurs commercialisent cette technologie sous le nom de « cryptage zéro connaissance », laissant entendre que le serveur qui stocke le coffre-fort ne peut en aucun cas connaître son contenu, même s'il est piraté.
Nous avons testé cette affirmation. Après avoir analysé les trois principaux gestionnaires de mots de passe qui revendiquent le « chiffrement à connaissance nulle » (Bitwarden, LastPass et Dashlane, qui comptent ensemble plus de 60 millions d'utilisateurs et détiennent environ 23 % des parts de marché), et après avoir effectué une analyse supplémentaire de 1Password, nous avons identifié 27 types d'attaques distinctes qu'un serveur malveillant peut lancer contre leurs utilisateurs. La gravité de ces attaques varie, allant de violations de l'intégrité à la compromission complète de tous les coffres-forts d'une organisation. La majorité des attaques permettent la récupération des mots de passe.
Les gestionnaires de mots de passe
Nous analysons quatre gestionnaires de mots de passe cloud de premier plan, qui prétendent tous mettre en uvre le chiffrement à connaissance nulle.
- Bitwarden : Gestionnaire de mots de passe open source fondé en 2016, comptant 10 millions d'utilisateurs, 50 000 clients professionnels et 11 % de part de marché. Bitwarden est le seul produit que nous étudions qui permette l'auto-hébergement. Il utilise AES-CBC-HMAC pour le chiffrement authentifié des données dans le coffre-fort. Les champs des éléments du coffre-fort (nom d'utilisateur, mot de passe, URL, etc.) sont chiffrés séparément : un serveur malveillant pourrait effectuer des attaques par copier-coller et divulguer des métadonnées. Les serveurs malveillants pourraient également exploiter les fonctionnalités d'organisation et de récupération des clés pour voler les données du coffre-fort.
- LastPass : Fondé en 2008, LastPass compte 33 millions d'utilisateurs, 100 000 clients professionnels et 10 % de parts de marché, ce qui en fait l'un des gestionnaires de mots de passe les plus utilisés. Il crypte les éléments du coffre-fort à l'aide d'AES-CBC sans protection de l'intégrité. Il souffre également d'attaques par copier-coller et de fuites de métadonnées, car chaque champ d'un élément est crypté séparément. Nous n'avons pas trouvé d'oracle de remplissage exploitable, mais la fonctionnalité de récupération de clé permettrait à un serveur malveillant de récupérer facilement l'intégralité d'un coffre-fort.
- Dashlane : Fondé en 2012, Dashlane compte 19 millions d'utilisateurs et 24 000 entreprises clientes. Son coffre-fort est structuré comme une base de données transactionnelle, dont le contenu est chiffré à l'aide de clés dérivées du mot de passe principal. Par défaut, il utilise AES-256 en mode CBC avec HMAC. La prise en charge héritée du mode CBC sans HMAC nous a permis de développer une chaîne d'attaque complète basée sur un oracle de remplissage : un serveur malveillant pourrait compromettre les coffres-forts grâce à une attaque ciblée de longue durée.
- 1Password : Fondé en 2006, 1Password a été l'un des premiers gestionnaires de mots de passe basés sur le cloud. Il compte aujourd'hui 180 000 clients professionnels et des millions d'utilisateurs particuliers. Son approche à deux secrets (mot de passe principal + clé secrète de 128 bits) rend les attaques par force brute visant à deviner les mots de passe impossibles. Les coffres-forts sont cryptés à l'aide d'AES-GCM, avec RSA-OAEP pour l'enveloppement des clés. Nous avons découvert que l'absence d'authentification par texte chiffré dans RSA-OAEP permettrait à un serveur malveillant d'échanger les coffres-forts des utilisateurs avec ceux contrôlés par le serveur, ce qui est particulièrement dangereux pour les nouveaux utilisateurs dont les coffres-forts sont vides.
Zero-Knowledge... Quoi ?
Si vous êtes cryptographe, vous savez peut-être que les preuves à divulgation nulle de connaissance (Zero-Knowledge Proofs) existent. Mais le chiffrement ZK ? Si vous n'en avez jamais entendu parler, vous n'êtes pas le seul ! Comme nous le verrons, ce que la plupart des gestionnaires de mots de passe veulent vraiment dire, c'est qu'ils offrent un chiffrement de bout en bout. Ou du moins, ils essaient !
Modèle de menace
Nous analysons ces gestionnaires de mots de passe dans le cadre d'un modèle de menace de serveur malveillant, dans lequel le serveur peut s'écarter arbitrairement du comportement attendu. Ce modèle se justifie par trois arguments : les...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.