Une fuite de courriel révèle un projet dystopique architecturé autour de la fonctionnalité Search Party des caméras Ring,
Amazon peut étendre l'IA de recherche des chiens perdus à la surveillance de masse

Le , par Patrick Ruiz
409 commentaires

La fonctionnalité exploite les flux vidéo des caméras Ring déployées dans les quartiers résidentiels pour faire tourner un algorithme de reconnaissance d'image en temps réel. Un utilisateur poste la photo d'un animal perdu, et le système balaie automatiquement les images captées par les caméras voisines à la recherche d'une correspondance visuelle. La même technologie qu'Amazon utilise pour retrouver des chiens perdus pourrait tout aussi facilement être retournée contre leurs propriétaires. Si la fonction Search Party peut localiser un animal domestique, rien n'empêcherait techniquement de l'utiliser pour pister des personnes. Une fuite de courriel vient justement révéler un projet dystopique architecturé autour de ladite fonctionnalité.



Le fondateur et PDG de Ring, filiale d'Amazon, Jamie Siminoff, a indiqué à son personnel dans un courriel que Search Party, qui relie les caméras Ring et exploite lintelligence artificielle pour localiser les chiens perdus dans un quartier, a un potentiel allant au-delà de sa fonction première. Siminoff explique que Search Party a été initialement conçu pour retrouver des chiens, mais que la fonctionnalité peut aussi être utilisée pour éliminer la criminalité dans les quartiers. De multiples rapports, parus pour la plupart dès le troisième trimestre de lannée précédente et qui confirment le contenu de ce courriel, font état de ce que Siminoff est davis que la technologie Ring dAmazon peut aider les forces de lordre à lutter contre la criminalité. Les objectifs initiaux de Ring salignent dailleurs sur ce positionnement : « rendre les quartiers plus sûrs. » C'est en cela que les professionnels de la cybersécurité et les défenseurs des libertés y voient une forme de surveillance de masse en gestation.



Lentreprise se défend en mettant en avant le fait que la fonctionnalité est opt-out

Les défenseurs de la vie privée font valoir que transformer des propriétés privées en une grille de surveillance à la demande  même avec de bonnes intentions  normalise un monitoring constant. Et la question récurrente revient : jusqu'où sommes-nous prêts à sacrifier notre vie privée pour plus de confort et de sécurité ?

La logique de l'opt-out  accepter par défaut et laisser à l'utilisateur le soin de se retirer  est précisément ce que la réglementation européenne (RGPD) a cherché à renverser au profit du consentement explicite. Aux États-Unis, dans un contexte politique tendu où l'administration Trump a montré un appétit marqué pour les technologies de contrôle des populations, les garde-fous actuels de Ring et des autres entreprises de surveillance contre l'utilisation abusive de leurs technologies par un gouvernement autoritaire sont jugés bien trop faibles par de nombreux experts.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs ont annoncé désinstaller leur application Ring après avoir visionné la publicité, tandis que des alternatives à stockage local  Reolink, UniFi, Wyze  ont été massivement recommandées dans les fils de discussion.

Andrew Ferguson, professeur de droit à l'université du district de Columbia, résumait le problème fondamental bien avant que Search Party n'existe : « Ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que l'autosurveillance est une forme de surveillance gouvernementale en puissance. Les informations que vous recueillez  et dont vous pensez qu'elles amélioreront votre vie  ne sont jamais très loin d'être obtenues par les forces de l'ordre. »



Amazon Ring traîne un historique peu rassurant

Ring, filiale d'Amazon depuis son rachat en 2018, traîne derrière lui un casier judiciaire en matière de vie privée qui donne froid dans le dos. En 2022, Amazon a admis avoir fourni aux forces de l'ordre des enregistrements vidéo provenant de ses sonnettes connectées Ring, sans le consentement des propriétaires, et ce à au moins 11 reprises.

« Comme indiqué dans les directives de Ring relatives à l'application de la loi, Ring se réserve le droit de répondre immédiatement aux demandes d'information urgentes des forces de l'ordre dans les cas impliquant un danger imminent de mort ou de blessure physique grave pour toute personne. Les demandes de divulgation d'urgence doivent être accompagnées d'un formulaire de demande d'urgence dûment rempli. Sur la base des informations fournies dans le formulaire de demande d'urgence et des circonstances décrites par l'agent, Ring détermine de bonne foi si la demande répond à la norme bien connue, fondée sur la loi fédérale, selon laquelle il existe un danger imminent de mort ou de blessure physique grave pour toute personne nécessitant la divulgation d'informations sans délai », précisait alors lentreprise en réponse au questionnaire dun sénateur.

En 2023, Amazon a accepté de verser plus de 30 millions de dollars pour clore deux plaintes de la FTC (Federal Trade Commission) américaine concernant notamment le partage des enregistrements vidéo Ring avec des tiers. La FTC avait reproché à la filiale d'avoir accordé un accès aux flux vidéo de ses clients à l'ensemble de ses employés et à des centaines de sous-traitants basés en Ukraine, sans vérification des besoins réels d'accès.

« Non seulement chaque employé de Ring et chaque sous...
409 commentaires
Ryu2000
Le 19/02/2026 à 7:54
Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
Andrew Ferguson, professeur de droit à l'université du district de Columbia, résumait le problème fondamental bien avant que Search Party n'existe : « Ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que l'autosurveillance est une forme de surveillance gouvernementale en puissance. Les informations que vous recueillez  et dont vous pensez qu'elles amélioreront votre vie  ne sont jamais très loin d'être obtenues par les forces de l'ordre. »
C'est un peu dommage d'installer soi même des outils qui peuvent te surveiller.

Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
La plainte mentionne en sus qu'un employé a visionné des milliers d'enregistrements vidéo appartenant à au moins 81 utilisatrices et a concentré ses recherches sur des caméras dont les noms indiquaient qu'elles surveillaient un espace intime, comme « Chambre principale », « Salle de bain principale » ou « Caméra espionne ». La plainte indique que l'employé a passé plus d'une heure par jour à faire ce genre de choses, sans être détecté par Ring, pendant des mois. Puis, lorsqu'une collègue a signalé cette activité, son supérieur n'a pas tenu compte du rapport, affirmant à l'employée qu'il était « normal » qu'un ingénieur consulte autant de comptes.
0  0 

 