.@ring's Super Bowl ad introduces Search Party for Dogs, a feature that transforms missing-dog posts into coordinated neighborhood searches using AI and outdoor Ring cameras.— ADWEEK (@Adweek) February 2, 2026
The 30-second spot highlights that while 10 million dogs go missing annually, search methods haven't pic.twitter.com/UyBet3asBE
Le fondateur et PDG de Ring, filiale d'Amazon, Jamie Siminoff, a indiqué à son personnel dans un courriel que Search Party, qui relie les caméras Ring et exploite lintelligence artificielle pour localiser les chiens perdus dans un quartier, a un potentiel allant au-delà de sa fonction première. Siminoff explique que Search Party a été initialement conçu pour retrouver des chiens, mais que la fonctionnalité peut aussi être utilisée pour éliminer la criminalité dans les quartiers. De multiples rapports, parus pour la plupart dès le troisième trimestre de lannée précédente et qui confirment le contenu de ce courriel, font état de ce que Siminoff est davis que la technologie Ring dAmazon peut aider les forces de lordre à lutter contre la criminalité. Les objectifs initiaux de Ring salignent dailleurs sur ce positionnement : « rendre les quartiers plus sûrs. » C'est en cela que les professionnels de la cybersécurité et les défenseurs des libertés y voient une forme de surveillance de masse en gestation.
Ring has announced a new Search Party feature that could eventually bring mass biometric surveillance to our streets. Its on by default. Shut it off.https://t.co/8uvvLijZ3m— EFF (@EFF) February 10, 2026
Lentreprise se défend en mettant en avant le fait que la fonctionnalité est opt-out
Les défenseurs de la vie privée font valoir que transformer des propriétés privées en une grille de surveillance à la demande même avec de bonnes intentions normalise un monitoring constant. Et la question récurrente revient : jusqu'où sommes-nous prêts à sacrifier notre vie privée pour plus de confort et de sécurité ?
La logique de l'opt-out accepter par défaut et laisser à l'utilisateur le soin de se retirer est précisément ce que la réglementation européenne (RGPD) a cherché à renverser au profit du consentement explicite. Aux États-Unis, dans un contexte politique tendu où l'administration Trump a montré un appétit marqué pour les technologies de contrôle des populations, les garde-fous actuels de Ring et des autres entreprises de surveillance contre l'utilisation abusive de leurs technologies par un gouvernement autoritaire sont jugés bien trop faibles par de nombreux experts.
Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs ont annoncé désinstaller leur application Ring après avoir visionné la publicité, tandis que des alternatives à stockage local Reolink, UniFi, Wyze ont été massivement recommandées dans les fils de discussion.
Andrew Ferguson, professeur de droit à l'université du district de Columbia, résumait le problème fondamental bien avant que Search Party n'existe : « Ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que l'autosurveillance est une forme de surveillance gouvernementale en puissance. Les informations que vous recueillez et dont vous pensez qu'elles amélioreront votre vie ne sont jamais très loin d'être obtenues par les forces de l'ordre. »
Ring Doorbells have a sinister new feature that youve got to opt out of https://t.co/VwyEiVoUiU— Metro (@MetroUK) February 15, 2026
Amazon Ring traîne un historique peu rassurant
Ring, filiale d'Amazon depuis son rachat en 2018, traîne derrière lui un casier judiciaire en matière de vie privée qui donne froid dans le dos. En 2022, Amazon a admis avoir fourni aux forces de l'ordre des enregistrements vidéo provenant de ses sonnettes connectées Ring, sans le consentement des propriétaires, et ce à au moins 11 reprises.
« Comme indiqué dans les directives de Ring relatives à l'application de la loi, Ring se réserve le droit de répondre immédiatement aux demandes d'information urgentes des forces de l'ordre dans les cas impliquant un danger imminent de mort ou de blessure physique grave pour toute personne. Les demandes de divulgation d'urgence doivent être accompagnées d'un formulaire de demande d'urgence dûment rempli. Sur la base des informations fournies dans le formulaire de demande d'urgence et des circonstances décrites par l'agent, Ring détermine de bonne foi si la demande répond à la norme bien connue, fondée sur la loi fédérale, selon laquelle il existe un danger imminent de mort ou de blessure physique grave pour toute personne nécessitant la divulgation d'informations sans délai », précisait alors lentreprise en réponse au questionnaire dun sénateur.
En 2023, Amazon a accepté de verser plus de 30 millions de dollars pour clore deux plaintes de la FTC (Federal Trade Commission) américaine concernant notamment le partage des enregistrements vidéo Ring avec des tiers. La FTC avait reproché à la filiale d'avoir accordé un accès aux flux vidéo de ses clients à l'ensemble de ses employés et à des centaines de sous-traitants basés en Ukraine, sans vérification des besoins réels d'accès.
« Non seulement chaque employé de Ring et chaque sous...
