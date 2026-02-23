69 % des responsables informatiques déclarent que la sécurité des données les empêche de dormir, selon un rapport de Rocket Software, qui révèle la pression que subissent les équipes informatiques

Une nouvelle étude de Rocket Software révèle que 69 % des responsables informatiques déclarent que la sécurité des données les empêche de dormir. Ce rapport révèle la pression que subissent les équipes informatiques face aux risques de cyberattaques et aux défis de la modernisation. Face à ladoption de lIA, la pénurie de compétences, les environnements informatiques de plus en plus complexes et la hausse des cyberattaques, les préoccupations des responsables IT augmentent. Pour que lIA tienne ses promesses de productivité, les entreprises doivent d'abord sécuriser leurs fondations hybrides. Sans cette maîtrise et protection des données, l'innovation risque de se transformer en vulnérabilité opérationnelle.
Rocket Software, un leader mondial dans le domaine de la modernisation IT, publie une nouvelle étude sur les défis multiples que rencontrent les responsables informatiques à lheure où les organisations accélèrent leur modernisation et intègrent lIA dans des environnements hybrides. Daprès ce rapport, la sécurité des données figure désormais en tête de toutes les préoccupations liées à la modernisation des entreprises, près de sept responsables IT sur dix la citant comme la plus grande source de pression.
La sécurité des données : défi majeur de la modernisation
Les technologies évoluent si vite que de nombreux départements informatiques subissent une pression croissante pour concilier sécurité et modernisation. La sécurité simpose désormais comme un facteur déterminant du succès dune transformation, car lexpansion des environnements de données à travers les systèmes centraux et le cloud introduit de nouveaux risques auxquels beaucoup dorganisations sont encore confrontées.
Parallèlement, lIA représente à la fois une priorité stratégique et une source de tensions. Lincertitude quant au niveau de préparation des infrastructures ralentit son adoption, dautant que seulement un quart des responsables IT dit avoir extrêmement confiance dans la capacité de leurs systèmes à supporter les workloads IA.
« Les entreprises sempressent de capitaliser sur les avantages de lIA et de lautomatisation, tout en faisant face à des exigences de sécurité accrues et à des environnements hybrides toujours plus complexes, explique Michael Curry, President of Data Modernization chez Rocket Software. Cette étude révèle clairement la nécessité pour les responsables informatiques de disposer de moyens intégrés et sécurisés pour connecter les données et les applications entre les systèmes centraux et le cloud. Il est indispensable de renforcer ces fondements pour stimuler linnovation et garantir la confiance des organisations vis-à-vis de leurs technologies. »
Voici les principales préoccupations des responsables IT :
La sécurité des données est la préoccupation numéro un des responsables informatiques en matière de modernisation
- 69 % des responsables IT citent la sécurité des données comme leur première préoccupation en matière de modernisation.
- Ils sappuient généralement sur des outils de surveillance pilotés par IA, le contrôle des accès et la gouvernance des données pour sécuriser leur infrastructure.
- Moins dun tiers des répondants est certain de réussir son prochain audit réglementaire.
- Si 78 % sont confiants dans leur capacité à détecter les menaces internes, seuls 24 % le sont totalement.
La complexité des environnements informatiques hybrides ralentit la modernisation dans les environnements cloud et sur site
- 51 % des répondants trouvent difficile de combler les écarts entre les environnements cloud et sur site.
- La qualité des données constitue le plus grand obstacle à la gestion des workloads dans les écosystèmes hybrides.
- Le contrôle des accès (52 %), le transfert sécurisé des données (50 %), la cohérence de la gouvernance (46 %) et laugmentation des coûts de stockage (45 %) font partie des autres défis rencontrés.
La pénurie de compétences accroît le risque opérationnel dans les départements informatiques
- 48 % des organisations sappuient encore sur des systèmes dancienne génération pour gérer leurs opérations critiques.
- Seulement 35 % des responsables informatiques pensent que leurs équipes possèdent les compétences requises pour prendre en charge ces systèmes.
- 52 % affirment quil est difficile de trouver du personnel formé à ces systèmes, ce qui accroît le besoin de requalification de la main duvre.
Ladoption de lIA saccélère tandis que les infrastructures tardent à être prêtes
- Les responsables informatiques attendent de lIA quelle ait le plus fort impact sur la sécurité et la détection des fraudes (31 %), loptimisation des processus internes (29 %) et lexpérience client (22 %).
- Seulement 25 % des répondants ont extrêmement confiance dans la capacité de leur infrastructure actuelle à supporter les workloads IA.
- 66 % considèrent laccessibilité des données pour lIA comme lélément majeur qui façonnera les efforts de modernisation de demain.
Priorités de modernisation de linformatique pour les 12 prochains mois
- Renforcer la sécurité des données : 69 % des responsables informatiques continuent de citer la sécurité des données comme leur principale préoccupation.
- Accompagner les initiatives dIA, en comblant les lacunes en matière de préparation des infrastructures.
- Améliorer la disponibilité des données : 66 % des répondants considèrent laccessibilité des données pour lIA comme un défi majeur.
À propos de Rocket Software
Rocket Software est le leader technologique mondial de la modernisation et un partenaire de choix qui accompagne les plus grandes entreprises du monde dans leurs projets de modernisation, depuis les systèmes fondamentaux jusquau cloud. Bénéficiant de la confiance de plus de 12 500 clients et 750 partenaires, et employant plus de 3 600 personnes dans le monde, Rocket Software permet à ses clients doptimiser leurs données, leurs applications et leurs infrastructures afin de fournir des services essentiels qui font fonctionner notre monde moderne. Rocket Software est une société privée américaine dont le siège social est situé à Boston et dont les centres dexcellence sont stratégiquement répartis en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie. Rocket Software est une société de portefeuille de Bain Capital Private Equity.
Source : Rocket Software
Et vous ?
Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Les entreprises prévoient d'investir jusqu'à 30 % de leurs budgets IT dans la modernisation, avec l'IA comme priorité, mais les résultats peinent à suivre l'ambition, d'après Rocket Software
La pénurie de compétences oblige à prendre des raccourcis risqués en matière de cybersécurité : 68 % des responsables informatiques citent le coût élevé du recrutement comme un obstacle majeur
85 % des chefs d'entreprise déclarent que la cybersécurité est essentielle à la croissance de l'entreprise et 61 % sont préoccupés par les menaces de cybersécurité à cause de l'IA, selon Gartner
Vous avez lu gratuitement 905 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.