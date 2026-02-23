69 % des responsables informatiques déclarent que la sécurité des données les empêche de dormir, selon un rapport de Rocket Software, qui révèle la pression que subissent les équipes informatiques



Rocket Software, un leader mondial dans le domaine de la modernisation IT, publie une nouvelle étude sur les défis multiples que rencontrent les responsables informatiques à lheure où les organisations accélèrent leur modernisation et intègrent lIA dans des environnements hybrides. Daprès ce rapport, la sécurité des données figure désormais en tête de toutes les préoccupations liées à la modernisation des entreprises, près de sept responsables IT sur dix la citant comme la plus grande source de pression.Les technologies évoluent si vite que de nombreux départements informatiques subissent une pression croissante pour concilier sécurité et modernisation. La sécurité simpose désormais comme un facteur déterminant du succès dune transformation, car lexpansion des environnements de données à travers les systèmes centraux et le cloud introduit de nouveaux risques auxquels beaucoup dorganisations sont encore confrontées.Parallèlement, lIA représente à la fois une priorité stratégique et une source de tensions. Lincertitude quant au niveau de préparation des infrastructures ralentit son adoption, dautant que seulement un quart des responsables IT dit avoir extrêmement confiance dans la capacité de leurs systèmes à supporter les workloads IA., explique Michael Curry, President of Data Modernization chez Rocket Software.Voici les principales préoccupations des responsables IT :- 69 % des responsables IT citent la sécurité des données comme leur première préoccupation en matière de modernisation.- Ils sappuient généralement sur des outils de surveillance pilotés par IA, le contrôle des accès et la gouvernance des données pour sécuriser leur infrastructure.- Moins dun tiers des répondants est certain de réussir son prochain audit réglementaire.- Si 78 % sont confiants dans leur capacité à détecter les menaces internes, seuls 24 % le sont totalement.- 51 % des répondants trouvent difficile de combler les écarts entre les environnements cloud et sur site.- La qualité des données constitue le plus grand obstacle à la gestion des workloads dans les écosystèmes hybrides.- Le contrôle des accès (52 %), le transfert sécurisé des données (50 %), la cohérence de la gouvernance (46 %) et laugmentation des coûts de stockage (45 %) font partie des autres défis rencontrés.- 48 % des organisations sappuient encore sur des systèmes dancienne génération pour gérer leurs opérations critiques.- Seulement 35 % des responsables informatiques pensent que leurs équipes possèdent les compétences requises pour prendre en charge ces systèmes.- 52 % affirment quil est difficile de trouver du personnel formé à ces systèmes, ce qui accroît le besoin de requalification de la main duvre.- Les responsables informatiques attendent de lIA quelle ait le plus fort impact sur la sécurité et la détection des fraudes (31 %), loptimisation des processus internes (29 %) et lexpérience client (22 %).- Seulement 25 % des répondants ont extrêmement confiance dans la capacité de leur infrastructure actuelle à supporter les workloads IA.- 66 % considèrent laccessibilité des données pour lIA comme lélément majeur qui façonnera les efforts de modernisation de demain.- Renforcer la sécurité des données : 69 % des responsables informatiques continuent de citer la sécurité des données comme leur principale préoccupation.- Accompagner les initiatives dIA, en comblant les lacunes en matière de préparation des infrastructures.- Améliorer la disponibilité des données : 66 % des répondants considèrent laccessibilité des données pour lIA comme un défi majeur.Rocket Software est le leader technologique mondial de la modernisation et un partenaire de choix qui accompagne les plus grandes entreprises du monde dans leurs projets de modernisation, depuis les systèmes fondamentaux jusquau cloud. Bénéficiant de la confiance de plus de 12 500 clients et 750 partenaires, et employant plus de 3 600 personnes dans le monde, Rocket Software permet à ses clients doptimiser leurs données, leurs applications et leurs infrastructures afin de fournir des services essentiels qui font fonctionner notre monde moderne. Rocket Software est une société privée américaine dont le siège social est situé à Boston et dont les centres dexcellence sont stratégiquement répartis en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie. Rocket Software est une société de portefeuille de Bain Capital Private Equity.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?