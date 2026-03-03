Lunettes Ray-Ban de Meta : une infrastructure de surveillance de masse portée par sept millions de personnes, des sous-traitants ont accès aux images et Meta prépare la reconnaissance faciale en temps réel

La LED fantôme : un voyant que personne ne voit

Des employés humains qui voient tout

Name Tag : la reconnaissance faciale en embuscade

L'Europe comme rempart, pour combien de temps ?

Le marché qui avance, la réglementation qui court derrière

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Les chiffres donnent le vertige. En 2025, EssilorLuxottica  le géant franco-italien de l'optique et partenaire industriel de Meta  a écoulé sept millions de paires de lunettes connectées Ray-Ban Meta et Oakley Meta, soit plus de trois fois le cumul des deux années précédentes. Pour l'entreprise, c'est une « année historique » marquant le passage, selon ses propres termes, d'une entreprise d'optique à un « groupe leader dans la medtech et le big data ». Le chiffre d'affaires annuel 2025 a atteint 28,5 milliards d'euros, en hausse de plus de 11 % à taux de change constants.Ces lunettes ne ressemblent presque à rien d'autre qu'à de banales Ray-Ban Wayfarer  et c'est précisément le problème. Dotées de caméras, de microphones et d'écouteurs intégrés dans les branches, elles permettent de filmer, photographier et diffuser en direct sur Instagram ou Facebook, et d'interagir avec l'assistant vocal « Hey Meta » pour obtenir des informations sur ce que la caméra capte. La deuxième génération, commercialisée en 2025, intègre même un écran dans le verre droit affichant notifications et informations contextuelles. À l'horizon 2026, Meta vise une capacité de production de dix millions de paires par an.L'essor de ces dispositifs est d'autant plus significatif qu'il s'accompagne d'une banalisation sociale rapide. Contrairement aux Google Glass de 2013, qui avaient provoqué un fort rejet public  leurs porteurs avaient été surnommés « Glassholes » , les lunettes Meta ont réussi à se fondre dans le paysage. Elles s'appuient sur un design calqué sur un modèle iconique de lunettes de soleil, leur adoption par des créateurs de contenu et leur positionnement marketing comme accessoire de mode ayant estompé les réticences. Ce camouflage stylistique, loin d'être accidentel, est au cur de leur succès commercial  et au cur du problème éthique qu'elles posent.Meta a intégré une petite LED sur la monture censée indiquer aux personnes environnantes que la caméra est active. Cette mesure se veut être le garde-fou technique garantissant une transparence minimale. Sauf que, comme l'a démontré une enquête publiée par le quotidien suédois Svenska Dagbladet (SvD) et largement relayée, ce voyant lumineux est quasi invisible en plein jour, imperceptible à plusieurs mètres de distance. Dans les espaces professionnels, des travailleurs interrogés sous couvert d'anonymat décrivent la capacité de surveillance que confèrent ces lunettes : « Vous ne savez pas s'ils enregistrent ou non ». Des forums en ligne montrent que certains utilisateurs masquent délibérément ce voyant avec un simple morceau d'adhésif opaque, supprimant l'unique signal visible.Les cas d'usages abusifs sont documentés et se multiplient. Des porteurs filment dans des salles de bain, des cabinets médicaux et des tribunaux. La tendance des propriétaires à porter ces lunettes dans les salons de massage, en diffusant parfois en direct sur Instagram à destination de milliers de spectateurs, est devenue un motif récurrent de plaintes. En octobre 2025, l'Université de San Francisco a émis une mise en garde officielle après des signalements de captation non consentie de femmes dans l'enceinte du campus. La RTBF a recensé, entre décembre 2025 et février 2026, 44 femmes victimes de ce type de filmage caché pour 25 hommes  et dans un cas espagnol similaire, 100 % des victimes étaient des femmes.Au-delà de la question du voyant, l'enquête du SvD soulève un angle bien plus préoccupant encore : le contenu capturé par les lunettes est régulièrement visionné par des travailleurs humains, en sous-traitance, chargés d'annoter les données pour entraîner les modèles d'IA de Meta. Ces annotateurs ont accès à des images qui peuvent inclure des scènes très intimes  des personnes se déshabillant, des situations médicales, des moments captés dans des espaces que leurs occupants croyaient protégés.Ce n'est pas une pratique isolée dans le secteur. Amazon, Apple et Google ont tous été épinglés pour des pratiques similaires avec leurs assistants vocaux. Mais dans le cas des lunettes connectées, la dimension visuelle ajoute une couche de vulnérabilité inédite. Un enregistrement vocal accidentel déclenché par une fausse reconnaissance du mot-clé est déjà problématique ; une image captée dans une salle de bain ou un cabinet médical l'est bien davantage.En avril 2025, Meta a révisé sa politique de confidentialité pour les Ray-Ban Meta, en activant par défaut les fonctionnalités d'IA incluant la caméra. L'entreprise assure que les photos et vidéos restent stockées localement sur le téléphone de l'utilisateur et ne servent à l'entraînement de l'IA qu'en cas de partage explicite vers les services cloud. Mais les enregistrements vocaux déclenchés par « Hey Meta » sont, eux, stockés dans le cloud par défaut et peuvent être conservés jusqu'à un an.Les algorithmes d'annotation génèrent des erreurs  et c'est là qu'intervient le regard humain des sous-traitants, parfois sans que les frontières entre consentement et exploitation des données ne soient clairement établies.Si les enjeux actuels sont déjà substantiels, ce que Meta prépare pour la suite est proprement vertigineux. Le New York Times a révélé l'existence d'un mémo interne de Reality Labs décrivant un projet baptisé « Name Tag ». Cette fonctionnalité permettrait à l'utilisateur d'identifier, en temps réel et grâce à la caméra intégrée dans ses lunettes, toute personne entrant dans son champ de vision  en croisant les données visuelles avec les profils disponibles dans l'écosystème Meta, ou d'autres informations basiques associées à l'individu.La perspective est radicale : là où les lunettes actuelles se contentent de filmer, Name Tag attribuerait une identité. Les lunettes connectées ne se contenteraient plus de filmer ou d'écouter, elles attribueraient une identité. L'anonymat pratique des espaces publics  cet état dans lequel on coexiste avec des inconnus sans être identifiable  serait définitivement aboli.Ce qui rend ce projet particulièrement cynique, c'est la stratégie de déploiement envisagée en interne. Selon des documents internes cités par le New York Times, Meta prévoyait de lancer cette fonctionnalité « au cours d'une période de contexte politique dynamique, pendant laquelle les divers groupes de la société civile susceptibles de nous attaquer auront concentré leurs ressources sur d'autres préoccupations ». En clair : profiter de la saturation médiatique pour faire passer en douce une fonctionnalité que l'entreprise sait elle-même controversée.L'histoire de Meta avec la reconnaissance faciale est une suite de repentances et de revirements. La société avait fermé le système de reconnaissance faciale de Facebook en 2021, à la suite d'une forte réaction du public concernant des problèmes de confidentialité. Trois ans plus tard, en 2024, elle l'avait réintroduit pour détecter les publicités frauduleuses utilisant des visages de célébrités. En 2025, Meta avait étendu cette fonctionnalité au-delà des États-Unis, vers le Royaume-Uni, l'Europe et la Corée du Sud. Name Tag représenterait une troisième phase : la reconnaissance faciale dans l'espace public, embarquée dans des lunettes que personne ne distingue des Ray-Ban ordinaires.Face à cette offensive technologique, l'Union européenne constitue le principal front réglementaire. L'AI Act interdit strictement l'identification biométrique à distance dans l'espace public pour un usage commercial. Le projet « Name Tag », de par sa nature, violerait également les principes fondamentaux du RGPD sur la minimisation des données et le consentement. La combinaison de ces deux textes devrait, en théorie, bloquer son déploiement en Europe.Mais la réalité juridique est plus complexe. La diffusion mondiale des lunettes Ray-Ban Meta complique l'application homogène de ces normes. Comment garantir qu'un citoyen américain portant ses lunettes connectées ne puisse pas les utiliser avec toutes leurs fonctionnalités en Europe ? L'Electronic Frontier Foundation a publié en février 2026 une analyse soulignant les précédents judiciaires en la matière et les limites de l'application extraterritoriale des textes européens. L'US Air Force a, quant à elle, pris les devants en interdisant à ses militaires en uniforme de porter ces dispositifs, en raison de leur capacité à enregistrer, stocker et transmettre des données.Des contre-mesures technologiques émergent dans la communauté des hackers. Des dispositifs émettant des infrarouges à 940 nm sont capables d'aveugler la plupart des capteurs CMOS sans affecter la vision humaine. Des recherches portent également sur des motifs faciaux adversariaux  maquillages ou vêtements conçus pour perturber les algorithmes de reconnaissance  à réserver aux contextes sensibles comme les manifestations ou événements à risque. Ces solutions restent marginales, mais elles témoignent d'une prise de conscience croissante dans les milieux techniques.Ce qui frappe dans ce dossier, c'est la vitesse à laquelle le marché s'impose face à...