Meta annonce la fin de la prise en charge de la messagerie chiffrée de bout en bout (E2EE) sur Instagram, annulant la garantie que seuls l'expéditeur et le destinataire puissent lire les messages

Meta a récemment annoncé mettre fin à la prise en charge de la messagerie chiffrée de bout en bout (E2EE) sur Instagram après le 8 mai 2026. Suite à ce changement, les messages envoyés sur la plateforme ne seront plus protégés de manière à garantir que seuls l'expéditeur et le destinataire puissent les lire. Selon Meta, peu d'utilisateurs ont adopté la fonctionnalité E2EE, qui n'a jamais été activée par défaut et n'était accessible que dans certaines régions. En conséquence, l'entreprise a décidé de supprimer complètement cette fonctionnalité.
Instagram est un réseau social américain de partage de photos et de courtes vidéos appartenant à Meta Platforms. Il permet aux utilisateurs de publier des contenus multimédias pouvant être modifiés à l'aide de filtres, classés par hashtags et associés à un lieu grâce au géomarquage. Les publications peuvent être partagées publiquement ou avec des abonnés préapprouvés. Les utilisateurs peuvent parcourir le contenu d'autres utilisateurs par tags et emplacements, consulter les contenus tendance, aimer des photos et suivre d'autres utilisateurs pour ajouter leur contenu à un fil d'actualité personnel.
Fin 2023, Meta avait annoncé qu'après près de cinq ans de travail, la société est enfin passée à l'étape suivante de son déploiement du chiffrement de bout en bout (E2EE) comme option par défaut dans Messenger. Lors de l'annonce, Meta a déclaré : "Le chiffrement de bout en bout n'est pas une question de technologie à proprement parler. Il s'agit de protéger les communications des personnes, afin qu'elles puissent s'exprimer en toute sécurité avec leurs amis et leurs proches." Ajoutant : "En d'autres termes, l'objectif est que seuls vous et les personnes avec lesquelles vous correspondez puissiez lire vos messages - même le fournisseur de l'application (dans ce cas, Meta) ne peut interférer avec leur contenu - et que vous puissiez être sûr de l'identité de l'expéditeur des messages."
Malgré ce discours sur le chiffrement de bout en bout, Meta a récemment annoncé mettre fin à la prise en charge de la messagerie chiffrée de bout en bout (E2EE) sur Instagram après le 8 mai 2026. Suite à ce changement, les messages envoyés sur la plateforme ne seront plus protégés de manière à garantir que seuls l'expéditeur et le destinataire puissent les lire, ce qui soulève des inquiétudes concernant la confidentialité et la sécurité des données parmi les utilisateurs.
Selon Meta, peu d'utilisateurs ont adopté la fonctionnalité E2EE, qui n'a jamais été activée par défaut et n'était accessible que dans certaines régions. En conséquence, l'entreprise a décidé de supprimer complètement cette fonctionnalité. En prévision de cette mise à jour, il est fortement recommandé aux utilisateurs d'Instagram de télécharger tous leurs messages ou fichiers multimédias importants avant la date limite de mai 2026, car le statut des conversations chiffrées existantes reste incertain.
Pour ceux qui privilégient le chiffrement de bout en bout dans leurs communications, il est recommandé de passer à des applications telles que WhatsApp, Signal, Threema ou SimpleX Chat, parmi d'autres alternatives sécurisées. Cette décision marque un changement notable par rapport à la stratégie de messagerie axée sur la confidentialité précédemment adoptée par Meta. Elle fait suite à des débats à l'échelle du secteur concernant l'équilibre entre la confidentialité des utilisateurs et la nécessité de répondre aux préoccupations en matière de sécurité et d'application de la loi. Cette évolution intervient peu après que TikTok a annoncé qu'il n'ajouterait pas de chiffrement de bout en bout à ses messages privés, invoquant la sécurité des jeunes comme raison principale.
Pourtant, en septembre 2024, la Commission irlandaise de protection des données (DPC), principal régulateur de la vie privée de l'Union européenne, a condamné Meta à une amende de 91 millions d'euros après la découverte de 600 millions de mots de passe Facebook et Instagram stockés en texte clair. La DPC a sanctionné la société même si elle a reconnu publiquement l'incident et l'a déjà corrigé.
Voici l'annonce de Meta :
Quest-ce que le chiffrement de bout en bout sur Instagram ?
Les messages et les appels chiffrés de bout en bout garantissent que seulement vous et les personnes avec lesquelles vous communiquez pouvez voir ou écouter ce qui est envoyé, et que personne dautre, pas même Meta, ne peut le faire. Gardez à lesprit que, pour les signalements et les fonctionnalités facultatives, vous ou une personne dans la discussion pouvez toujours choisir de partager les messages avec Meta.
Comment ça marche ?
Dans une conversation chiffrée de bout en bout, chaque appareil dispose dune clé spéciale utilisée pour protéger la conversation. Vous pouvez comparer vos clés à celles de quelquun pour vérifier si vos messages et vos appels sont protégés par le chiffrement de bout en bout.
Lorsque vous envoyez un message dans une discussion chiffrée de bout en bout, votre appareil le verrouille au moment de son envoi. Ce message peut être déverrouillé uniquement par un appareil détenant lune des clés spéciales de la discussion. Il en est de même pour le contenu de vos conversations vidéo et audio.
Personne (pas même Meta) ne peut lire vos messages ou écouter vos appels, à lexception des utilisateurs et utilisatrices qui détiennent ces clés spéciales. Et même si nous le voulions, nous ne pourrions pas.
Remarque : si vous ou la personne à qui vous adressez un message ou un appel chiffré de bout en bout choisissez de le partager avec une personne ne faisant pas partie de la conversation, cette personne pourra voir ou écouter son contenu.
Les messages chiffrés de bout en bout sur Instagram ne seront plus pris en charge à compter du 8 mai 2026.
- Si ce changement impacte certaines de vos conversations, des instructions dans la discussion vous indiqueront comment télécharger tous les contenus multimédias ou messages que vous pourriez vouloir garder.
- Si vous utilisez une ancienne version dInstagram, vous devrez peut-être également mettre à jour lapplication avant de pouvoir télécharger les discussions en question.
Source : Annonce de Meta
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