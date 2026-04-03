ExpressVPN lance ExpressAI, une plateforme d'IA conçue pour une confidentialité totale

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Express Technologies Ltd. est la société qui exploite le service VPN ExpressVPN et le gestionnaire de mots de passe ExpressKeys. Depuis 2021, elle est une filiale de Kape Technologies. ExpressVPN a publié des applications pour Windows, macOS, iOS, Android, Linux et les routeurs. Les applications utilisent une autorité de certification (CA) de 4096 bits, un chiffrement AES-256-CBC et le protocole TLSv1.2 pour sécuriser le trafic des utilisateurs. Les protocoles VPN disponibles comprennent Lightway, OpenVPN (avec TCP/UDP), SSTP, L2TP/IPSec et PPTP.ExpressVPN a lancé ExpressAI, une plateforme d'IA axée sur la confidentialité qui permet aux utilisateurs d'accéder à plusieurs grands modèles de langage. Le produit permet aux utilisateurs d'accéder à plusieurs grands modèles de langage tout en utilisant des environnements informatiques confidentiels, ou enclaves sécurisées, afin de maintenir les conversations et les clés de chiffrement cryptographiquement isolées de l'infrastructure environnante. L'entreprise affirme que cette conception empêche ExpressVPN, les opérateurs cloud et les fournisseurs de modèles d'accéder aux discussions ou aux données des utilisateurs.ExpressAI repose sur trois principes de confidentialité : « zéro entraînement », ce qui signifie que les conversations ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles ; « zéro accès », ce qui signifie que les discussions et les données stockées ne sont accessibles qu'à l'utilisateur ; et « zéro compromis », qui fait référence à l'accès à cinq modèles d'IA via une interface unique. Les utilisateurs peuvent activer le mode Ghost pour faire disparaître les discussions, protéger l'historique des conversations grâce au chiffrement « zéro accès » et stocker les fichiers et images téléchargés selon la même approche.Après un audit indépendant mené par la société de cybersécurité Cure53, ExpressVPN affirme que toutes les vulnérabilités identifiées au niveau du front-end et du back-end ont été corrigées avant le lancement. ExpressAI est devenu disponible pour les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs existants dExpressVPN Pro le 31 mars 2026, dans le cadre dune offre groupée au prix de 4,87 $ par mois. La plateforme comprend 500 crédits quotidiens, une limite de téléchargement de 50 Mo par fichier, 2 Go de stockage sécurisé et cinq modèles pour des tâches telles que le raisonnement, le codage et l'analyse technique.Voici l'annonce d'ExpressVPN :ExpressVPN, leader dans le domaine de la confidentialité et de la sécurité des consommateurs, a annoncé aujourdhui le lancement dExpressAI, une nouvelle plateforme dIA « privée dès la conception » destinée aux personnes qui souhaitent bénéficier de la puissance de lIA moderne sans faire lobjet dun profilage ni voir leurs requêtes et leurs fichiers réutilisés dans les processus dapprentissage.Alors que de plus en plus de personnes utilisent l'IA pour rédiger des e-mails, résumer des documents et résoudre des problèmes quotidiens, elles partagent également de plus en plus de contenus sensibles, tels que des fichiers professionnels, des questions financières et des informations personnelles. Trop souvent, cela implique de choisir entre des fonctionnalités IA puissantes et la protection de la vie privée. ExpressAI a été conçu pour éliminer ce compromis, en garantissant que les données des utilisateurs restent chiffrées et illisibles pour quiconque, y compris ExpressVPN.Contrairement à la plupart des plateformes dIA existantes qui traitent encore les données sur des serveurs traditionnels, ExpressAI met à la disposition des utilisateurs linnovation révolutionnaire quest la technologie des enclaves de calcul sécurisées. Cette approche garantit que les conversations ne sont déchiffrées quau sein dune enclave sécurisée, un environnement cryptographiquement isolé inaccessible au système hôte et aux opérateurs dinfrastructure.« Avec ExpressAI, ExpressVPN étend de fait sa position de longue date sur la protection du trafic aux interactions avec lIA : La meilleure façon de protéger les données des utilisateurs est de ne pas les collecter en premier lieu », a déclaré Shay Peretz, directeur des opérations chez ExpressVPN. « Nous ne nous contentons pas de faire des promesses en matière de confidentialité : nous le prouvons grâce à des garanties...