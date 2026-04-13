Google étend le chiffrement de bout en bout de Gmail aux utilisateurs de Workspace sur les appareils iOS et Android, permettant d'envoyer des messages chiffrés à n'importe quelle adresse e-mail

Google a étendu le chiffrement de bout en bout (E2EE) de Gmail aux appareils Android et iOS pour les clients Google Workspace ayant activé le chiffrement côté client. Cette évolution permet aux utilisateurs professionnels de rédiger et de lire des messages chiffrés en mode natif dans l'application Gmail sur les deux principales plateformes mobiles, éliminant ainsi le besoin d'applications supplémentaires ou de portails de messagerie distincts.
Gmail est un service de messagerie électronique proposé par Google. Il s'agit du plus grand service de messagerie au monde, avec 1,8 milliard d'utilisateurs. Il est accessible via un navigateur web (webmail), une application mobile ou des clients de messagerie tiers grâce aux protocoles POP et IMAP. Les utilisateurs peuvent également associer des comptes de messagerie non-Gmail à leur boîte de réception Gmail. Le service a été lancé sous le nom de Google Mail en version bêta en 2004. Il est sorti de la phase bêta en 2009.
En avril 2025, Google a ajouté un système de chiffrement de bout en bout pour les utilisateurs professionnels de Gmail. Cette fonctionnalité marque un nouveau pas vers une meilleure sécurité pour les organisations qui utilisent Gmail. Seulement, il ne s'agit pas stricto sensu d'un chiffrement de bout en bout. Avec cette fonctionnalité, le processus de chiffrement et de déchiffrement a bien lieu sur les appareils des utilisateurs finaux. Mais les clés sont gérées de manière centralisée par leur organisation, ce qui signifie que les administrateurs peuvent espionner le contenu des messages. Cela ne répond pas strictement à la définition du chiffrement de bout en bout.
Puis en octobre 2025, le chiffrement de bout en bout de Gmail pour les entreprises fonctionne désormais avec tous les fournisseurs de messagerie électronique. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs de Gmail disposant d'un chiffrement côté client peuvent maintenant envoyer des e-mails chiffrés de bout en bout à des personnes utilisant d'autres services de messagerie, tels qu'Outlook. Le destinataire recevra une notification concernant le message chiffré et pourra le consulter à l'aide d'un compte Gmail invité.
Récemment, Google a étendu le chiffrement de bout en bout (E2EE) de Gmail aux appareils Android et iOS pour les clients Google Workspace ayant activé le chiffrement côté client. Cette évolution permet aux utilisateurs professionnels de rédiger et de lire des messages chiffrés en mode natif dans l'application Gmail sur les deux principales plateformes mobiles, éliminant ainsi le besoin d'applications supplémentaires ou de portails de messagerie distincts.
Suite à cette extension, les utilisateurs disposant d'une licence Gmail E2EE peuvent envoyer des messages chiffrés à n'importe quelle adresse e-mail, que le destinataire utilise Gmail ou non. Si le destinataire utilise l'application Gmail, les messages apparaissent comme des fils de discussion normaux dans sa boîte de réception. Toutefois, si le destinataire ne dispose pas de l'application Gmail, les messages chiffrés restent accessibles et peuvent faire l'objet d'une réponse sécurisée à l'aide de n'importe quel navigateur web standard. Cette approche offre une expérience simple et cohérente, quel que soit l'appareil ou le service de messagerie du destinataire.
S'appuyant sur ces améliorations en matière de sécurité, l'introduction du chiffrement de bout en bout (E2EE) mobile pour Gmail vise à aider les organisations à respecter les exigences de conformité et à préserver la souveraineté des données lors du traitement à distance d'informations commerciales sensibles.
Pourtant, en novembre 2025, un rapport a révélé que dans l'ombre, Google a discrètement autorisé Gmail à accéder à tous vos messages privés et pièces jointes pour entraîner ses modèles d'IA Gemini. Selon certaines informations, Google aurait commencé à autoriser automatiquement les utilisateurs à permettre à Gmail d'accéder à tous les messages privés et pièces jointes afin d'entraîner ses modèles d'IA. Cela signifie que vos e-mails pourraient être analysés afin d'améliorer les assistants IA de Google, tels que Smart Compose ou les réponses générées par l'IA. Mais il est possible d'opt-out.
Voici l'annonce de Google :
Le chiffrement de bout en bout de Gmail est désormais disponible sur les appareils mobiles
Nous étendons le chiffrement de bout en bout (E2EE) de Gmail aux appareils Android et iOS pour les utilisateurs du chiffrement côté client (CSE) de Gmail. Grâce au chiffrement E2EE de Gmail, vos utilisateurs peuvent accéder en toute confidentialité aux données les plus sensibles de votre organisation depuis n'importe où sur leurs appareils mobiles, tout en garantissant la conformité des données et le respect des exigences de souveraineté et de conformité de votre organisation.
Pour la première fois, les utilisateurs peuvent rédiger et lire ces messages E2EE en mode natif dans l'application Gmail sur Android et iOS. Il n'est pas nécessaire de télécharger des applications supplémentaires ni d'utiliser des portails de messagerie. Les utilisateurs disposant d'une licence Gmail E2EE peuvent envoyer un message chiffré à n'importe quel destinataire, quelle que soit l'adresse e-mail de ce dernier.
- Destinataires Gmail : si le destinataire utilise l'application Gmail, le message chiffré sera livré sous la forme d'un fil de discussion classique dans sa boîte de réception.
- Destinataires invités : si le destinataire ne dispose pas de l'application Gmail, il peut lire et répondre de manière fluide et sécurisée dans son propre navigateur natif, garantissant ainsi à tous les utilisateurs une interface simple et sécurisée, quel que soit leur service de messagerie ou leur appareil.
Ce lancement combine le plus haut niveau de confidentialité et de chiffrement des données avec une expérience conviviale pour tous les utilisateurs, permettant ainsi à tous les clients, des petites entreprises aux grandes sociétés en passant par le secteur public, de bénéficier d'une messagerie chiffrée simple.
Source : Annonce de Google
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