Une infrastructure biométrique construite sur vingt ans de guerre contre le terrorisme



Agent fédéral portant des lunettes connectées

La dérive du consommateur vers l'agent de renseignement

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Ce n'est pas de la science-fiction. Le Department of Homeland Security développe des lunettes connectées spécialisées qui permettront aux agents fédéraux dans les rues américaines d'identifier automatiquement des « étrangers en situation irrégulière » à distance, selon des documents budgétaires révélés par le journaliste d'investigation Ken Klippenstein. Ces nouvelles « ICE Glasses », s'appuyant sur les lunettes existantes capables d'enregistrer des vidéos et d'afficher des données en superposition, seront capables d'interroger de vastes bases de données fédérales de données biométriques, de la reconnaissance faciale à l'analyse de la démarche, pour identifier des personnes en temps réel.La formulation officielle, telle qu'elle apparaît dans le document budgétaire, est sobrement technique : le projet fournira du matériel innovant, notamment des prototypes opérationnels de lunettes intelligentes, pour équiper les agents d'un accès en temps réel à des informations et à des capacités d'identification biométrique sur le terrain. Derrière cet euphémisme bureaucratique se cache pourtant un système dont la portée dépasse largement la seule traque des sans-papiers. Un juriste du DHS, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a confié que le projet « pourrait être présenté comme visant à identifier des étrangers en situation irrégulière dans les rues, mais la réalité est qu'une telle orientation affecte tous les Américains, en particulier les manifestants ».Le DHS vise un déploiement opérationnel des ICE Glasses d'ici septembre 2027.Pour comprendre les ICE Glasses, il faut remonter à l'après-11 septembre. L'armée américaine a développé sa propre « Biometrically Enabled Watchlist » (BEWL), un référentiel d'informations d'identification de pratiquement toutes les personnes avec lesquelles elle est entrée en contact au Moyen-Orient (détenus, prisonniers, terroristes présumés, voyageurs, contractuels). La BEWL est l'équivalent militaire du système civil ABIS (Automated Biometric Identification System), une base de données biométrique qui suit les voyageurs internationaux.ABIS a plus que doublé de taille en dix ans et contient aujourd'hui environ 75 millions de dossiers biométriques. Son prestataire principal, Leidos, indique que le système est capable de traiter environ 45 000 soumissions biométriques par jour, avec une capacité de pointe d'environ 100 000 lors des opérations majeures.Sur le terrain, c'est le dispositif HIIDE (Handheld Interagency Identity Detection Equipment) qui a longtemps constitué la colonne vertébrale de cette collecte. Les troupes en Irak et en Afghanistan utilisaient ces appareils pour enrôler les personnes rencontrées aux points de contrôle, lors de patrouilles ou de raids, capturant empreintes digitales, images de l'iris et visages, associant ces données à un nom ou alias et à des informations biographiques de base. Une fois promu sur la BEWL, un simple scan transformait un inconnu en cible activement recherchée.Les ICE Glasses feront finalement tout cela de manière plus compacte. Et surtout, de manière discrète, continue, et déployée non plus dans des zones de conflits mais au cur des villes américaines.Avant même que les ICE Glasses n'existent, la dérive était déjà en cours avec du matériel grand public. Une vidéo obtenue et vérifiée par 404 Media montre un agent du CBP (Customs and Border Protection) portant les lunettes intelligentes AI de Meta lors d'un raid d'immigration devant un Home Depot à Cypress Park, Los Angeles. Meta n'a pas de contrat avec le CBP.Ce n'était pas un incident isolé. Des agents du Border Patrol et d'ICE ont utilisé des lunettes intelligentes Meta dans six États depuis l'entrée en fonctions de Trump. Dans certains cas, les agents s'en sont servis pour filmer et photographier des membres du public, notamment lors d'opérations d'immigration. Ces lunettes, des Ray-Ban Meta commercialisées à partir de 379 dollars, disposent d'une caméra haute définition discrète, d'une IA pilotée à la voix, et d'une connexion internet permettant la diffusion en direct.En janvier 2026, un agent ICE dans le Maine avait photographié la plaque d'immatriculation d'une femme qui filmait une arrestation. Sur la vidéo de l'incident, l'agent lui a déclaré : « Nous avons une jolie petite base de données et vous êtes désormais considérée comme une terroriste domestique. » La femme a depuis rejoint un recours collectif visant à interdire à l'administration Trump de menacer et harceler des Américains pour l'exercice de leurs droits au titre du Premier Amendement.Le paradoxe est saisissant : le CBP affirme ne pas avoir de partenariat avec Meta, et que les appareils d'enregistrement personnels ne sont « pas autorisés », mais les agents les...