Piratage de lANTS : le suspect appréhendé par les autorités est un gamin de 15 ans connu dans les forums sous le pseudonyme « breach3D », un nouvel exemple qui confirme que lanonymat en ligne est un mythe.

Le 15 avril 2026, le portail France Titres, géré par l'Agence nationale des titres sécurisés, était victime d'une intrusion massive. Un hacker a aspiré entre 18 et 19 millions de profils d'utilisateurs en exploitant une vulnérabilité d'une banalité confondante. Noms, prénoms, dates et lieux de naissance, adresses postales, numéros de téléphone, adresses électroniques : un portrait civil quasi exhaustif de millions de Français était dès lors proposé à la vente sur des forums en ligne. Le suspect appréhendé par les autorités est un gamin de 15 ans connu dans les forums de hackers sous le pseudonyme « breach3D », un exemple qui confirme que lanonymat en ligne est un mythe.
🚨🔴🇫🇷 CYBERALERT | Un mineur de 15a a été arrêté dans la cyberattaque de l'ANTS ! 15ans b*rdel 🤯🤯🤯— SaxX ¯\_(ツ_/¯ (@_SaxX_) April 30, 2026
Dans la fuite de données qui a touché l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, on apprend qu'un mineur de 15 ans a été interpellé et placé en garde à vue !
Il avait piraté le pic.twitter.com/EEJMihxtLU
LIntégralité du communiqué de presse du Parquet de Paris
Le 25 avril, un mineur âgé de 15 ans a été placé en garde à vue, soupçonné davoir contribué à la fuite de données au préjudice de lANTS (France Titres, Agence nationale des titres sécurisés).
LOFAC (Office anti-cybercriminalité) avait été informé en avril dune cyberattaque au préjudice de lagence. Entre 12 et 18 millions de lignes de données étaient proposées à la vente sur des forums cybercriminels, par un hacker surnommé « breach3d ». LANTS confirmait une activité inhabituelle sur son réseau le 13 avril 2026, et lauthenticité des données revendues.
La section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris, avisée le 16 avril 2026, avait immédiatement ouvert une enquête des chefs daccès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en uvre par lEtat, ainsi que dextraction frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en uvre par l'Etat (délits faisant encourir la peine de 7 ans demprisonnement et 300 000 euros damende).
Les investigations ont conduit les enquêteurs à soupçonner le mineur de sêtre dissimulé sous le pseudonyme « breach3d ».
Une information judiciaire a été ouverte le 29 avril 2026 par le parquet de Paris. La mise en examen et le placement sous contrôle judiciaire du mineur ont été requis pour ces faits constitutifs datteintes (accès, maintien, extraction, transmission, détention, entrave au fonctionnement) à un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en uvre par lEtat et de détention déquipement ou de programme permettant de commettre ces atteintes. Les investigations se poursuivent désormais sous la direction du juge d'instruction.
Le piratage de lANTS est un cas additionnel qui illustre que lanonymat en ligne est un mythe
Ce cas de figure sinscrit à la suite dautres comme celui de Ross Ulbricht fondateur de Silk Road. Bien quayant utilisé Tor et des pseudonymes, le FBI a réussi à le localiser en identifiant l'adresse IP de son serveur caché et en suivant ses transactions en bitcoin.
Dans le cas Incognito Market, le propriétaire a été arrêté malgré l'utilisation de méthodes de dissimulation avancées sur le Darknet, montrant que les forces de l'ordre peuvent briser l'anonymat même sur des marchés illicites.
En 2017, le cyberharceleur Ryan Lin utilisait un VPN et des services de messagerie anonymes. Il a été démasqué parce que son VPN a été contraint de fournir ses journaux de connexion (logs).
La potentielle entrée en vigueur de projets de loi comme ChatControl et ProtectEU est susceptible de renforcer cet état de choses
Lobjectif des autorités européennes au travers de projets de lois tels que ProtectEU et ChatControl est « d'identifier et d'évaluer les solutions technologiques qui permettront aux autorités répressives d'accéder aux données chiffrées de manière légale, tout en préservant la sécurité en ligne et les droits fondamentaux. »
Les feuilles de routes listent des objectifs dont lun est sans détour dintroduire une porte dérobée dans le chiffrement de bout-en-bout afin de permettre aux forces de lordre davoir un accès plus aisé à nos données privées. Lentrée en vigueur de ces lois impliquerait que :
- toutes les conversations en ligne et tous les courriels seront automatiquement fouillés pour détecter tout contenu suspect. Rien ne reste confidentiel ou secret. Il ne sera pas nécessaire d'obtenir une ordonnance du tribunal ou d'avoir un soupçon initial pour effectuer une recherche dans les messages ;
- si un algorithme classe le contenu d'un message comme suspect, les photos privées ou intimes pourront être consultées par le personnel et les sous-traitants de sociétés internationales et les autorités policières. Ces mêmes contenus pourront être consultés par des personnes inconnues ou se retrouver entre les mains dindividus mal intentionnés ;
- les conversations intimes pourront être lues par le personnel et les sous-traitants de sociétés internationales et les autorités policières, car les filtres de reconnaissance de texte qui ciblent la "sollicitation d'enfants" signalent souvent à tort les conversations intimes ;
- des tiers pourront être faussement signalés et faire l'objet d'enquêtes pour diffusion présumée de matériel d'exploitation sexuelle d'enfants. Les algorithmes de contrôle des messages et des chats sont connus pour signaler des photos de vacances tout à fait légales d'enfants sur une plage, par exemple. Selon les autorités de la police fédérale suisse, 86 % de tous les signalements générés par des machines s'avèrent sans fondement ;
- lors dun voyage à l'étranger, lon peut se retrouver face à de gros problèmes. Les rapports générés par les machines sur les communications pourront être transmis à d'autres pays, comme les États-Unis, où la confidentialité des données demeure très mal encadrée, ce, avec des résultats incalculables ;
Source : Communiqué de presse
Et vous ?
Pour ou contre lentrée en vigueur de lois de surveillance de masse comme ProtectEU et ChatControl aux fins de faciliter la capture de cybercriminels ?
Lutilisation de lidentité réelle est-elle de façon systématique gage de civilité ?
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