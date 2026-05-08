Instagram supprime le chiffrement de bout en bout pour les messages privés entre utilisateurs à compter du 8 mai 2026, Mark Zuckerberg et Meta peuvent donc consulter vos messages

En mars 2026, Meta a annoncé mettre fin à la prise en charge de la messagerie chiffrée de bout en bout (E2EE) sur Instagram après le 8 mai 2026.. Suite à ce changement, les messages envoyés sur la plateforme ne seront plus protégés de manière à garantir que seuls l'expéditeur et le destinataire puissent les lire. À compter du 8 mai 2026, cela signifie que Meta sera potentiellement en mesure de consulter le contenu de tous les messages échangés entre les utilisateurs sur la plateforme de réseau social.
Mark Zuckerberg est un informaticien, chef d'entreprise et milliardaire américain. Il est le principal cofondateur du site et réseau social Facebook en 2004. Facebook entre en bourse le vendredi 18 mai 2012, jour où Mark Zuckerberg a l'honneur de faire sonner la cloche du Nasdaq pour son entrée. Un mois auparavant, le 9 avril, il a créé la surprise en déboursant un milliard de dollars pour acquérir le réseau social Instagram qui a la cote auprès du jeune public. Il a pour l'essentiel agi en cavalier seul. Puis, 10 jours avant l'entrée sur le Nasdaq, il s'autorise à publier un avis dans lequel il reconnaît que Facebook a tardé à mettre en place sa stratégie mobile et qu'il se pourrait que cela ait un impact sur leur croissance économique.
En 2025, Mark Zuckerberg a multiplié les rencontres avec ladministration Trump pour tenter de résoudre le procès antitrust visant Meta, intenté par la FTC en 2020. Le régulateur accuse Meta davoir freiné la concurrence en rachetant Instagram et WhatsApp. Meta conteste ces accusations, affirmant faire face à une forte concurrence dautres plateformes. Mark Zuckerberg est actuellement un actionnaire important et le dirigeant de Meta.
En mars 2026, Meta a annoncé mettre fin à la prise en charge de la messagerie chiffrée de bout en bout (E2EE) sur Instagram après le 8 mai 2026.. Suite à ce changement, les messages envoyés sur la plateforme ne seront plus protégés de manière à garantir que seuls l'expéditeur et le destinataire puissent les lire. Selon Meta, peu d'utilisateurs ont adopté la fonctionnalité E2EE, qui n'a jamais été activée par défaut et n'était accessible que dans certaines régions. En conséquence, l'entreprise a décidé de supprimer complètement cette fonctionnalité.
À compter du 8 mai 2026, cela signifie que Meta sera potentiellement en mesure de consulter le contenu de tous les messages échangés entre les utilisateurs sur la plateforme de réseau social. Le chiffrement des messages est une fonctionnalité optionnelle sur Instagram depuis 2023, mais en mars 2026, la plateforme de réseau social a discrètement mis à jour une page d'aide pour indiquer que cette fonctionnalité ne serait plus disponible pour les messages privés entre utilisateurs à compter du 8 mai.
Lorsque le chiffrement de bout en bout est activé, le contenu des messages est protégé dès qu'ils quittent l'appareil de l'expéditeur jusqu'à ce qu'ils parviennent à l'appareil du destinataire. En d'autres termes, personne, y compris Meta, ne peut voir ce qui est envoyé. Sur sa page d'aide, Instagram indique que les utilisateurs concernés par ce changement verront s'afficher dans l'application des instructions leur expliquant comment télécharger les médias ou les messages qu'ils souhaitent conserver. Cependant, l'entreprise n'a pas expliqué pourquoi les conversations chiffrées doivent être téléchargées, ni ce qu'il adviendra d'elles par la suite.
En mars, un porte-parole de Meta a déclaré que la décision d'abandonner le chiffrement était due à un faible taux d'adoption. « Très peu de personnes optaient pour la messagerie chiffrée de bout en bout dans les messages privés, nous allons donc supprimer cette option d'Instagram dans les mois à venir », a déclaré le porte-parole. « Quiconque souhaite continuer à échanger des messages avec un chiffrement de bout en bout peut facilement le faire sur WhatsApp. »
Meta subit depuis des années une pression constante de la part des forces de l'ordre et des associations de protection de l'enfance pour supprimer le chiffrement, mais il y a probablement plus que cela. En pouvant consulter les messages entre les utilisateurs, Meta pourrait potentiellement exploiter des algorithmes publicitaires ou entraîner des chatbots sur leur contenu. C'est un revirement surprenant pour une entreprise qui, en 2019, avait activement promu le renforcement des normes de chiffrement sur ses réseaux sociaux et ses applications de messagerie. À l'heure actuelle, le chiffrement de bout en bout pour les discussions de groupe sur Facebook Messenger reste une option à activer, tandis qu'il reste le paramètre par défaut pour toutes les conversations et tous les appels sur WhatsApp.
Ce changement intervient ddans un contexte où les taux d'engagement sur Instagram, LinkedIn et Threads ont diminué au cours de l'année dernière, tandis que ceux de Facebook, Pinterest et TikTok ont légèrement augmenté et que les publications X ont enregistré un engagement nettement plus important. D'après les données de Buffer, l'engagement était principalement lié aux likes, aux réponses et aux partages dans chaque application, toutes ces interactions étant regroupées en un seul indicateur. Sur cette base, les taux d'engagement sur TikTok sont restés pratiquement identiques entre 2024 et 2025. LinkedIn, Threads et Instagram ont quant à eux enregistré des baisses significatives.
Voici l'annonce de Meta :
Les messages chiffrés de bout en bout sur Instagram ne seront plus pris en charge à compter du 8 mai 2026.
- Si ce changement impacte certaines de vos conversations, des instructions dans la discussion vous indiqueront comment télécharger tous les contenus multimédias ou messages que vous pourriez vouloir garder.
- Si vous utilisez une ancienne version dInstagram, vous devrez peut-être également mettre à jour lapplication avant de pouvoir télécharger les discussions en question.
Source : Page d'aide d'Instagram
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