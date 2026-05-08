Comment les mots de passe sont-ils piratés ?

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Énumération exhaustive (force brute). L'ordinateur teste toutes les combinaisons possibles de caractères, en calculant le hachage de chacune d'entre elles. Cette méthode est la plus simple pour pirater les mots de passe courts ou ceux composés d'un seul type de caractères (comme les chiffres uniquement).

L'ordinateur teste toutes les combinaisons possibles de caractères, en calculant le hachage de chacune d'entre elles. Cette méthode est la plus simple pour pirater les mots de passe courts ou ceux composés d'un seul type de caractères (comme les chiffres uniquement). Les « rainbow tables ». Véritable cauchemar pour quiconque utilise un mot de passe simple, il s'agit en substance d'un « annuaire » de mots de passe dont les hachages ont déjà été déchiffrés par force brute ou à l'aide d'algorithmes sophistiqués. Il suffit à un pirate de trouver un hachage correspondant pour découvrir quel mot de passe lui est associé.

Véritable cauchemar pour quiconque utilise un mot de passe simple, il s'agit en substance d'un « annuaire » de mots de passe dont les hachages ont déjà été déchiffrés par force brute ou à l'aide d'algorithmes sophistiqués. Il suffit à un pirate de trouver un hachage correspondant pour découvrir quel mot de passe lui est associé. Cracking intelligent. Ces algorithmes sont entraînés à partir de bases de données contenant des mots de passe divulgués. Ils analysent la fréquence des différentes combinaisons de caractères et effectuent leurs vérifications en partant des séquences les plus probables vers les moins courantes. Ils prennent en compte les mots du dictionnaire, les substitutions de caractères (a → @ ou s → $) et tiennent compte des structures courantes de mots de passe telles que « mot du dictionnaire + chiffre + caractère spécial », tout en comparant les hachages à des rainbow tables. La combinaison de ces méthodes accélère considérablement le processus de cracking.

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Kaspersky Lab est une multinationale russe spécialisée dans la cybersécurité et les solutions antivirus, dont le siège social est situé à Moscou, en Russie. Elle a été fondée en 1997 par Eugene Kaspersky, Natalya Kaspersky et Alexey De-Monderik. Kaspersky Lab développe et commercialise des antivirus, des solutions de sécurité des terminaux, des systèmes SIEM, des solutions XDR, ainsi que d'autres produits et services liés à la cybersécurité. L'équipe mondiale de recherche et d'analyse (GReAT) de Kaspersky a été à l'origine de la découverte de plateformes d'espionnage sophistiquées mises en place par des États, telles que le groupe Equation et le ver Stuxnet. Kaspersky publie également chaque année l'enquête mondiale sur les risques liés à la sécurité informatique.L'algorithme de hachage MD5 est une fonction de hachage cryptographique largement utilisée qui produit une valeur de hachage de 128 bits. Conçu par Ronald Rivest en 1991 pour remplacer la fonction de hachage MD4, MD5 a été normalisé en 1992 sous la référence RFC 1321. Le MD5 peut être utilisé comme somme de contrôle pour vérifier l'intégrité des données et détecter toute corruption accidentelle. Historiquement, il a été largement utilisé comme fonction de hachage cryptographique, cependant, on a constaté qu'il présentait de nombreuses vulnérabilités. Il reste toutefois adapté à d'autres usages non cryptographiques, par exemple pour déterminer la partition d'une clé donnée dans une base de données partitionnée, et peut être privilégié en raison de ses exigences de calcul moins élevées que celles des algorithmes de hachage sécurisés plus récents.Chaque année, des centaines de millions de mots de passe d'utilisateurs réels sont divulgués sur le dark web. Kaspersky a analysé 231 millions de mots de passe uniques issus de fuites sur le dark web entre 2023 et 2026, et ses conclusions sont alarmantes : la grande majorité d'entre eux sont extrêmement faibles. Pour pirater 60 % de ces mots de passe, un pirate informatique n'a besoin que d'une heure et de quelques dollars en poche. De plus, le piratage des mots de passe s'accélère d'année en année : le pourcentage de mots de passe vulnérables est en effet plus faible dans une étude similaire réalisée par Kaspersky en 2024.De nos jours, les mots de passe ne sont pratiquement jamais stockés en clair. Par exemple, si vous créez un compte avec le mot de passe « Password123! », le serveur ne le stockera pas tel quel. Au lieu de cela, le mot de passe est haché à l'aide d'algorithmes spécifiques, ce qui le transforme en une chaîne de lettres et de chiffres de longueur fixe (un hachage) qui est ce qui reste effectivement sur le serveur. Voici, par exemple, à quoi ressemble le hachage MD5 de « Password123! » :Chaque fois qu'un utilisateur saisit son mot de passe, celui-ci est converti en une valeur de hachage qui est ensuite comparée à celle stockée sur le serveur ; si les valeurs de hachage correspondent, le mot de passe est correct. Si un pirate parvient à mettre la main sur cette valeur de hachage, il doit la déchiffrer pour récupérer le mot de passe d'origine  c'est ce qu'on appelle le « craquage de mot de passe ». Cette opération s'effectue généralement à l'aide de cartes graphiques (GPU) détenues ou louées, et plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour le craquage :De plus, les pirates peuvent également intercepter les mots de passe en clair. Il existe de nombreuses façons de procéder, allant du phishing (où la victime est attirée vers une fausse page web et saisit son mot de passe de son plein gré) aux keyloggers qui capturent les frappes au clavier, en passant par les stealers ou les chevaux de Troie qui dérobent des documents, des cookies, des données du presse-papiers, etc. Malheureusement, de nombreux utilisateurs conservent leurs mots de passe en clair dans des notes, des applications de messagerie et des documents, ou les enregistrent dans des navigateurs où les pirates peuvent les extraire en quelques secondes.Chaque année, Kaspersky recense environ cent millions de fuites de mots de passe en clair. L'entreprise utilise ces bases de données pour avertir les utilisateurs de Kaspersky Password Manager si leurs données ont été compromises. Pour répondre à la question qui leur est le plus souvent posée à ce sujet : non, ils ne connaissent pas les mots de passe de leurs utilisateurs. Dans ses présentations de sa technologie d'analyse des fuites et de l'architecture interne de son gestionnaire de mots de passe, Kaspersky explique en termes simples comment il compare les mots de passe des utilisateurs à ceux qui ont fait l'objet de fuites sans les connaître réellement  et pourquoi ni les mots de passe des utilisateurs...