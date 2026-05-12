Rich Communication Services (RCS) est une norme de protocole de communication destinée à la messagerie instantanée, principalement pour les téléphones mobiles, développée et définie par la GSM Association (GSMA). Ce protocole remplace les SMS et les MMS sur les réseaux cellulaires en offrant des fonctionnalités plus modernes, notamment la prise en charge d'images et de vidéos en haute résolution, des liens, le partage de fichiers et des fonctionnalités améliorées de discussion de groupe. Le RCS prend également en charge les accusés de réception de livraison et de lecture, ainsi que les indicateurs de saisie. Le développement du RCS a débuté en 2007, mais les premières versions manquaient de fonctionnalités et d'interopérabilité ; une nouvelle spécification baptisée « Universal Profile » a été élaborée et est progressivement déployée depuis 2017.
Cette avancée marque l'aboutissement d'un long processus de convergence entre les deux principaux écosystèmes mobiles. En 2024, Apple avait déjà amorcé ce rapprochement en annonçant la prise en charge du protocole RCS par son application Messages sous iOS 18, remplaçant ainsi les SMS comme protocole de communication par défaut entre les appareils Android et iOS. Cette initiative a mis fin à des limitations persistantes, notamment la dégradation des contenus multimédias envoyés entre les deux environnements.
La messagerie chiffrée de bout en bout entre iPhone et Android est désormais en cours de déploiement. Google a annoncé le 11 mai 2026 que cette fonctionnalité est disponible en version bêta pour les utilisateurs d'iPhone équipés d'iOS 26.5 et dont l'opérateur est pris en charge, ainsi que pour les utilisateurs d'Android disposant de la dernière version de Google Messages.
Cela comble une faille de sécurité qui existait depuis qu'Apple a adopté le protocole RCS avec iOS 18 en septembre 2024. Jusqu'à présent, les conversations RCS multiplateformes prenaient en charge les indicateurs de saisie, les accusés de lecture et le partage de fichiers multimédias en haute résolution, mais les messages eux-mêmes transitaient sans protection. Si l'on souhaitait bénéficier d'un chiffrement lors de l'échange de SMS avec une personne utilisant une autre plateforme, il fallait recourir à une application tierce telle que Signal ou WhatsApp.
Différence entre iMessage, RCS et SMS
Fonctionnement
Le chiffrement repose sur le protocole MLS (Messaging Layer Security), une norme ouverte supervisée par l'Internet Engineering Task Force. La GSMA a publié cette spécification dans le cadre du RCS Universal Profile 3.0 en mars 2025, à l'issue d'une collaboration entre les opérateurs mobiles, les fabricants d'appareils, ainsi qu'Apple et Google.
Selon Tom Van Pelt, directeur technique de la GSMA, cela fait du RCS « le premier service de messagerie à grande échelle à prendre en charge un chiffrement de bout en bout (E2EE) interopérable entre les implémentations client de différents fournisseurs ». La spécification gère le chiffrement et le déchiffrement côté client, synchronise les groupes MLS avec les discussions RCS, gère la gestion des erreurs et coordonne la transmission des clés entre les différents fournisseurs de services.
Sur les iPhone, les conversations chiffrées affichent une icône de cadenas accompagnée de la mention « RCS | Chiffré » en haut de la conversation. Google Messages affiche le même indicateur de cadenas que celui déjà utilisé pour les conversations entre appareils Android.
Le hic : la prise en charge par les opérateurs
Mettre à jour le téléphone ne suffit pas. Même si l'opérateur d'un utilisateur prend en charge les messages RCS chiffrés, le chiffrement de chaque conversation RCS dépend de la prise en charge de cette fonctionnalité par l'opérateur de son contact. Pour que le chiffrement s'active, les deux interlocuteurs doivent ainsi être abonnés à des opérateurs prenant en charge la dernière version du RCS.
Le RCS est un service fourni par l'opérateur. Lorsque l'appareil d...
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