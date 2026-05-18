Mozilla s'adresse aux autorités de régulation britanniques : les VPN sont des outils essentiels pour la confidentialité et la sécurité, après le vote sur la vérification d'âge pour les VPN

Un réseau privé virtuel (VPN) est un réseau superposé qui utilise la virtualisation réseau pour étendre un réseau privé sur un réseau public, tel qu'Internet, grâce à l'utilisation de protocoles de chiffrement et de tunneling. Dans un VPN, un protocole de tunneling est utilisé pour transférer des messages réseau d'un hôte réseau à un autre. Les VPN peuvent renforcer la confidentialité d'utilisation en empêchant un FAI d'accéder aux données privées échangées via le VPN. Grâce au chiffrement, les VPN renforcent la confidentialité et réduisent le risque d'attaques par sniffing de données.
Le plaidoyer de Mozilla sinscrit dans un contexte où les premières applications concrètes de la législation britannique ont déjà provoqué de fortes réactions. Depuis le 25 juillet 2025, date dentrée en vigueur dune partie des dispositions de l'Online Safety Act, des milliers de sites pour adultes ainsi que plusieurs grandes plateformes comme X, Reddit et TikTok ont instauré des systèmes stricts de vérification dâge pour les utilisateurs britanniques. Si la mesure vise à mieux protéger les mineurs contre les contenus jugés sensibles, elle a rapidement provoqué une explosion des téléchargements de VPN, illustrant le décalage entre les ambitions réglementaires affichées et les usages réels des internautes.
Cette adoption rapide des outils de contournement a suscité des interrogations quant à une possible extension du cadre réglementaire. Alors que la loi sur la sécurité en ligne vise à limiter lexposition des mineurs aux contenus préjudiciables, plusieurs défenseurs des libertés numériques sinquiètent de ses effets indirects sur la vie privée. En août 2025, soit un mois après lentrée en vigueur de la loi, des fournisseurs de VPN ont rapporté une hausse allant jusquà 1 400 % des inscriptions, poussant le gouvernement britannique à examiner plus étroitement lusage de ces services. Cette surveillance accrue a alors nourri les craintes d'un durcissement pouvant aller jusqu'à l'interdiction des VPN.
Plus récemment, dans un contexte marqué par des inquiétudes concernant lutilisation des technologies numériques par les jeunes, le ministère britannique des Sciences, de lInnovation et de la Technologie mène actuellement une consultation sur des mesures supplémentaires visant à préparer les jeunes à grandir dans un monde numérique. Face au contournement par les utilisateurs des systèmes de vérification de lâge imposés par la loi britannique sur la sécurité en ligne (Online Safety Act), cette consultation examine la possibilité de mettre en place un contrôle dâge pour les réseaux privés virtuels (VPN).
Mozilla indique que sa mission repose sur la conviction que l'Internet doit rester ouvert et accessible à tous, et que la confidentialité et la sécurité en ligne constituent des droits humains fondamentaux. L'organisation reconnaît que la protection des jeunes en ligne est l'un des enjeux les plus urgents et les plus complexes de notre époque, et s'engage à soutenir les propositions politiques qui s'attaquent aux causes profondes des préjudices en ligne. Elle craint toutefois que des interventions brutales, telles que la vérification obligatoire de l'âge et la restriction de l'accès à des outils comme les VPN, ne soient pas efficaces pour améliorer la protection offerte aux jeunes en ligne, tout en portant atteinte aux droits fondamentaux de tous les utilisateurs.
Les VPN constituent des outils essentiels pour la confidentialité et la sécurité des utilisateurs de tous âges. En masquant l'adresse IP des utilisateurs, les VPN contribuent à protéger leur localisation, à limiter le suivi et à éviter le profilage basé sur l'adresse IP. Les gens utilisent les VPN pour de nombreuses raisons différentes : pour se connecter à distance au réseau de leur école ou de leur employeur, pour contourner la censure ou simplement pour protéger leur vie privée et leur sécurité en ligne. Si l'accès aux VPN est particulièrement important pour les groupes vulnérables tels que les militants, les dissidents ou les journalistes, les VPN améliorent la protection de base de chacun sur Internet.
Plutôt que de recourir à des technologies de contrôle d'âge telles que les VPN, Mozilla estime que les autorités de régulation devraient s'attaquer aux causes profondes des dangers en ligne en demandant des comptes aux plateformes, en encourageant l'utilisation responsable des contrôles parentaux et en investissant dans les compétences numériques ainsi que dans une approche globale du bien-être numérique impliquant l'ensemble de la société.
Les avantages des VPN pour les jeunes
Les VPN constituent des outils indispensables en matière de confidentialité et de sécurité pour les utilisateurs de tous âges. Le document de consultation reconnaît que « la principale raison [pour laquelle les mineurs utilisent des VPN], tout comme les adultes, est de bénéficier des avantages quoffrent les VPN en matière de confidentialité et de protection des données ». Mozilla salue cette reconnaissance et exhorte le gouvernement à en tenir compte de manière déterminante dans ses conclusions politiques.
D'après les études menées par Mozilla auprès des utilisateurs, ces derniers ont recours aux VPN pour trois raisons principales :
- Protection au niveau de l'appareil : les services VPN tels que Mozilla VPN créent des « tunnels » chiffrés entre l'appareil de l'utilisateur et Internet, protégeant ainsi tout le trafic Internet provenant de cet appareil et masquant l'adresse IP de l'utilisateur.
- Une confidentialité renforcée : plus de 50 % des utilisateurs de VPN aux États-Unis et au Royaume-Uni ont déclaré que la recherche d'une protection lors de l'utilisation d'un réseau Wi-Fi public était l'une des principales raisons pour lesquelles ils avaient choisi un service VPN. Les élèves utilisent souvent le Wi-Fi public ou celui de leur établissement pour faire leurs devoirs.
- Utilisation en entreprise : de nombreux employés, professionnels et étudiants ont recours à des VPN pour se connecter à distance aux réseaux de leur employeur, de leur établissement scolaire ou de leur université.
Les jeunes tirent profit des VPN pour les mêmes raisons que les...
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