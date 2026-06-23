Kaspersky avertit que l'application Wallpaper Engine a été utilisée pour diffuser des malwares auprès de millions d'utilisateurs : des dizaines de fonds d'écran malveillants ont été découverts sur Steam Workshop

Qu'est-ce que Wallpaper Engine ?

Vidéos : MP4, WebM et autres formats vidéo courants,

Scènes : fonds décran interactifs créés à laide de léditeur intégré à lapplication,

Pages Web : pages HTML utilisant JavaScript et CSS, pouvant également inclure des éléments audio et vidéo,

Applications : fenêtres actives issues de logiciels tiers compatibles avec Windows que Wallpaper Engine définit comme fond décran de lutilisateur.

Fonds d'écran applicatifs : un risque de sécurité inhérent

Une archive contenant le fond d'écran exécutable ainsi que les fichiers malveillants. Cette charge utile se composait généralement de fichiers EXE compromis, de DLL ou de scripts malveillants.

Dans dautres cas, les attaquants ont surpris leurs victimes en dissimulant le logiciel malveillant dans une archive protégée par mot de passe. Soit la victime était amenée à saisir le mot de passe, soit un script sen chargeait automatiquement. Les attaquants cachaient le mot de passe à la vue de tous, soit directement dans le nom de larchive, soit dans un fichier de configuration JSON installé en même temps que dautres fichiers de fond décran. Pour toutes les autres variantes, la charge utile se déclenchait automatiquement lorsque lutilisateur sélectionnait et appliquait le fond décran.

intérieur d'un fond d'écran de jeu infecté



Écran principal du fond d'écran applicatif



Comment le logiciel malveillant s'installe

Synaptics.exe

._cache_GAME1.exe

._cache_GAME1.exe



Recherche de l'application Steam



Détournement de la session Steam

hxxp://120.48.156[.]17/ey.php

Attribution et victimes



Téléchargements de fonds d'écran malveillants par région



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Les chercheurs de Kaspersky ont identifié une campagne de logiciels malveillants exploitant le contenu de Steam Workshop pour Wallpaper Engine, la célèbre application de fonds décran animés et vidéo, qui est également lapplication non ludique la plus populaire de Steam, avec un nombre dinstallations estimé entre 20 et 50 millions. Les pirates ont exploité la fonctionnalité « fond d'écran d'application » de l'application, qui permet aux fonds d'écran de s'exécuter comme des programmes Windows autonomes, afin de diffuser des paquets malveillants contenant des fichiers EXE, des DLL et des scripts dissimulés parmi des fichiers de fonds d'écran légitimes.Certains paquets dissimulaient également des logiciels malveillants dans des archives protégées par mot de passe, les mots de passe étant inclus dans les noms des archives ou dans des fichiers de configuration JSON afin que des scripts puissent extraire automatiquement les charges utiles. Parmi les charges utiles signalées figurent la porte dérobée DarkKomet, les infostealers Lumma et Vidar, le chargeur RenEngine, des mineurs de cryptomonnaie et des ransomwares.Kaspersky indique que cette activité semble impliquer plusieurs groupes criminels indépendants utilisant des méthodes similaires, plutôt quun seul acteur malveillant. Il est à noter que bon nombre des exemples partagés par la société semblaient comporter des fonds d'écran représentant des personnages féminins de style anime. Les utilisateurs qui apprécient cet univers ont donc tout intérêt à vérifier leur système.« Depuis fin 2025, un logiciel malveillant se propage rapidement via Steam Workshop, le service intégré à la plateforme de jeux vidéo permettant aux joueurs de créer et de partager du contenu personnalisé », ont déclaré les chercheurs de Kaspersky. « Les pirates ciblent principalement les joueurs en Chine et en Russie, dans le but de pirater leurs comptes. Pour y parvenir, ils exploitent Wallpaper Engine en tirant spécifiquement parti de sa fonctionnalité de partage via Workshop. Le logiciel malveillant est dissimulé dans les packs de fonds décran que les utilisateurs se partagent entre eux. L'exécution de l'un de ces fonds d'écran compromis peut entraîner le vol du compte Steam ou infecter le système de la victime avec des portes dérobées ou des mineurs de cryptomonnaie. »Wallpaper Engine est une application qui permet aux utilisateurs dafficher des fonds décran animés sur leur bureau. Elle est disponible à la fois sur Windows et Android, bien que l'étude de Kaspersky se soit strictement concentrée sur la version Windows. Grâce à une immense communauté Steam, lapplication est très populaire, avec environ 100 000 utilisateurs actifs quotidiens et près dun million davis. Elle intègre un éditeur permettant aux utilisateurs de créer leurs propres designs, et prend en charge plusieurs types de fonds décran :Selon Kaspersky, c'est avec ce dernier type, les fonds d'écran applicatifs, que les choses deviennent risquées, car il s'agit essentiellement de programmes autonomes. Il peut s'agir aussi bien de mini-jeux auxquels les utilisateurs peuvent jouer directement sur leur bureau que d'agendas, de calendriers, d'outils de surveillance du système ou de widgets permettant de suivre l'utilisation du processeur ou de la carte graphique.Le concept même des « fonds décran applicatifs » permet, en substance, dexécuter du code externe directement sur l'ordinateur d'un utilisateur. Les cybercriminels ont repéré cette fonctionnalité et ont commencé à intégrer des logiciels malveillants directement dans ce type de fonds décran. Comme Wallpaper Engine sappuie sur Steam Workshop pour le partage de contenu, nimporte qui peut créer un fond décran et le publier afin que la communauté puisse le télécharger et linstaller gratuitement. Naturellement, ce système attire comme un aimant les acteurs malveillants.Les chercheurs de Kaspersky ont découvert des dizaines de ces fonds d'écran malveillants sur Steam Workshop, et chacun d'entre eux avait déjà été téléchargé des milliers, voire des dizaines de milliers de fois.Lorsque l'équipe de Kaspersky les a analysés, elle a identifié deux méthodes différentes utilisées par les pirates pour propager leur logiciel malveillant :Kaspersky a indiqué qu'à première vue, l'échantillon de fond d'écran ci-dessous, découvert en décembre 2025, semblait tout à fait inoffensif. Une fois lancé, rien ne laisse présager quoi que ce soit de suspect. Le jeu intégré démarre sans problème, fonctionne sans accroc et les commandes du bureau répondent parfaitement.Cependant, une infection à grande échelle est en cours en coulisses. En lespace de quelques minutes seulement, un utilisateur peut soudainement se rendre compte que son compte Steam a été piraté, que son ordinateur est paralysé par un logiciel malveillant, que ses fichiers ont été chiffrés par un rançongiciel ou que les performances de son système sont en chute libre à cause dun mineur de cryptomonnaie caché.Selon les chercheurs de Kaspersky, une fois que le fond d'écran du jeu s'ouvre, il installe directement dans le système de la victime un fichier de porte dérobée appelé(appartenant à la famille de logiciels malveillants DarkKomet). Parallèlement, un fichier exécutable nommése lance pour démarrer le jeu proprement dit, NTRaholic.Mais ce moduleremplit une double fonction. Il installe simultanément une version personnalisée d'une bibliothèque système appelée AggregatorHost.dll, qui contient une charge utile. Cette bibliothèque modifiée a un objectif principal : localiser l'application Steam sur l'ordinateur et rechercher les identifiants de compte.Ensuite, la bibliothèque modifiée prend le contrôle de la session Steam en cours de l'utilisateur.Par la suite, le fichier AggregatorHost.dll compromis envoie toutes les données collectées vers un serveur contrôlé par les pirates à l'adresse. Une fois que les attaquants ont pris le contrôle de cette session active, ils peuvent utiliser le compte de la victime pour publier encore davantage de fonds d'écran malveillants sur Steam Workshop.Le fond décran de jeu décrit plus haut nest quun exemple parmi les nombreuses variantes que l'équipe de Kaspersky a découvert au cours de ses recherches. En détournant la fonctionnalité de fond décran applicatifs, les cybercriminels ont réussi à diffuser pratiquement tous les types de logiciels malveillants existants, des infostealers et portes dérobées les plus courants aux mineurs de cryptomonnaie et chargeurs de botnets.Kaspersky estime qu'il ne s'agit pas de luvre dun seul cerveau, étant donné la grande diversité des outils utilisés. Selon la société, plusieurs groupes de pirates informatiques indépendants et dispersés surfent tous sur la même vague.L'étude de Kaspersky indique que les principales cibles sont les joueurs chinois, car les styles graphiques et les titres des fonds décran sont spécialement adaptés à ce public. Les données confirment également que pas moins de 89 % des tentatives de téléchargement malveillantes proviennent de ce pays, bien que rien nempêche les attaquants de changer de cible et de lancer une campagne similaire dans nimporte quelle autre partie du monde. Selon Kaspersky, la Russie arrive en deuxième position en termes de nombre total de téléchargements avec 5,5 %, suivie dune poignée dautres pays et territoires : Singapour (1,4 %), Hong Kong (0,9 %), lAllemagne (0,9 %), le Vietnam (0,9 %), lInde (0,5 %) et le Canada (0,5 %).L'équipe de Steam a déjà supprimé les fonds d'écran et les liens malveillants identifiés. Mais de nouveaux packs infectés continuent d'apparaître sur le Steam Workshop. Kaspersky recommande fortement d'effectuer une analyse antivirus sur ce type de fonds d'écran avant de les appliquer.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette recherche de Kaspersky crédibles ou pertinentes ?