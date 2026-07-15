« De toute façon, vous n'avez aucune vie privée. Faites-vous une raison », une déclaration historique précurseur de l'ère moderne, prononcée en 1999 par Scott McNealy, PDG de Sun Microsystems

Depuis 2021, Meta, Google et autres Microsoft scannaient légalement les messages privés de 450 millions d'Européens sans mandat judiciaire, au nom de la protection de l'enfance et surtout avec lappui de la mesure légale dénommée Chat Control 1.0. Le Parlement de lUE a enterré cette dernière le 26 mars 2026 et vient de lui donner un nouveau feu vert au terme dun vote controversé. Même si lérosion de la vie privée semble être un phénomène plutôt moderne, les tout premiers systèmes numériques laissaient déjà entrevoir ce qui allait arriver.
Scott G. McNealy, né le 13 novembre 1954, est un homme d'affaires américain. Il est surtout connu pour avoir cofondé en 1982 la société informatique Sun Microsystems avec Vinod Khosla, Bill Joy et Andy Bechtolsheim. En 2004, alors quil était encore chez Sun, McNealy a fondé Curriki, un service éducatif en ligne gratuit. En 2011, il a cofondé Wayin, une entreprise spécialisée dans lintelligence sociale et la visualisation, basée à Denver. McNealy a quitté son poste de PDG de Wayin en 2016.
En 1999, McNealy a déclaré : « De toute façon, vous navez aucune vie privée. Faites-vous une raison. » Lécrivain Stephen Manes a critiqué cette déclaration dans sa chronique « Full Disclosure » : « Il a raison sur les faits, mais tort sur lattitude Au lieu de se faire une raison, les citoyens doivent exiger des règles claires en matière de vie privée, de sécurité et de confidentialité. »
Pour les observateurs, la phrase de McNealy est une déclaration précurseuse qui annonçait déjà lère moderne. Sun Microsystems était un acteur majeur du paysage technologique, et son cofondateur et PDG, Scott McNealy, était un anticonformiste au franc-parler et à laudace légendaire dans lécosystème naissant de la Silicon Valley. Lentreprise venait de lancer un nouveau système, et McNealy na pas tardé à repousser toute critique portant sur les implications pour les données des utilisateurs.
Lors dune séance informelle de questions-réponses avec des journalistes, McNealy a balayé dun revers de main les inquiétudes selon lesquelles la plateforme Jini, qui venait dêtre lancée, pourrait constituer un risque pour la vie privée des utilisateurs. Tel quil avait été conçu, ce système était une véritable révélation mais il na finalement pas réussi à simposer en raison dobstacles matériels assez importants. Conçue pour permettre aux appareils de communiquer entre eux et de partager des ressources, larchitecture réseau Jini offrait une communication fluide sans configuration, sans installation de pilotes ni intervention humaine.
Il sagissait dune initiative précoce et ambitieuse visant à définir une vision pour les maisons et les bureaux connectés. Le problème était quelle exigeait des appareils quils transmettent en continu des données et louent de lespace sur les réseaux, le système générant ainsi une empreinte numérique considérable. Sans surprise, les propos de McNealy ont immédiatement suscité de vives critiques de la part des défenseurs de la vie privée et des militants. Lori Fena, alors présidente du conseil dadministration de lElectronic Frontier Foundation, a par exemple qualifié ces propos de « totalement irresponsables ».
Il y a toutefois une part de vérité dans ses remarques : lindustrie technologique soriente en effet vers la collecte de quantités considérables de données utilisateur, que les entreprises exploitent pour établir des profils, principalement à des fins publicitaires et marketing. Dans certains cas, comme lors du scandale Cambridge Analytica, les données des utilisateurs ont été utilisées à des fins de publicité politique.
Le paysage technologique actuel est désormais dominé par les technologies dIA générative basées sur le web scraping, la collecte et la monétisation massives de données, ainsi que par les systèmes IoT qui envahissent les villes et les bureaux. Certains affirment également que le capitalisme de surveillance est devenu une force dominante à laquelle les plus grandes organisations mondiales ont recours, les consommateurs étant simplement censés, pour la plupart, « faire avec » et continuer à vivre normalement.
La situation actuelle rappelle les déclarations d'Edward Snowden, ancien informaticien de la NSA, devenu un fervent défenseur de la vie privée après avoir révélé en 2013 l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques. En 2021, il a prévenu que l'affaiblissement du chiffrement aurait "des conséquences désastreuses" et pourrait causer la mort de nombreuses personnes. Il pense que cela pourrait déclencher une traque sans précédent d'une plus grande ampleur que ce qui a été observé en Afghanistan après la reprise du pouvoir par les talibans.
En outre, dans une enquête américaine YouGov commandée par Aloha Browser en 2024, 84 % des personnes interrogées ont déclaré que la protection de la vie privée en ligne était un droit humain fondamental, tandis que 74 % se sentaient menacées par la capacité de l'intelligence artificielle (IA) à « détruire » leur vie privée. 53 % des personnes interrogées ont cité « la protection de la vie privée, la sûreté et la sécurité » comme leur principale préoccupation concernant l'IA.
Même si 45 % des personnes interrogées considèrent que l'auto-éducation est le moyen le plus efficace de protéger leur vie privée en ligne, plus de 30 % d'entre elles estiment qu'elles ne sont pas suffisamment informées. L'utilisation de navigateurs dotés de fonctions améliorées de protection de la vie privée (34 %) et les VPN (29 %) ont été cités comme les deuxième et troisième méthodes les plus efficaces de protection de la vie privée en ligne, après l'auto-éducation.
Et vous ?
Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
«Une catastrophe annoncée» : Le monde des technologies de protection de la vie privée réagit au nouveau projet de loi Chat Control. Censé protéger les mineurs, il pourrait fragiliser tout le chiffrement en UE
Les fabricants de téléviseurs vont trop loin avec l'IA au CES 2026 : l'IA envahit les téléviseurs mais l'intrusion non consentie dans la vie privée des utilisateurs n'est pas du gout d'un juge
Larry Ellison, président d'Oracle, appelle les gouvernements à unifier les données nationales, y compris les données génomiques, pour l'entraînement de l'IA, ce qui peut conduire à une surveillance de masse
Vous avez lu gratuitement 1 192 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.