L'Iran a exploité les failles de réseaux mobiles obsolètes pour localiser des militaires américains au Moyen-Orient, en tirant parti du système SS7, un ensemble de protocoles destinés aux réseaux 2G et 3G

Depuis avril 2026, les pirates informatiques iraniens ont intensifié leurs cyberattaques contre Israël et les États-Unis, menant des opérations destinées à semer la peur, à recueillir des renseignements et à cibler des infrastructures sensibles. lors des récentes attaques de missiles, des milliers de citoyens israéliens ont reçu de faux SMS d'urgence les incitant à télécharger une application d'alerte factice susceptible d'exfiltrer des données personnelles. D'autres messages laissaient planer la menace d'une destruction imminente. Selon les experts, les cyberopérations de Téhéran s'appuient actuellement sur plusieurs niveaux, allant des pirates informatiques contrôlés par l'État à un réseau de hacktivistes bénévoles.
Récemment, lIran aurait exploité des failles dans les réseaux de téléphonie mobile à travers le Moyen-Orient pour surveiller les déplacements du personnel militaire américain et des sous-traitants pendant le récent conflit, selon un rapport du Financial Times. Le journal, citant des données de télécommunications issues du projet de recherche « Mobile Surveillance Monitor » et de multiples sources proches du dossier, rapporte que cette cybercampagne présumée a suscité de nouvelles inquiétudes à Washington quant à la sécurité du personnel américain déployé dans la région.
Selon cet article, les législateurs américains se sont dits alarmés par les révélations selon lesquelles des failles dans les systèmes internationaux ditinérance mobile et dans les technologies publicitaires des smartphones auraient pu exposer les positions en temps réel des troupes et des sous-traitants américains opérant dans des zones sensibles. Le Financial Times indique que des responsables des services de renseignement et des télécommunications des pays du Golfe soupçonnent lIran ou des groupes alignés sur Téhéran davoir exploité les accords ditinérance entre les opérateurs de réseaux mobiles régionaux pour identifier et surveiller les déplacements du personnel américain.
Une source proche du dossier a déclaré au journal que les responsables du Golfe estimaient que des acteurs liés à lIran avaient tiré parti des infrastructures de télécommunications existantes plutôt que de sappuyer uniquement sur des méthodes traditionnelles de cyberespionnage. Larticle cite également un responsable américain anonyme affirmant que des acteurs liés à lIran ont détourné des bases de données publicitaires pour smartphones disponibles dans le commerce afin de suivre les appareils mobiles appartenant au personnel américain dans la région semi-autonome du Kurdistan irakien.
Cette campagne de surveillance présumée souligne les inquiétudes croissantes concernant lutilisation grandissante de données numériques disponibles dans le commerce à des fins de collecte de renseignements et de ciblage militaire. Gary Miller, chercheur senior au Citizen Lab, un organisme de surveillance de la cybersécurité, a déclaré au Financial Times que lIran disposait de capacités sophistiquées pour obtenir des données de localisation en temps réel à partir dappareils mobiles. « LIran dispose sans aucun doute des capacités nécessaires pour obtenir des informations de localisation en temps réel, immédiates et continues », aurait déclaré Miller.
Il a ajouté quil serait surpris que Téhéran nexploite pas les vulnérabilités du protocole SS7 (Signalling System No. 7) un réseau de signalisation des télécommunications vieux de plusieurs décennies, largement considéré par les experts en cybersécurité comme vulnérable à linterception et au suivi de localisation. « Je serais très surpris si lIran nutilisait pas le SS7, ou laccès aux réseaux mobiles de la région, pour suivre les utilisateurs américains », a déclaré Miller. Le SS7 est un protocole mondial de télécommunications qui permet aux réseaux de téléphonie mobile déchanger les informations nécessaires à litinérance, au routage des appels et à lenvoi de SMS.
Cependant, les experts en cybersécurité avertissent depuis longtemps que les failles du système peuvent permettre à des acteurs sophistiqués dintercepter les communications, de surveiller la localisation des appareils et de mener des opérations de surveillance.
Ce rapport intervient dans un contexte dintensification des hostilités cybernétiques entre lIran et les États-Unis, à la suite des récents affrontements militaires au Moyen-Orient. Cette opération présumée met également en évidence les inquiétudes croissantes au sein de larmée américaine concernant les risques posés par les données de localisation disponibles dans le commerce, générées par les applications pour smartphones et les plateformes publicitaires numériques.
Selon le Financial Times, ces révélations ont incité les législateurs à réclamer à nouveau des mesures de protection plus strictes afin de préserver le personnel militaire américain de la surveillance numérique et des opérations de renseignement menées par des moyens cybernétiques. Ni les autorités iraniennes ni le ministère américain de la Défense navaient commenté publiquement ces allégations au moment de la publication du rapport. Le Financial Times a précisé que ces affirmations sappuyaient sur lanalyse de données de télécommunications et sur des entretiens avec des responsables et des experts au fait du dossier.
Cependant, en mars 2026, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a averti les entreprises technologiques américaines, dont Google, Microsoft et Nvidia, que leurs bureaux et infrastructures pourraient devenir des cibles dans le conflit actuel avec Israël. Selon un rapport d'Al Jazeera, les infrastructures de ces entreprises situées dans certains pays du Golfe seraient liées à des fins militaires et aux intérêts d'Israël. Cette menace survient alors que l'Iran élargit son champ d'action aux infrastructures critiques, en réponse à l'escalade du conflit régional.
Source : Financial Times
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