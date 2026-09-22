CrowdStrike a révélé dans son rapport annuel 2025 sur la recherche de menaces que les agents nord-coréens qui cherchaient et obtenaient des emplois techniques dans des entreprises étrangères ont occupé CrowdStrike, représentant près d'un cas d'intervention ou d'enquête par jour au cours de l'année écoulée. "Nous avons constaté une augmentation de 220 % par rapport à l'année précédente au cours des 12 derniers mois de l'activité de Famous Chollima", a déclaré Adam Meyers, vice-président senior des opérations de lutte contre les adversaires. Ce rapport révélait une partie des activités malveillantes des pirates nord-coréens.
Récemment, un groupe de pirates nord-coréens est à lorigine dune cyberattaque touchant plus de 100 pays, dont le Japon, et ayant entraîné le vol de cryptomonnaies dune valeur denviron 10 millions de dollars, a déclaré lAgence nationale de police (NPA). Ce groupe nord-coréen, baptisé WaterPlum, a infecté plus de 30 000 appareils avec des logiciels malveillants entre décembre dernier et juillet de cette année, dérobant ainsi les identifiants denviron 7 000 comptes de cryptomonnaies, selon un document dalerte publié.
Signé par sept organisations issues de quatre pays, dont lAgence nationale de police et le Federal Bureau of Investigation (FBI) américain, ce document a été publié dans le cadre dune initiative appelée « attribution publique », visant à dissuader les cyberattaques en révélant les groupes ou les agences gouvernementales à lorigine de telles attaques. LAgence nationale de police a indiqué que WaterPlum se faisait passer pour des recruteurs dentreprises à la recherche de professionnels des technologies de linformation, envoyant des fichiers infectés par des logiciels malveillants déguisés en évaluations techniques afin de voler les identifiants des comptes de crypto-actifs des victimes. Au moins 10 millions de dollars en cryptomonnaie ont été transférés vers des comptes contrôlés par le groupe, dont une grande partie proviendrait, selon les estimations, de comptes piratés.
Le rapport a également confirmé que des informaticiens nord-coréens résidant en Corée du Nord, en Chine et en Russie gagnaient des devises étrangères en effectuant à distance des missions de programmation et dautres tâches sous de fausses identités. En conséquence, des millions de dolllars ont été transférés vers la Corée du Nord ces dernières années. Ces activités étaient soutenues par des complices résidant au Japon, qui fournissaient les ordinateurs et les serveurs utilisés pour ces opérations, ainsi que leurs propres pièces didentité et comptes bancaires. La NPA a déclaré que la police japonaise avait démantelé ce réseau grâce à son enquête.
De plus, le rapport indique que les adresses IP utilisées par WaterPlum lors de la cyberattaque par logiciel malveillant correspondaient à celles utilisées pour les activités de génération de devises étrangères et les candidatures à des emplois. La NPA et le FBI ont indiqué que WaterPlum et certains informaticiens nord-coréens opéraient tous deux sous légide du Bureau général 313 du Département de lindustrie des munitions, chargé du développement des armes et de la stratégie informatique au sein du Comité central du Parti des travailleurs de Corée.
Des pirates nord-coréens de WaterPlum se sont fait passer pour des recruteurs et ont infecté 30 000 appareils
Les pirates se font passer pour des entreprises légitimes spécialisées dans l'IA, les cryptomonnaies et les NFT, ou utilisent des plateformes de recrutement et de travail indépendant pour approcher des demandeurs d'emploi. Au cours de faux entretiens et de faux tests de programmation, les victimes reçoivent pour consigne de télécharger des projets, de résoudre de prétendus problèmes de visioconférence ou d'exécuter du code malveillant.
WaterPlum fait partie dun écosystème plus large dacteurs malveillants nord-coréens qui mènent des attaques à motivation financière afin de générer des revenus pour le régime et de contribuer au financement de ses programmes darmement. « Les acteurs de WaterPlum ont infecté au moins 30 000 appareils dans plus de 100 pays et ont dérobé des fonds ou des identifiants de compte provenant de plus de 7 000 portefeuilles de cryptomonnaies », indique lalerte. « Les acteurs de WaterPlum ont transféré 1,7 milliard de yens japonais (JPY) (soit léquivalent de 10,71 millions de dollars américains) dactifs en cryptomonnaies vers la République populaire démocratique de Corée (RPDC). »
Lavis relie plusieurs familles de logiciels malveillants aux opérations de WaterPlum, notamment :
1. BeaverTail : logiciel malveillant JavaScript dissimulé dans des paquets npm.
2. InvisibleFerret : une porte dérobée basée sur Python.
3. OtterCookie : un cheval de Troie daccès à distance (RAT) en JavaScript et un voleur dinformations.
4. OtterCandy : un logiciel malveillant combinant les capacités dOtterCookie et dun RAT.
5. StoatWaffle : un logiciel malveillant modulaire Node.js diffusé via des projets Visual Studio Code malveillants, utilisant des fichiers de configuration qui exécutent du code après louverture et la validation dun dossier.
Une fois la cible compromise, les attaquants tentent de voler les identifiants de navigation, le contenu du presse-papiers, les frappes au clavier, les clés privées et les phrases de récupération de cryptomonnaies, ainsi que des documents, tout en capturant des captures décran. Ils peuvent également utiliser laccès aux ordinateurs infectés pour se propager vers les réseaux de leurs employeurs ou de leurs clients, étendant ainsi leurs attaques au vol de propriété intellectuelle et à lespionnage.
Ce type d'attaque rappelle une révélation de Jamf Threat Labs qui avait identifié une utilisation abusive de Visual Studio Code. Fin 2025, Jamf Threat Labs a publié une étude sur la campagne Contagious Interview, attribuée à un acteur malveillant agissant pour le compte de la Corée du Nord (RPDC). À peu près à la même époque, les chercheurs d'OpenSourceMalware (OSM) ont publié des conclusions supplémentaires qui mettaient en évidence une évolution des techniques utilisées au cours des premières phases de la campagne. Dans ces cas, la chaîne d'infection abuse des fichiers de configuration des tâches de Microsoft Visual Studio Code, permettant ainsi l'exécution de charges utiles malveillantes sur le système de la victime.
Les agences établissent également un lien direct entre WaterPlum et les opérations frauduleuses de travailleurs informatiques nord-coréens, indiquant que certains pirates de WaterPlum travaillent également comme informaticiens à distance effectuant du développement web pour des clients et que les deux groupes ont utilisé les mêmes adresses IP. Lavis met également en garde contre le fait que ces informaticiens nord-coréens réutilisent ensuite les documents didentité volés lors des attaques de WaterPlum pour usurper lidentité des victimes et décrocher des emplois. Les enquêteurs ont également découvert que les acteurs de WaterPlum utilisent un logiciel déchange de visages basé sur lIA lors des entretiens en ligne, puis éteignent leur caméra en prétextant des problèmes de réseau.
Le FBI et la police japonaise estiment que les acteurs de WaterPlum et certains informaticiens nord-coréens opèrent sous légide du Bureau général 313, qui fait partie du Département de lindustrie des munitions chargé de la recherche et de la production darmes en Corée du Nord. LAgence nationale de police japonaise indique que les autorités ont, pour la première fois, identifié, enquêté et démantelé une « ferme dordinateurs portables » dinformaticiens nord-coréens sur le territoire japonais, découvrant des preuves indiquant que plusieurs centaines de millions de yens avaient été transférés à létranger.
Lavis recommande aux entreprises de vérifier minutieusement lidentité, la localisation et les qualifications des candidats à un poste, et de limiter leur accès aux seuls systèmes et données nécessaires à lexercice de leurs fonctions. Les développeurs doivent éviter dexécuter du code inconnu en dehors dun environnement sandbox et inspecter les fichiers et le code fournis afin de détecter déventuelles commandes permettant de récupérer des charges utiles supplémentaires.
En mars 2026, un rapport conjoint d'IBM X-Force et de Flare Research avait levé le voile sur l'une des opérations de fraude à l'emploi les plus sophistiquées et les plus lucratives de l'histoire de la cybersécurité. Derrière chaque offre d'emploi acceptée, chaque pull request soumise, chaque réunion quotidienne de suivi sur Slack, une machine d'État nord-coréenne pourrait être en train d'aspirer salaires, données sensibles et accès aux systèmes internes des plus grandes entreprises du monde. L'échelle du phénomène dépasse désormais tout ce que les experts avaient anticipé.
Source : Avis de cybersécurité publié par les autorités japonaises, australiennes, allemandes et américaines, notamment le FBI et le Centre de lutte contre la cybercriminalité du ministère de la Défense
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