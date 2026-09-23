Le Federal Bureau of Investigation (FBI) est le service de renseignement et de sécurité intérieure des États-Unis et leur principale agence fédérale chargée de l'application de la loi. Rattaché au ministère américain de la Justice, le FBI fait partie de la communauté du renseignement américaine et rend compte à la fois au ministre de la Justice et au directeur du renseignement national. Organisme américain de premier plan en matière de lutte contre le terrorisme, de contre-espionnage et denquêtes criminelles, le FBI est compétent pour les infractions relevant de plus de 200 catégories de crimes fédéraux. Le FBI tient à jour une liste de ses 10 fugitifs les plus recherchés.
Le groupe de chantage numérique connu sous le nom de « ShinyHunters » a déclaré avoir piraté le Federal Bureau of Investigation (FBI) et volé des données concernant un très grand nombre demployés actuels et anciens du FBI. Dans un communiqué publié sur son site du dark web, ShinyHunters a déclaré avoir pris pour cible le FBI en réponse à une annonce faite par lagence en mai 2026, qui détaillait les méthodes de ShinyHunters et conseillait aux victimes de ne pas céder aux demandes de rançon. Le groupe a affirmé avoir volé des données « concernant la quasi-totalité des agents du FBI, ainsi que les personnes ayant postulé à un emploi au sein du FBI ».
À titre de preuve, le groupe a partagé ce quil a présenté comme une capture décran dun site doffres demploi du FBI vandalisé et ce quil a décrit comme un petit échantillon des données volées. On na pas pu vérifier lauthenticité de la capture décran, mais le site doffres demploi semblait effectivement avoir subi une perturbation récente. Un message publié sur le site indiquait que celui-ci, ainsi que le « portail des candidats au poste dagent spécial » du FBI, étaient « actuellement indisponibles ».
Une analyse a pu vérifier en partie lauthenticité de certaines des informations prétendument volées concernant le personnel du FBI en recoupant les noms, les adresses postales et les numéros de sécurité sociale avec les registres des agences de crédit et les données issues de précédentes fuites conservées par la société de renseignement spécialisée dans le dark web District 4 Labs. Dans au moins neuf cas, il a été constaté que les informations semblaient correspondre. Cependant, on na pas pu déterminer doù provenaient ces données, ni si elles avaient été volées dans les systèmes internes du FBI, comme laffirmaient les pirates. Les tentatives pour contacter les personnes dont les coordonnées figuraient dans léchantillon de données sont restées vaines.
ShinyHunters est lun des groupes de hackers les plus notoires et les plus avides de notoriété au monde. Parmi ses récentes intrusions figurent le vol présumé de millions de dossiers professionnels chez le développeur de jeux vidéo Rockstar Games, créateur de « Grand Theft Auto », ainsi quune intrusion en mai visant la plateforme éducative Canvas, qui a provoqué des perturbations généralisées dans les établissements scolaires américains. Au début du mois, la société dIA Anthropic a déclaré avoir démasqué des pirates informatiques liés à ShinyHunters qui tentaient dutiliser ses outils. Le groupe a récemment déclaré quil était entré en guerre contre un autre groupe de cybercriminels notoire, cl0p, dans le cadre dun rare règlement de comptes public.
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