Cette situation révèle les failles des protocoles de sécurité face à des outils capables de s'adapter comme des humains Cette situation révèle les failles des protocoles de sécurité face à des outils capables de s'adapter comme des humains

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Je réponds même si j'ai pas pris le temps de lire tout l'article.Hé, con, si tu déploies un truc sans avoir la moindre idée de ce qu'il va faire, c'est ton problème. Et tu devrais en assumer les conséquences.Une petite pensée pour tous les verbalisés de l'Hadopi qui n'avaient pas su sécuriser leur connexion via leur pare-feu OpenOfficeIl ne faut pas oublier que les cas d'évasion médiatisés "comme par hasard" depuis quelques semaines (c'est fou comme toutes ces boites d'IA évoluent à la même vitesse depuis quelques années) sont le résultat de centaines, milliers, dizaines de milliers d'agents.Je dis pas que le résultat est nul. Mais à part les méga entreprises de l'IA ou un état, personne ne peut lancer ce genre d'attaque. Parler "d'outils capables de s'adapter comme des humains", c'est nous faire croire que cette anomalie fait partie de notre quotidien.Le résultat est incroyable. Mais en plus d'être non désiré, il a un coût.Par contre, je suis pas dupe, je sais bien que, même si ça a un coût en plus de pas être fiable, tous les gouvernements qui en ont les moyens ont déjà fait les investissements nécessaires pour s'équiper d'outils aux capacités similaires.Donc Einstein peut arrêter de se retourner dans sa tombe. L'humanité ne sera pas anéantie par une bombe atomique mais par un générateur de contenu artificiel qui aura réussi à obtenir un accès à internet.Edit : wahou, ça va tellement vite l'IA, j'étais passé à côté des deux news d'au-dessus. Si je les avais vues, j'aurais peut-être essayé d'être plus sarcastique.