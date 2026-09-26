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Salut à tous.Il faut bien faire les distinctions du contexte pour comprendre comment se font les échanges et les chiffrements:1) l'émetteur possèdepropre clef privée.Le récepteur possède aussipropre privée.Sauf qu'elles sont différentes et ne sont pas diffusées.2) l'émetteur possèdepropre clef publique.Le récepteur possède aussipropre publique.Sauf qu'elles sont différentes aussi et sont diffusées.3) En résumé, l'émetteur possède la clef publique du récepteur et vice-versa.Soit pour chacun :la clef privé qui leur est propre et non diffusée.la clef publique de leur clef privée.la clef publique de l'autre intervenant. C'est là que l'échange de la clef publique se fait.4) L'émetteur chiffre le message avec la clef publique du récepteur.Le récepteur déchiffre le message de l'émetteur avec sa propre clef privée.Et vice-versa car le procédé est symétrique.5) Comme les clefs publiques sont accessibles part tout le monde, n'importe qui peut envoyer un message.C'est cet inconvénient qui permet de ne pas garantir l'identification du récepteur.D'où l'introduction de la signature pour l'identification.6) l'émetteur crée l'empreinte du message qui devient la signature.Il chiffre message + signature avec sa propre clef privée avant de l'envoyer au destinataire.Pour vérifier la signature du message reçu, le récepteur utilise la clefde l'émetteur pour effectuer ce déchiffrement.Puis effectue à nouveau le hachage du message afin de le comparer à la signature reçu.7) Autrement dit :la clefdu récepteur que possède l'émetteur, sert à chiffrer le message à destination du récepteur.la clefde l'émetteur sert à chiffrer la signature à destination du récepteur.J'espère que le contexte est suffisamment clair pour bien comprendre comment ce font les chiffrements.Pour répondre à 10_GOTO_10, on ne déchiffre pas la signature mais elle doit être validée par la clef publique donnée par l'émetteur au récepteur.Le déchiffrement du message reçu se fait à l'aide de la clef privée du récepteur. Ce sont deux procédures différents !Toute la difficulté est de produire une signature valide auprès du récepteur.: Le pirate veut envoyer un faux message en se faisant passer pour le véritable émetteur.Mais il peut chiffrer son faux message avec la clef publique du récepteur car celle-ci est diffusée sur le net.Sauf qu'il n'est pas en mesure de produire une signature valide correspondant à son faux message.Car comme nous venons de le voir, l'attaquant ne possède pas la clé privée de l'émetteur.La validation du message envoyée se fait à l'aide la signature.La signature doit être validée par la clef publique de l'émetteur que possède le récepteur.Je pense que jusque là, la nature du problème est clair.En quoi consiste cette falsification ?Le fameux Oracle est un système qui produit des signatures qui seront validées par le récepteur.L'attaquant va récupérer ces signatures légitimes.Il y a plusieurs points qui ne sont pas du tout clair dans cet article.a) l'attaquant indique avoir un accès temporaire à un service de signature. Est-ce du piratage ?Si oui, pourquoi ne pas récupérer tout simplement la clef privée de l'émetteur ?b) on ne comprend pas en quoi consiste les accès à ce service dont l'attaquant va se servir.Est-ce une API ?c) Que demande l'attaquant à ce service ?Si ce service signe tout simplement les messages à destination du récepteur, autant lui fournir le faux message.d) Comment l'attaquant récupère ces signatures dont il va se servir par la suite ?Si c'est un serveur de messagerie, il faut écouter la ligne et capturer les messages envoyées.e) L'attaque se fait sans que l'émetteur ne s'aperçoive de rien.Si un système est compromis, il faut changer la clef privée.Et fournir la nouvelle clef publique au récepteur.Ce qui rend dans ce cas toute cette falsification inutile.f) en quoi consiste ces calculs hors ligne ? Et pour obtenir quoi ?g) Il est pourtant dit qu'il n'y a pas de factorisation.Comment est produit la nouvelle signature à partir du faux message ?h) L'article sous-entend "signatures RSA de 1024 bits".Tout laisse croire que tout RSA-1024 est concerné, ce qui est faux.Mais il est question du RSA brut.Rien n'est clair dans cet article qui est surtout un effet d'annonce.La validité d'un message n'est en principe que de l'ordre de quelques heures.S'il faut au mieux quelques jours pour produire un faux message valide, ce stratagème ne sert à rien.Et si le RSA-1024 est corrompu, autant passer au RSA-4096.