Le Centre de données sur les effectifs de la Défense (DMDC), qui relève du Bureau du secrétaire à la Défense, est chargé de centraliser les données relatives au personnel, aux effectifs, à la formation, aux finances et à dautres domaines pour le compte du ministère américain de la Défense. Ces données répertorient lhistorique des militaires et de leur famille à des fins de couverture médicale, de financement de la retraite et dautres besoins administratifs. Il dispose de bureaux à Seaside, en Californie, et à Alexandria, en Virginie.
Récemment, une faille dans un système de partage de fichiers du Centre de données sur les effectifs de la Défense (DMDC) a exposé les numéros de Sécurité sociale et dautres informations personnelles de plus de 3 millions de personnes ayant des liens avec larmée américaine, a déclaré un responsable du Pentagone. Ce chiffre comprend 2,76 millions de personnes vivantes et 294 000 personnes décédées.
Le DMDC se présente comme la source centrale du ministère de la Défense chargée didentifier, dauthentifier et de fournir des informations sur le personnel pendant et après son passage au sein du ministère. Il gère les dossiers de plus de 60 millions de militaires, danciens combattants, demployés civils actuels et anciens, de sous-traitants et de membres des familles des militaires, et supervise la vérification didentité de chaque titulaire dune carte didentité du ministère de la Défense.
Laccès non autorisé aux données sest étendu doctobre 2025 jusquà ce que le DMDC découvre la faille le 16 juillet 2026. Une analyse menée après la découverte a révélé que les fichiers se trouvaient sur un serveur contenant des informations personnelles identifiables non chiffrées ; le DMDC a alors corrigé le système de partage de fichiers et la restauré. Le responsable a indiqué quun « petit nombre dutilisateurs non autorisés » y avait eu accès.
La lettre de notification adressée à lune des personnes concernées indiquait que le numéro de Sécurité sociale du destinataire avait été exposé, ainsi quau moins un autre identifiant. Ces identifiants comprennent le nom, la date de naissance, les coordonnées, le sexe, lorigine ethnique ou des informations relatives au personnel militaire, telles que la spécialité professionnelle. Le responsable a précisé que le type de données variait dune personne à lautre.
Le DMDC a envoyé cette lettre le 18 septembre, et deux responsables de la Défense ont confirmé son authenticité. Lincident a été rendu public le 24 septembre dans un article consacré à cette lettre, qui citait deux personnes proches du dossier estimant quenviron 4 millions de membres du personnel du ministère de la Défense pourraient être concernés. Le responsable a refusé de préciser qui avait accédé aux données ou si la violation était intentionnelle. Il a également refusé dindiquer si les personnes concernées appartenaient à un groupe particulier ou pourquoi ces informations personnelles étaient stockées sur un serveur non chiffré.
Dans son communiqué, le DMDC a déclaré avoir « immédiatement mis en place des mesures dintervention en cas dincident lié à la confidentialité et à la cybersécurité » et prendre « les mesures appropriées pour évaluer et renforcer la sécurité informatique du système du DMDC ». Le responsable a indiqué quaucun élément ne permettait de penser que les informations de qui que ce soit aient fait lobjet dune utilisation abusive. IDX, une société spécialisée dans les services de gestion des fuites de données et de récupération engagée par le ministère de la Défense, fournira pendant 12 mois des services de surveillance du crédit et de rétablissement didentité.
Un responsable du Pentagone a déclaré le 3 septembre quil ny avait aucune indication dacte malveillant ni que ce problème de dossiers avait permis une fuite de données. La Commission fédérale du commerce (FTC) précise que toute personne peut demander gratuitement un gel de son dossier de crédit en contactant chacune des trois agences de crédit. Un gel restreint laccès au dossier de crédit dune personne et rend plus difficile louverture de nouveaux comptes à son nom.
Le DMDC a également consacré lannée à corriger les dossiers didentité denviron 215 000 militaires en service actif et réservistes, soit environ 10 % des effectifs. En août, ces militaires nétaient plus en conformité avec les règles relatives à la détention dune carte daccès commune (Common Access Card), qui permet daccéder aux installations militaires et aux réseaux informatiques, car leurs dossiers ne comportaient pas de copies numériques de leurs pièces didentité. En janvier, le DMDC avait signalé à chaque branche de larmée labsence de ces justificatifs didentité.
Ce mois de septembre, une cyberattaque majeure avait déjà visé le portail « FBIJobs.gov » et entraîné la fuite des données personnelles de milliers d'employés de l'agence. Parmi les victimes figurent des membres de l'unité de piratage d'élite du FBI, ou Remote Operations Unit, dont l'identité était jusqu'ici tenue secrètes. Les informations divulguées incluent des adresses résidentielles, des numéros de téléphone et des détails sur les conjoints, posant un risque grave pour la sécurité nationale. Certains observateurs y voient aussi une conséquence désastreuse des politiques d'austérité déployées par Donald Trump via le DOGE, accusé d'avoir démantelé les défenses cybernétiques des États-Unis.
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