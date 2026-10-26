IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

« J'ai enfin trouvé une entreprise qui écoute vraiment ses clients », lance un hacker selon lequel les TV Samsung utilisent l'IA pour enregistrer du son et réaliser des captures d'écran à des fins de pubs

Le , par Patrick Ruiz
2 commentaires

4PARTAGES

6  0 
Un chercheur en sécurité sous le pseudonyme de @log4j a mis en évidence des mécanismes de collecte de données et d'écoute active au sein du micrologiciel de son téléviseur connecté Samsung de 2025. L'analyse technique révèle l'existence d'un service d'arrière-plan capable d'exploiter les microphones connectés de la maison et de faire tourner des modèles d'intelligence artificielle locaux pour classifier des bruits ambiants. Ses trouvailles viennent étendre la liste des cas pour lesquels les téléviseurs connectés sont considérés comme des dispositifs despionnage.

@log4j affirme avoir trouvé un service audio actif en permanence sur les téléviseurs connectés Samsung mis sur le marché en 2025

Daprès les publications du chercheur en sécurité, le système dexploitation Tizen desdits téléviseurs contient un fichier de configuration nommé security-policy.xml. Il ajoute quon retrouve un service baptisé csapi-tv-service-alwaysonvoice, actif en permanence.

De plus, le chercheur a montré des captures d'écran de compteurs internes portant l'étiquette EV201 SOUNDSENSOR_ON, conçus pour classer des événements sonores précis : aboiement du chien, pleurs du nourrisson. Les données, toujours selon son analyse, seraient transmises à un endpoint identifié comme lcprd1.samsungcloudsolution.net, un domaine rattaché à l'infrastructure cloud de Samsung.

Le chercheur en sécurité signale aussi la présence d'un système ACR de reconnaissance automatique des contenus affichés à l'écran, des modules de géolocalisation, un packet logger nommé rmdemon et une liste de plus de 400 entités partenaires enregistrées dans la configuration du téléviseur pour la collecte et le partage de données. Dans une publication distincte, le chercheur a aussi documenté le fonctionnement du micro Bluetooth de la barre de son Samsung, utilisé pour relayer des commandes vocales à Bixby sans interaction directe avec la télécommande.

@log4j caricature la situation en soulignant « quil a enfin trouvé un entreprise qui écoute vraiment ses clients. »

Ce nouveau cas en lien avec les téléviseurs Samsung ramène sur la table lun des débats les plus importants lorsquon parle des dispositifs connectés à Internet : leur utilité face aux risques liés à leur utilisation

Posséder un téléviseur connecté offre un accès direct à Internet et donc aux services en ligne (streaming, navigation sur Internet, partage décran, contrôle vocal au travers dassistants comme Alexa), mais cela cela comporte des risques liés à la sécurité et à la vie privée.

A titre dillustration, une vaste enquête technique menée par les médias spécialisés Gamers Nexus et Level1Techs a révélé que certains téléviseurs OLED de la marque LG collectaient d'importantes données sur leur environnement réseau. Les chercheurs ont affirmé que les appareils transcrivaient et traquaient les données audio de la pièce. Plus grave encore, même en coupant la connexion Wi-Fi ou en mettant la TV en veille, les données étaient stockées localement puis transmises dès le rétablissement du réseau. Bien que LG ait fermement réfuté ces conclusions en affirmant que l'activation vocale nécessite une action humaine, l'affaire a mis en évidence la complexité des paramètres de confidentialité de la marque.

En fait, la situation est telle que le procureur général du Texas a intenté des poursuites massives contre les principaux constructeurs mondiaux (Sony, Samsung, LG, Hisense, TCL), accusés d'exploiter la technologie ACR de manière abusive. La plainte reprochait à ces systèmes d'effectuer des captures d'écran invisibles à une fréquence extrêmement élevée (jusqu'à une capture toutes les 500 millisecondes) pour analyser tout le contenu transitant par les ports HDMI. En réponse à la pression judiciaire, Samsung et LG ont dû accepter de modifier leurs interfaces au Texas pour solliciter un consentement explicite.

Même le FBI a, par le passé, publié des alertes nationales formelles concernant les téléviseurs intelligents. L'agence fédérale a pointé du doigt le fait que les pirates informatiques peuvent facilement prendre le contrôle des caméras et micros mal sécurisés de ces téléviseurs pour observer et écouter l'intimité des familles à l'intérieur de leur propre domicile.

Dans un tel contexte, réduire la surface dintrusion des entreprises ne relève-t-il pas de notre responsabilité en tant quutilisateurs ?

Grosso modo, le contexte impose aux utilisateurs de produits et services en ligne de sintéresser aux solutions respectueuses de leur vie privée. Et à cet effet, le dépôt GitHub Awesome Privacy liste une panoplie dalternatives gratuites et open source.

« Lorsque vous utilisez des services d'IA dans le nuage, les données que vous saisissez sont souvent collectées et stockées par le fournisseur de services. Il peut s'agir non seulement du contenu de vos demandes, mais aussi de métadonnées, telles que les horodatages ou les adresses IP. Les serveurs tiers peuvent donner accès à vos données à leurs employés, partenaires ou même à d'autres utilisateurs, en fonction de leur politique de confidentialité. Les données peuvent être utilisées à diverses fins, notamment pour la formation des modèles, la recherche ou même les activités de marketing. Vos demandes auprès d'un service d'IA tiers peuvent être liées à vos informations d'utilisateur et à vos détails de paiement, ce qui permet de relier vos données à votre identité », indiquent les mainteneurs qui proposent donc des alternatives au cas par cas.

Et vous ?

Que pensez-vous de la collecte de données par les téléviseurs connectés ? Est-ce une atteinte à votre vie privée ou un service utile ?
Quelles sont les mesures que vous prenez pour protéger vos données personnelles sur votre téléviseur connecté ? Avez-vous désactivé la fonction ACR ou réinitialisé vos identifiants publicitaires ?
Faites-vous confiance aux fabricants de téléviseurs intelligents pour respecter votre confidentialité et ne pas vendre vos données à des tiers ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
Préférez-vous utiliser des appareils externes, comme les clés Chromecast, Apple TV ou Fire Stick, pour regarder des contenus en streaming sur votre téléviseur connecté ? Quels sont les avantages et les inconvénients de ces solutions ?
Quelles sont les évolutions que vous attendez ou que vous redoutez pour les téléviseurs connectés dans le futur ? Quels sont les risques ou les opportunités que cela représente pour vous ?

Voir aussi :

Alexa, trouve-moi une publicité: Amazon va doter Alexa d'une IA générative et s'en servir pour diffuser des publicités sur les Fire TV, après avoir attiré de nombreux clients avec des prix bas
Vous avez lu gratuitement 3 560 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

2 commentaires
Commenter Signaler un problème
suricata
Avatar de suricata
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 26/10/2026 à 13:21
Même ma TV datant de 2008 dispose d'un firmware basé sur linux et est donc piratable.

Rien d'étonnant à ce que les TV Samsung soient donc exploitées à des fins peu recommandables. Même mon écran plat dispose d'un firmware linux et donc on peut y accéder.

Je me demande bien comment sécuriser tout cela lorsqu'on est client/utiisateur et non le revendeur.

Samsung accompagne donc Microsoft dans sa quête de données illégales d'après le RGPD en Europe et en Californie.

J'ai un laptop dont le BIOS a été accédé et modifié car il s'agit d'un linux alors je l'ai flashé pour lui redonner un comportement normal.

La loi résilience en France doit être discutée au parlement depuis octobre 2024 et a été une nouvelle fois repoussée, transcription de NIS2 et du resilient Act européens. Nous sommes parmi les derniers à s'y plier et cela devient urgent de l'appliquer pour donner un cadre légal aux RSSI et DSI devant le Comex pour appliquer le minimum de sûreté en entreprise mais aussi le particulier dans ses achats puisque le resilient Act prévoit de punir par l'amende et la contrainte les fournisseurs de logiciels et matériels en cas de piratage dus à une ou plusieurs failles.

Lorsqu'on connaît le nombre de fuites depuis 10 ans, il est urgent de faire entrer cette loi en vigueur. 100% des français depuis 2024 ont vu une attaque les concerner directement ou indirectement par des fuites de données qui ont pour source des éléments basiques de sécurité comme on a pu le constater pour l'ANTS, les finances publiques, l'éducation nationale, France Travail, etc... Le privé n'est malheureusement pas le dernier à subir de telles fuites.

Donc Samsung et ses TV connectées devraient plus faire attention à eux pour non respect du RGPD. Et, inclue dans le RGPD, le volet protection des données surtout et récolte inutile et non justifiée.
3  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 26/10/2026 à 18:31
Citation Envoyé par suricata Voir le message
Donc Samsung et ses TV connectées devraient plus faire attention à eux pour non respect du RGPD. Et, inclue dans le RGPD, le volet protection des données surtout et récolte inutile et non justifiée.
La France et sa CNIL n'ont qu'à appliquer la loi et faire respecter le RGPD: Une amende s'élevant à 4 % du chiffre d'affaires mondial annuel de Samsung (pour la violation des principes fondamentaux, des droits des personnes ou des transferts de données vers des pays tiers) et la France n'a plus de problème d'endettement!

Encore faudrait-il que la France applique ses propres lois
0  0 

 