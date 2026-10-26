« J'ai enfin trouvé une entreprise qui écoute vraiment ses clients », lance un hacker selon lequel les TV Samsung utilisent l'IA pour enregistrer du son et réaliser des captures d'écran à des fins de pubs

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Même ma TV datant de 2008 dispose d'un firmware basé sur linux et est donc piratable.Rien d'étonnant à ce que les TV Samsung soient donc exploitées à des fins peu recommandables. Même mon écran plat dispose d'un firmware linux et donc on peut y accéder.Je me demande bien comment sécuriser tout cela lorsqu'on est client/utiisateur et non le revendeur.Samsung accompagne donc Microsoft dans sa quête de données illégales d'après le RGPD en Europe et en Californie.J'ai un laptop dont le BIOS a été accédé et modifié car il s'agit d'un linux alors je l'ai flashé pour lui redonner un comportement normal.La loi résilience en France doit être discutée au parlement depuis octobre 2024 et a été une nouvelle fois repoussée, transcription de NIS2 et du resilient Act européens. Nous sommes parmi les derniers à s'y plier et cela devient urgent de l'appliquer pour donner un cadre légal aux RSSI et DSI devant le Comex pour appliquer le minimum de sûreté en entreprise mais aussi le particulier dans ses achats puisque le resilient Act prévoit de punir par l'amende et la contrainte les fournisseurs de logiciels et matériels en cas de piratage dus à une ou plusieurs failles.Lorsqu'on connaît le nombre de fuites depuis 10 ans, il est urgent de faire entrer cette loi en vigueur. 100% des français depuis 2024 ont vu une attaque les concerner directement ou indirectement par des fuites de données qui ont pour source des éléments basiques de sécurité comme on a pu le constater pour l'ANTS, les finances publiques, l'éducation nationale, France Travail, etc... Le privé n'est malheureusement pas le dernier à subir de telles fuites.Donc Samsung et ses TV connectées devraient plus faire attention à eux pour non respect du RGPD. Et, inclue dans le RGPD, le volet protection des données surtout et récolte inutile et non justifiée.