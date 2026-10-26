« J'ai enfin trouvé une entreprise qui écoute vraiment ses clients », lance un hacker selon lequel les TV Samsung utilisent l'IA pour enregistrer du son et réaliser des captures d'écran à des fins de pubs

@log4j affirme avoir trouvé un service audio actif en permanence sur les téléviseurs connectés Samsung mis sur le marché en 2025
Daprès les publications du chercheur en sécurité, le système dexploitation Tizen desdits téléviseurs contient un fichier de configuration nommé security-policy.xml. Il ajoute quon retrouve un service baptisé csapi-tv-service-alwaysonvoice, actif en permanence.
De plus, le chercheur a montré des captures d'écran de compteurs internes portant l'étiquette EV201 SOUNDSENSOR_ON, conçus pour classer des événements sonores précis : aboiement du chien, pleurs du nourrisson. Les données, toujours selon son analyse, seraient transmises à un endpoint identifié comme lcprd1.samsungcloudsolution.net, un domaine rattaché à l'infrastructure cloud de Samsung.
Le chercheur en sécurité signale aussi la présence d'un système ACR de reconnaissance automatique des contenus affichés à l'écran, des modules de géolocalisation, un packet logger nommé rmdemon et une liste de plus de 400 entités partenaires enregistrées dans la configuration du téléviseur pour la collecte et le partage de données. Dans une publication distincte, le chercheur a aussi documenté le fonctionnement du micro Bluetooth de la barre de son Samsung, utilisé pour relayer des commandes vocales à Bixby sans interaction directe avec la télécommande.
@log4j caricature la situation en soulignant « quil a enfin trouvé un entreprise qui écoute vraiment ses clients. »
Ce nouveau cas en lien avec les téléviseurs Samsung ramène sur la table lun des débats les plus importants lorsquon parle des dispositifs connectés à Internet : leur utilité face aux risques liés à leur utilisation
i own a relatively new (2025) samsung tv. i kept getting weirdly targeted ads. i tried reversing the firmware but it was aes encrypted and no keys unless tear it apart and do uart/jtag magic. zero days it is. root shell on new samsung TVs! discovered PRIVACY HORROR. write up? https://t.co/EsxxCy1b6a— log4j (@log4j) October 21, 2026
Posséder un téléviseur connecté offre un accès direct à Internet et donc aux services en ligne (streaming, navigation sur Internet, partage décran, contrôle vocal au travers dassistants comme Alexa), mais cela cela comporte des risques liés à la sécurité et à la vie privée.
A titre dillustration, une vaste enquête technique menée par les médias spécialisés Gamers Nexus et Level1Techs a révélé que certains téléviseurs OLED de la marque LG collectaient d'importantes données sur leur environnement réseau. Les chercheurs ont affirmé que les appareils transcrivaient et traquaient les données audio de la pièce. Plus grave encore, même en coupant la connexion Wi-Fi ou en mettant la TV en veille, les données étaient stockées localement puis transmises dès le rétablissement du réseau. Bien que LG ait fermement réfuté ces conclusions en affirmant que l'activation vocale nécessite une action humaine, l'affaire a mis en évidence la complexité des paramètres de confidentialité de la marque.
En fait, la situation est telle que le procureur général du Texas a intenté des poursuites massives contre les principaux constructeurs mondiaux (Sony, Samsung, LG, Hisense, TCL), accusés d'exploiter la technologie ACR de manière abusive. La plainte reprochait à ces systèmes d'effectuer des captures d'écran invisibles à une fréquence extrêmement élevée (jusqu'à une capture toutes les 500 millisecondes) pour analyser tout le contenu transitant par les ports HDMI. En réponse à la pression judiciaire, Samsung et LG ont dû accepter de modifier leurs interfaces au Texas pour solliciter un consentement explicite.
Même le FBI a, par le passé, publié des alertes nationales formelles concernant les téléviseurs intelligents. L'agence fédérale a pointé du doigt le fait que les pirates informatiques peuvent facilement prendre le contrôle des caméras et micros mal sécurisés de ces téléviseurs pour observer et écouter l'intimité des familles à l'intérieur de leur propre domicile.
Dans un tel contexte, réduire la surface dintrusion des entreprises ne relève-t-il pas de notre responsabilité en tant quutilisateurs ?
WTF, $3000 Samsung TV has an always-on mic, automatic content recognition, geo tracking, network mapping, and ships your data to Samsung + 400 partners. Bro Rooted a brand-new 2025 Samsung TV after noticing absurdly targeted ads. Firmware was locked down, so zero-days it was. Got a root shell. then found: always-on voice service, ACR, geo, full telemetry pipeline, and four separate DRM systems. This isnt a bug, Its the product bro.— Md Ismail ojal 🕷️ (@0x0SojalSec) October 22, 2026
Grosso modo, le contexte impose aux utilisateurs de produits et services en ligne de sintéresser aux solutions respectueuses de leur vie privée. Et à cet effet, le dépôt GitHub Awesome Privacy liste une panoplie dalternatives gratuites et open source.
« Lorsque vous utilisez des services d'IA dans le nuage, les données que vous saisissez sont souvent collectées et stockées par le fournisseur de services. Il peut s'agir non seulement du contenu de vos demandes, mais aussi de métadonnées, telles que les horodatages ou les adresses IP. Les serveurs tiers peuvent donner accès à vos données à leurs employés, partenaires ou même à d'autres utilisateurs, en fonction de leur politique de confidentialité. Les données peuvent être utilisées à diverses fins, notamment pour la formation des modèles, la recherche ou même les activités de marketing. Vos demandes auprès d'un service d'IA tiers peuvent être liées à vos informations d'utilisateur et à vos détails de paiement, ce qui permet de relier vos données à votre identité », indiquent les mainteneurs qui proposent donc des alternatives au cas par cas.
Et vous ?
Que pensez-vous de la collecte de données par les téléviseurs connectés ? Est-ce une atteinte à votre vie privée ou un service utile ?
Quelles sont les mesures que vous prenez pour protéger vos données personnelles sur votre téléviseur connecté ? Avez-vous désactivé la fonction ACR ou réinitialisé vos identifiants publicitaires ?
Faites-vous confiance aux fabricants de téléviseurs intelligents pour respecter votre confidentialité et ne pas vendre vos données à des tiers ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
Préférez-vous utiliser des appareils externes, comme les clés Chromecast, Apple TV ou Fire Stick, pour regarder des contenus en streaming sur votre téléviseur connecté ? Quels sont les avantages et les inconvénients de ces solutions ?
Quelles sont les évolutions que vous attendez ou que vous redoutez pour les téléviseurs connectés dans le futur ? Quels sont les risques ou les opportunités que cela représente pour vous ?
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