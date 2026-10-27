La version 4.1 d'OpenSSL est disponible avec la prise en charge du DTLS 1.3, de IKEv2 KDF et du mécanisme GREASE, ainsi que plusieurs optimisations pour la cryptographie post-quantique

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Le protocole TLS (Transport Layer Security) est un protocole cryptographique conçu pour assurer la sécurité des communications sur un réseau informatique, tel qu'Internet. Ce protocole est largement utilisé dans des applications telles que la messagerie électronique, la messagerie instantanée et la voix sur IP, mais c'est son utilisation pour sécuriser le protocole HTTPS qui reste la plus visible du grand public.OpenSSL est une bibliothèque logicielle destinée aux applications qui assurent des communications sécurisées sur les réseaux informatiques contre les écoutes clandestines et permettent d'identifier le correspondant à l'autre bout de la ligne. Elle est largement utilisée par les serveurs Internet, notamment par la majorité des sites web HTTPS. OpenSSL contient une implémentation open source des protocoles SSL et TLS. La bibliothèque principale, écrite en langage C, implémente des fonctions cryptographiques de base et fournit diverses fonctions utilitaires. OpenSSL est disponible pour la plupart des systèmes d'exploitation de type Unix (notamment Linux, macOS et BSD), Microsoft Windows et OpenVMS.La Fondation OpenSSL vient de publier la version 4.1, qui marque une étape importante pour cette bibliothèque de cryptographie largement utilisée, grâce à de nouvelles fonctionnalités majeures et à des améliorations architecturales substantielles. Cette version introduit la prise en charge de DTLS 1.3 (RFC 9147), des extensions GREASE (RFC 8701) et une compatibilité initiale avec l'architecture du processeur Elbrus2000 (), élargissant ainsi la palette d'outils cryptographiques à la disposition des développeurs et des professionnels de la sécurité du monde entier.Cette mise à jour apporte des améliorations notables en termes de performances grâce à des optimisations spécifiques au matériel, notamment les opérations SHAKE x4 et AES-CBC accélérées par AVX-512 pour ML-DSA sur les systèmes x86_64, ainsi que des opérations NTT ML-DSA et ML-KEM optimisées pour les plateformes PPC64LE et dopérations ML-DSA optimisées sur x86_64. Ces améliorations permettent à OpenSSL de mieux prendre en charge les nouvelles normes de cryptographie post-quantique tout en conservant son efficacité sur le matériel moderne.Cette version supprime la prise en charge héritée des cibles Windows sur Itanium (VC-WIN64I) et Windows CE (VC-CE) des configurations, reflétant ainsi l'évolution de la plateforme vers des environnements informatiques contemporains. Elle ajoute également des cibles de compilationetafin de fournir des fonctions internes permettant de pallier les lacunes de prise en charge de la norme C99 présentes dans MSVC 2013. Toutefois, les utilisateurs qui s'appuient sur l'utilitaire tsget doivent noter la migration devers(issu de la distribution CPAN Net-Curl) avant de procéder à la mise à jour.Les observateurs du secteur estiment que cette version témoigne de l'engagement constant d'OpenSSL à s'adapter à l'évolution des exigences cryptographiques et des capacités matérielles. L'ajout de la prise en charge de DTLS dans l'API du listener SSL et de la prise en charge de IKEV2 KDF renforce encore davantage l'applicabilité de la bibliothèque aux infrastructures de communication sécurisées. Les équipes de sécurité qui prévoient des mises à niveau auront tout intérêt à examiner attentivement les modifications de configuration, en particulier la consolidation des options relatives aux courbes elliptiques et la suppression des flagset, désormais obsolètes, au profit de l'option unifiéeQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouveautés proposées par cette version d'OpenSSL ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?