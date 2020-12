La vaste campagne de piratage informatique a atteint Microsoft, Qui qualifie la violation de la chaîne d'approvisionnement contre SolarWinds d'« acte d'imprudence » 4PARTAGES 4 0 Microsoft a été piraté par le même groupe qui a compromis les réseaux du fabricant de logiciels SolarWinds et de plusieurs agences fédérales américaines, ainsi que d’autres organisations, a rapporté Reuters, citant des personnes connaissant bien le sujet. La société de Redmond utilise Orion, le logiciel de gestion de réseau de SolarWinds largement déployé, qui a été utilisé par les pirates informatiques présumés liés à la Russie dans les attaques révélées ces dernières semaines. Le piratage de Microsoft ajoute une cible technologique de premier plan à une liste croissante d'agences gouvernementales attaquées.



Les propres produits de Microsoft ont également été utilisés comme effet de levier pour attaquer les victimes, d’après les sources de Reuters qui sont au courant des enquêtes en cours. L'Agence de sécurité nationale américaine a publié jeudi un rare "avis de cybersécurité" détaillant comment certains services Cloud de Microsoft Azure ont pu être compromis par des pirates et enjoignant les utilisateurs à verrouiller leurs systèmes.





En réponse au rapport de Reuters, Microsoft a déclaré avoir détecté une version du logiciel de SolarWinds comportant une porte dérobée sur son réseau, mais n'a découvert aucune preuve qu'elle ait été utilisée pour compromettre le système de production de la société ou accéder aux données des clients. Dans une déclaration publiée sur Twitter par le porte-parole de Microsoft, Frank X. Shaw, les responsables de la société ont écrit :



« Comme d'autres clients de SolarWinds, nous avons recherché activement des indicateurs de cet acteur et pouvons confirmer que nous avons détecté des binaires SolarWinds malveillants dans notre environnement, que nous avons isolés et supprimés. Nous n'avons trouvé aucune preuve d'accès aux services de production ou aux données des clients. Nos enquêtes, qui sont en cours, n'ont trouvé absolument aucune indication que nos systèmes ont été utilisés pour attaquer d'autres personnes ».



Si la déclaration de Microsoft ne dit pas qu'aucune partie du réseau de Microsoft n'a été compromise, elle remet néanmoins en cause des éléments clés des rapports de Reuters. Citant les mêmes personnes au courant du piratage, Reuters a déclaré qu'après que les pirates aient pénétré les systèmes de Microsoft, ils ont utilisé les propres produits de Microsoft dans des piratages de suivi contre d'autres organisations. On ne sait pas immédiatement combien d'utilisateurs de Microsoft ont été touchés ni quels produits de Microsoft ont été utilisés.



Cependant, une autre personne connaissant bien le sujet a déclaré à Reuters que le Département de la Sécurité intérieure (DHS) ne pense pas que Microsoft ait été un vecteur important de nouvelle infection.



Microsoft n'est que l'un des récents ajouts à la liste des victimes de ce piratage avancé et de grande envergure qui aurait reçu le soutien du gouvernement russe. Politico a récemment rapporté que le Département américain de l’Energie et l'Administration nationale de la sécurité nucléaire



Bloomberg News a rapporté, en citant des sources, que trois États américains non identifiés ont été piratés dans le cadre de la même campagne. The Intercept, quant à lui, a déclaré que les attaquants étaient dans les réseaux informatiques de la ville d'Austin, au Texas, depuis des mois.





Les empreintes électroniques et les logs supprimés par les attaquants, rendant ainsi difficile la détermination de ce qu’ils ont pu voler



La CISA a demandé aux enquêteurs de ne pas supposer que leurs organisations étaient en sécurité si elles n'utilisaient pas les versions récentes du logiciel SolarWinds, selon son message d’alerte. La CISA a déclaré qu'elle continuait à analyser les autres moyens utilisés par les attaquants. Jusqu'à présent, les pirates sont connus pour avoir au moins surveillé le courrier électronique ou d'autres données au sein des Départements américains de la Défense, de l’État, du Trésor, de la Sécurité intérieure et du Commerce.



Pas moins de 18 000 clients d'Orion ont téléchargé les mises à jour qui contenaient une porte dérobée, a déclaré SolarWinds. Depuis que la campagne a été découverte, les sociétés de logiciels ont coupé la communication entre ces portes dérobées et les ordinateurs entretenus par les pirates. Mais les pirates ont peut-être installé d'autres moyens de maintenir l'accès, selon la CISA, dans ce que certains ont qualifié de plus grand piratage informatique depuis une décennie.



Le ministère de la Justice, le FBI et le ministère de la Défense, entre autres, ont déplacé les communications de routine sur des réseaux classifiés qui n'auraient pas été piratés, a rapporté Reuters. Ils supposent que tous les réseaux non classifiés ont été pénétrés, selon les personnes interrogées par Reuters.



La CISA et des entreprises privées, dont FireEye Inc, qui a été la première société à découvrir et à révéler qu'elle avait été piratée, ont publié une série d'indices que les organisations peuvent rechercher pour savoir si elles ont été touchées. Mais les attaquants sont très prudents et ont supprimé les journaux, les empreintes électroniques ou les fichiers auxquels ils ont accédé, a indiqué Reuters en citant les experts en sécurité. Il est donc difficile de savoir ce qui a été pris.



Certaines grandes entreprises ont déclaré qu'elles n'avaient "aucune preuve" qu'elles avaient été piratées, mais dans certains cas, cela peut être uniquement dû au fait que les preuves ont été supprimées, a rapporté Reuters.



Sur les 18 000 serveurs "backdoorés", seulement 40 ont été suivis par les pirates informatiques, selon Microsoft



Sur les 18 000 organisations qui ont téléchargé une mise à jour d'un logiciel de SolarWinds, seulement environ 0,2 % a été suivie par un piratage qui a utilisé la porte dérobée pour installer une charge utile de deuxième niveau, selon un article de blog publié jeudi par le président de Microsoft, Brad Smith. Les organisations les plus importantes ayant reçu la deuxième étape étaient, dans l'ordre, les entreprises technologiques, les agences gouvernementales et les groupes de réflexion/ONG. Selon M. Smith, la grande majorité - 80 % - de ces 40 organisations ciblées se trouvaient aux États-Unis.



En plus des chiffres, Brad Smith a également fait un commentaire perspicace et sobre sur l'importance de cette attaque presque sans précédent. Il a admis que ses chiffres sont incomplets, car Microsoft ne voit que ce que son application Windows Defender détecte.



La campagne de piratage n'a été révélée qu'après que la société de sécurité FireEye ait admis qu'elle avait été piratée par un État-nation. Au cours de leur enquête, les chercheurs de l'entreprise ont découvert que les pirates avaient utilisé la porte dérobée introduite dans Orion de SolarWinds, non seulement contre FireEye, mais aussi dans le cadre d'une campagne beaucoup plus vaste visant plusieurs agences fédérales. Au cours des jours qui se sont écoulés depuis, la portée et la discipline de l'opération de piratage sont devenues de plus en plus claires.



Le piratage de SolarWinds et le "backdooring" de 18 000 serveurs n'étaient que la première phase de l'attaque, qui n'a été faite que pour initialiser les cibles d'intérêt. Ces organisations de premier ordre ont probablement été le seul but de l'opération, qui a duré au moins neuf mois, voire beaucoup plus. Les chiffres de Microsoft illustrent à quel point cette attaque était ciblée. Les attaquants derrière ce compromis de la chaîne d'approvisionnement avaient un accès privilégié à 18 000 réseaux d'entreprise et n'ont suivi que 40 d'entre eux.



Le graphique montrant les secteurs victimes du piratage

Smith a tacitement reconnu que toutes les nations industrialisées se livrent à l'espionnage, y compris au piratage informatique. Ce qui était différent cette fois, disait-il, c'était qu'un État-nation avait enfreint les normes établies en mettant de vastes pans du monde en réel danger pour poursuivre ses objectifs. Smith a poursuivi en écrivant :



« Il est essentiel que nous prenions du recul et que nous évaluions l'importance de ces attaques dans leur contexte global. Il ne s'agit pas d'un "espionnage comme d'habitude", même à l'ère du numérique. Il s'agit plutôt d'un acte d'imprudence qui a créé une grave vulnérabilité technologique pour les États-Unis et le monde. En effet, il ne s'agit pas seulement d'une attaque contre des cibles spécifiques, mais contre la confiance et la fiabilité des infrastructures critiques du monde entier afin de faire progresser l'agence de renseignement d'une nation. Si la dernière attaque semble refléter une attention particulière portée aux États-Unis et à de nombreuses autres démocraties, elle rappelle aussi avec force que les populations de pratiquement tous les pays sont en danger et ont besoin de protection, quel que soit le gouvernement sous lequel elles vivent ».



Ailleurs dans le post, Smith a cité les propos tenus récemment par le PDG de FireEye, Kevin Mandia : « Nous sommes témoins d'une attaque par une nation ayant des capacités offensives de haut niveau ». Le président de Microsoft a ensuite écrit :



« Alors que les experts en cybersécurité de Microsoft nous aident à réagir, nous sommes arrivés à la même conclusion. L'attaque représente malheureusement une attaque large et réussie basée sur l'espionnage, à la fois sur les informations confidentielles du gouvernement américain et sur les outils technologiques utilisés par les entreprises pour les protéger. L'attaque est en cours et fait l'objet d'une enquête active et d'une réponse des équipes de cybersécurité dans les secteurs public et privé, y compris Microsoft. Comme nos équipes sont les premières à réagir à ces attaques, ces enquêtes en cours révèlent une attaque remarquable par son ampleur, sa sophistication et son impact ».



Pendant ce temps, les membres du Congrès demandent plus d'informations sur ce qui a pu être volé et comment, ainsi que sur les personnes qui étaient derrière tout cela, d’après Reuters. La Commission de la sécurité intérieure et la Commission de surveillance de la Chambre des représentants ont annoncé une enquête jeudi, tandis que les sénateurs ont fait pression pour savoir si des informations fiscales individuelles ont été obtenues, a rapporté Reuters.



Dans une déclaration, le président élu Joe Biden a déclaré qu'il allait « élever la cybersécurité au rang d'impératif dans tout le gouvernement » et « perturber et dissuader nos adversaires » d'entreprendre des piratages aussi importants.



Sources : Reuters, Brad Smith



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

Le président de Microsoft qualifie le piratage de SolarWinds d’« acte d'imprudence qui a créé une grave vulnérabilité technologique pour les États-Unis et le monde ». Quel commentaire en faites-vous ?

Seulement 40 sur 18 000 organisations "backdoorées" ont été suivies par les piratages, d’après Brad Smith. Qu’en pensez-vous ?



Qu'en pensez-vous ?

Le président de Microsoft qualifie le piratage de SolarWinds d'« acte d'imprudence qui a créé une grave vulnérabilité technologique pour les États-Unis et le monde ». Quel commentaire en faites-vous ?

Seulement 40 sur 18 000 organisations "backdoorées" ont été suivies par les piratages, d'après Brad Smith. Qu'en pensez-vous ?



Seulement 40 sur 18 000 organisations "backdoorées" ont été suivies par les piratages, d’après Brad Smith. Qu’en pensez-vous ? Seulement 40 sur 18 000 organisations "backdoorées" ont été suivies par les piratages, d’après Brad Smith. Qu’en pensez-vous ?



Dans une déclaration, le président élu Joe Biden a déclaré qu'il allait « élever la cybersécurité au rang d'impératif dans tout le gouvernement » et « perturber et dissuader nos adversaires » d'entreprendre des piratages aussi importants.

Bah j'me marre : 9 mois pour découvrir qu'on a été piraté de la part de Microsoft et Fire Eye est une preuve que la cybersécurité n'est pas pour les amateurs.J'apprends que le monde se limite aux Etats-Unis...Non seulement les pirates sont bien préparés, mais en plus, ils avaient des objectifs précis.Ca, ça me fait moins marrer déjà car on doit s'attendre à une escalade.