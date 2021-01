Les vulnérabilités déjà présentes dans les solutions de réseaux privés virtuels (VPN) — dont beaucoup ont été initialement divulguées en 2019, voire plus tôt — demeurent une cible de choix pour les cybercriminels et les groupes d’États-nations.





Les navigateurs web comme Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer et Microsoft Edge constituent la principale cible des vulnérabilités « zero-day », puisqu’ils représentent plus de 35 % de toutes les vulnérabilités « zero-day » exploitées dans la nature.





En 2020, 18 groupes de ransomware ont exploité des sites web de divulgation qui désignent et dénoncent les victimes pour exiger des rançons.





L’accent ne devrait pas toujours être mis sur les principales vulnérabilités. On ne donne pas systématiquement un nom et une étiquette à toutes les vulnérabilités critiques et, inversement, il ne faut pas considérer que toutes les vulnérabilités qui portent un nom et une étiquette sont critiques.

Le travail à distance soulève toujours des inquiétudes. L’éventail de nouvelles solutions déployées par les organisations en 2020, pour appuyer le télétravail et l’apprentissage à distance, suscite des inquiétudes qui ne peuvent être dissipées que par la mise en place diligente de correctifs et de contrôles de sécurité adéquats.



Dans le domaine de la santé, près de la moitié (46,5 %) des violations étaient liées à des attaques par ransomware. Ce type d’attaques a représenté 35 % des violations analysées par Tenable, avec pour conséquence un important coût financier, tandis que 14 % des violations étaient le résultat de compromissions d’emails.En 2020, le paysage des menaces a surtout été marqué par la tendance des acteurs à s’appuyer sur des vulnérabilités non corrigées et à combiner de multiples vulnérabilités pour mener leurs attaques. Cette analyse a été publiée dans le rapport 2020 « Threat Landscape Retrospective » (TLR) de Tenable, qui donne un aperçu des principales vulnérabilités divulguées ou exploitées au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2020.Alors que les organisations du monde entier se préparent à relever les nouveaux défis de cybersécurité qui se profilent à l’horizon 2021, le moment est propice pour prendre du recul et revenir sur les principaux risques et vulnérabilités qui ont marqué l’année écoulée. Pour les organisations, le fait de savoir quels systèmes d’entreprise sont touchés par les vulnérabilités détectées, au cours de l’année, peut les aider à déterminer les failles qui représentent le plus grand risque.Entre 2015 et 2020, le nombre de vulnérabilités et d’expositions communes (common vulnerabilities and exposures – CVE) signalées a enregistré un taux de croissance annuel de 36,6 %. En 2020, 18 358 CVE ont été enregistrées, ce qui représente une augmentation de 6 % par rapport aux 17 305 signalées en 2019, et une hausse de 183 % par rapport aux 6 487 divulguées en 2015. À l’heure actuelle, il est plus difficile que jamais de déterminer les vulnérabilités qui méritent une attention particulière. Le rapport fait état de plusieurs tendances notables :explique Satnam Narang, Staff Research Engineer chez Tenable., ajoute-t-il.La correction des vulnérabilités non patchées, la mise en œuvre de contrôles de sécurité stricts applicables au protocole des postes de travail distants, la mise à niveau de la sécurité des points d’accès et la sensibilisation régulière à la sécurité sont autant de mesures que les organisations peuvent prendre pour contrer certaines des attaques relevées dans le rapport de Tenable.poursuit Satnam Narang.Tout au long de l’année, la Security Response Team de Tenable suit et rend compte des vulnérabilités et des incidents de sécurité, en fournissant des conseils aux professionnels de la sécurité dans leur planification des stratégies d’intervention. Le travail de l’équipe lui permet de suivre de près la dynamique en constante évolution du paysage des menaces.Source : Tenable Qu'en pensez-vous ?