Une partie des dossiers inclus dans la fuite

Deux fuites de données distinctes

Les informations qui ont été exposées dans la fuite de données

nom, CPF, sexe, date de naissance, nom du père, nom de la mère, statut marital ;

lien familial : catégorise les personnes selon le lien du 1er degré (mère, père, fils, fille, frère, sœur, conjoint) ou du 2e degré (grand-père, petit-fils, oncle, neveu, cousin, etc.) ;

email ;

téléphone : numéro, opérateur, plan, type de ligne (fixe, prépayée, postpayée), date d'installation ;

adresse : adresse, numéro, quartier, ville, état, code postal, type (résidentiel / commercial), latitude et longitude ;

foyers : CPF du chef de famille, nombre de personnes, tranche de revenu, adresse complète ;

éducation : niveau (analphabète / primaire / technique / supérieur, etc.) ;

étudiants universitaires : 1 643 105 personnes avec le nom du collège, le cours, l'année d'entrée et l'année d'obtention du diplôme ;

profession : position, numéro CBO (Classification brésilienne des professions) ;

emploi : nom de l'employeur, type de caution (CLT, freelance, serveur, apprenti, etc.), date d'admission, salaire, heures de travail par semaine ;

salaire : valeur, type (mensuel, bihebdomadaire, hebdomadaire, etc.), heures par semaine ;

revenu : montant mensuel (comprend le salaire, les loyers, les intérêts perçus, etc.), classe sociale (faible, moyenne, élevée), tranche de revenu ;

la classe sociale (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, E) ;

pouvoir d'achat : niveau (faible, moyen, élevé), revenu, salaire ;

bourse familiale : montant, statut de la prestation (libérée / bloquée), statut de la prestation (active / inactive), nombre et nom des personnes à charge, numéro d'identification sociale ;

numéro d'inscription sur les listes électorales, zone, section, adresse, municipalité, État ;

CNS (Carte nationale de santé) ;

NIS (numéro d'identification sociale) ;

INSS : nom de l'assuré, numéro de prestation, date de début, espèces (retraite, pension, allocation de maternité, etc.) ;

IRPF (impôt sur le revenu) : nom de l'établissement bancaire, code de l'agence, lot de remboursement ;

Revenu fédéral : situation cadastrale (titulaire régulier / suspendu / annulé / décédé) ;

score de crédit : activité de crédit, score de risque, niveau de risque (faible / moyen / élevé) ;

les débiteurs : nom, type de débiteur (principal, coresponsable), situation (actif, en recouvrement, jugé), type de dette (amende, impôt sur le revenu, PIS, etc.), montant, allé au tribunal ? (oui / non) ;

chèques sans fonds : code bancaire et agence, motif (pas de fonds / compte fermé) ;

Mosaïque : groupe et sous-groupe de segmentation ;

affinité : niveau de précision, percentile ;

Modèle analytique : permet aux consommateurs d'avoir une affinité pour l'achat d'un produit ou d'un service ;

photos de visages : 1 176 157 images JPEG avec des dates entre 2012 et 2020 ;

le nom du fichier est le CPF de la personne correspondante ;

LinkedIn : 5 051 553 profils de réseaux sociaux avec numéro d'identification et accès URL ;

entreprise : nom de l'associé d'une société, participation (parts et %), raison sociale et nom fictif de la société date d'entrée dans la société ;

fonctionnaires : description du poste, capacité, exercice, revenu brut, état, obligation, retraite (oui / non) ;

conseil : 2 260 960 personnes fournissant des conseils dans la sphère publique ou privée, y compris le code de situation, de spécialité et de profession ;

décès : date du décès, âge, date du certificat de décès, nom et adresse du notaire.

Mardi 19 janvier, le dfndr lab, le laboratoire de l’entreprise de cybersécurité PSafe signalait une fuite de données très inquiétante au Brésil. Les données en question permettent d’accéder à plusieurs informations sensibles de plus de 220 millions de Brésiliens, soit plus que le total de la population ; et pour cause : la base contient aussi des données de personnes décédées. Quelques jours plus tard, on découvre que non seulement un malfaiteur avait décelé la fuite et téléchargé les données, mais qu’en plus, il les avait mis en ligne sur un forum de vente accessible à n’importe qui. Cet ensemble de données personnel comprend : le Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) des victimes, une photo du visage, une adresse, un numéro de téléphone, un courriel, un score de crédit, un salaire, un revenu et bien plus encore une partie des données peut se télécharger gratuitement, l’autre s’achète au détail.Notons que si l’on parle de données critiques, c’est principalement parce que la base contient le CPF des victimes, qui est leur numéro d'enregistrement de contribuable national. En France, l’équivalent du CPF serait le numéro fiscal, l’identifiant lié au paiement des impôts. La seule présence du CPF suffit à envisager des risques de fraude ou d’usurpation d’identité.La première fuite ne comporte que le nom complet, le CPF, la date de naissance et le sexe : elle est disponible en téléchargement gratuit sur un forum bien connu pour la diffusion de ce genre d'informations. Le fichier de 14 Go contient les données de 223,74 millions de CPF distincts et a apparemment été compilé en août 2019. Il est disponible sur l'internet ouvert et non sur la toile noire : le lien a même été indexé par la recherche Google. Le nombre de personnes touchées est plus important que la population brésilienne, car la base de données inclut également les personnes décédées.La seconde fuite apporte des informations provenant des mêmes 223,74 millions de personnes et aurait également été compilée en août 2019. Il a été publié par le même utilisateur sur le forum et comprend les CPF. Dans ce cas, seul l'aperçu est disponible gratuitement : celui qui veut le paquet complet doit dépenser de l'argent. Les prix varient de 0,075 à 1 dollar US par CPF, selon la quantité achetée. Le paiement est effectué en bitcoins uniquement.Dans un communiqué de presse, le directeur du laboratoire du dfndr, Emilio Simoni, a expliqué que le plus grand risque est que ces données soient utilisées dans des escroqueries de phishing, dans lesquelles une personne est incitée à fournir des informations plus personnelles sur une fausse page. Simoni précise également que, puisqu'il s'agit d'informations précieuses pour le marché, on suppose qu'elles sont échangées illégalement dans un quelconque forum du web noir. Alors qu'une partie des bases est mise à disposition pour des tests, dit-il, les cybercriminels vendent « les données les plus approfondies, telles que les courriels, les téléphones, les données sur le pouvoir d'achat et l'occupation des personnes concernées.Le Brésil va devoir gérer une crise de cybersécurité nationale, et une véritable crise de confiance dans les communications. La base de données est une opportunité en or pour les cybercriminels, petits comme grands. D’autres utilisations pourraient avoir d’encore plus grandes conséquences. À l’heure où la menace rançongicielle plane sur les entreprises, ce genre de fuite en augmente considérablement les risques. La nouvelle loi sur la sécurité de la protection des données prévoit des amendes pouvant atteindre 50 millions de R$ pour une infraction de ce type.Au total, il existe 37 bases qui comprennent toutes sortes de données personnelles, notamment le RG, l'état civil, la liste des parents, l'adresse complète (avec latitude et longitude), le niveau d'éducation, le salaire, le revenu, le pouvoir d'achat... Mais en plus, il s’accompagne d’une variété de données d’une précision effrayante. Voici une liste non exhaustive de ce que contient la base sur chaque individu :Source : dfnd/PSafe Quel est votre avis sur le sujet ?Cette situation vient encore rappeler combien avoir un mot de passe fort et unique est important. Quel serait, selon vous, le consensus idéal entre les fabricants et les utilisateurs en matière de sécurité ?