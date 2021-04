Pour aider les équipes de sécurité à se concentrer sur les problèmes les plus importants, Randori lance un " Target Temptation Engine " qui vise à offrir aux défenseurs la perspective de l'attaquant.Target Temptation analyse et classe instantanément les actifs exposés pour identifier ceux qui sont les plus vulnérables aux attaques. Contrairement aux solutions traditionnelles de gestion des vulnérabilités qui ne prennent en compte que le nombre et la gravité des vulnérabilités, Target Temptation analyse les caractéristiques uniques et le contexte commercial d'une cible pour déterminer son intérêt relatif pour un adversaire. Les entreprises peuvent ainsi savoir comment les adversaires perçoivent leur surface d'attaque en temps réel, ce qui les aide à donner la priorité à la protection de ce qui compte le plus.Il aide les équipes de sécurité à prévoir la probabilité qu'un élément soit attaqué, à trouver les faiblesses et à les corriger avant que l'adversaire ne le fasse. Il classe également les actifs les plus " tentants " pour un attaquant, ce qui aide les équipes à prioriser leurs efforts. Enfin, il mesure l'efficacité des programmes de sécurité et fournit les preuves nécessaires au changement., déclare Brian Hazzard, PDG et cofondateur de Randori.Source : Randori Connaissez-vous le "Target Temptation Engine" ?Qu'en pensez-vous ?