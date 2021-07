L'étude menée par Sapio Research pour Cloudian constate que le phishing continue d'être l'un des chemins les plus faciles pour les ransomwares, avec 24 % des attaques qui commencent de cette manière. Le phishing réussit malgré le fait que 54 % de toutes les personnes interrogées et 65 % de celles qui l'ont déclaré comme point d'entrée ont organisé une formation antiphishing pour les employés.Le cloud public est le point d'entrée le plus courant pour les ransomwares, 31 % des personnes interrogées ayant été attaquées de cette manière. Une fois qu'une attaque est en cours, les choses vont vite : 56 % des personnes interrogées déclarent que les attaquants ont pu prendre le contrôle de leurs données et demander une rançon en 12 heures seulement, et 30 % disent que cela s'est produit en 24 heures.Le coût des attaques est également élevé : la rançon moyenne – pour ceux qui l'ont payée – était de 223 000 dollars, 14 % ayant payé 500 000 dollars ou plus. Mais ce n'est pas la seule dépense, les personnes interrogées ont dépensé en moyenne 183 000 dollars de plus pour d'autres coûts résultant de l'attaque.L'assurance cybernétique ne couvre qu'environ 60 % du paiement du ransomware et des autres coûts. Qui plus est, malgré le paiement d'une rançon, seules 57 % des personnes interrogées ont récupéré toutes leurs données., déclare Jon Toor, directeur marketing chez Cloudian.Source : Cloudian Trouvez-vous cette étude pertinente ?Les mesures prises par votre organisation contre les ransomwares ont-elles toujours été efficaces ?