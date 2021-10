Malgré la réputation bien connue de frictions entre les deux groupes, 76 % des personnes interrogées estiment qu'elles partagent une passion commune pour la sécurité et qu'elles travaillent comme une seule équipe qui collabore souvent pour résoudre les problèmes de sécurité. En comparaison, seulement 17 % des personnes interrogées qualifient leur relation de "d'ennemie" et 7 % d'"étrangère".Selon les personnes interrogées, il faudrait en moyenne deux semaines par membre de l'équipe pour traiter l'arriéré actuel de problèmes de sécurité de leur organisation - et ce, s'ils ne travaillent pas sur autre chose. En outre, 78 % des personnes interrogées déclarent être obligées de procéder à une vérification manuelle des vulnérabilités, toujours ou fréquemment. Les faux positifs jouent un rôle dans cette situation, 96 % d'entre eux déclarant qu'ils sont problématiques dans leur organisation et 39 % affirmant qu'ils augmentent les frictions entre les développeurs et la sécurité. Lorsqu'on leur demande ce qu'il faudrait faire pour résoudre ce problème, 60 % d'entre eux citent une automatisation accrue et 99 % davantage d'intégrations.", déclare Mark Ralls, président et COO d'Invicti. "."Source : Invicty Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?En tant que développeur, êtes-vous parfois obligé de sauter des étapes de sécurité pour achever un projet à temps ?Que se passe-t-il dans ces cas là ? en informez-vous les équipes de sécurité ?Comment se présente la relation entre les équipes de développement et de sécurité au sein de votre entreprise ?