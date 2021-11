L'enquête de Deep Instinct fait toutefois preuve d'un certain optimisme à plus long terme. 66 % des personnes interrogées pensent qu'il sera possible d'empêcher toutes les menaces de logiciels malveillants d'infiltrer le réseau de leur entreprise dans les deux à cinq prochaines années.Le problème réside en partie dans le temps nécessaire pour traiter les incidents. L'étude montre qu'il faut actuellement aux équipes SecOps près de 24 heures pour répondre à un cyber-événement typique une fois qu'il a été détecté. La remédiation prend alors souvent plusieurs jours supplémentaires, voire des semaines ou des mois. Selon 35 % des répondants, le manque de personnel qualifié en matière de SecOps est à l'origine de difficultés dans la réponse aux incidents.", explique Brooks Wallace, vice-président EMEA de Deep Instinct. "."Seulement 5 % des personnes interrogées déclarent ne pas avoir de problèmes de sécurité avec une main-d'œuvre hybride. De toute évidence, la quasi-totalité des personnes interrogées voient des lacunes en matière de sécurité qui devraient être comblées.", ajoute Brooks. "."L'évolution constante des entreprises vers une plus grande collaboration entre les utilisateurs, les partenaires, les fournisseurs et les clients, en permettant à des tiers de télécharger des documents et des fichiers dans le cloud, a également suscité des inquiétudes. 68 % des personnes interrogées dans le cadre de l'étude sont préoccupées par le téléchargement involontaire de fichiers malveillants. Toutefois, les RSSI sont 5 % moins susceptibles que leurs collaborateurs d'être très préoccupés par ce problème.Parmi les autres inquiétudes soulevées par le rapport figure la persistance cachée, qui consiste pour les acteurs de la menace à maintenir discrètement un accès à long terme aux systèmes malgré des perturbations telles que des redémarrages ou des changements d'identifiants. Il s'agit de la tactique la plus redoutée par 40 % des personnes interrogées, car elle peut être utilisée pour lancer des attaques à grande échelle.Source : Deep Instinct Trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?