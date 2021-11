Il n'est donc pas surprenant que 86 % admettent avoir été tenus éveillés la nuit par des inquiétudes concernant la protection des systèmes critiques.L'étude révèle également que 99 % des entreprises pensent qu'elles doivent améliorer leur capacité à empêcher un attaquant d'accéder à des actifs critiques une fois qu'il s'est introduit dans le réseau.Si 95 % de ceux qui ont segmenté et protégé leurs actifs informatiques critiques estiment que ces derniers sont mieux protégés, 93 % pensent que les outils qu'ils utilisent actuellement pour protéger leurs actifs segmentés sont insuffisants pour défendre leur organisation contre les cybermenaces."Alors que les pirates et les menaces ne cessent de gagner en sophistication, l'importance de verrouiller les actifs informatiques critiques est plus évidente que jamais, mais les approches de sécurité actuelles ne permettent pas d'atteindre cet objectif ", déclare Tom Badders, chef de produit senior chez Telos. "Il est maintenant temps pour les organisations d'envisager une approche différente - et la meilleure façon de protéger les actifs critiques est de les cacher entièrement."La quasi-totalité (99 %) des personnes interrogées qui ont été tenues éveillées la nuit par des préoccupations concernant la protection des actifs informatiques critiques conviennent qu'elles dormiraient mieux si elles pouvaient cacher leurs actifs réseau en éliminant les adresses IP, les rendant ainsi invisibles sur l'Internet public via l'obscurcissement du réseau. 36 % des entreprises sont très inquiètes de subir une attaque contre leurs actifs informatiques critiques au cours des six prochains mois. Toutefois, parmi celles qui utilisent des outils d'obscurcissement du réseau, ce pourcentage tombe à 24 %.Source : Telos Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?Subissez-vous la même pression pour la protection des systèmes critiques au sein de votre entreprise ?