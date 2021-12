Il est important de noter qu'il existe certaines différences entre les sexes concernant les mauvais mots de passe eux-mêmes.Le mot de passe le plus utilisé dans le monde, selon Nordpass, est malheureusement une suite de chiffres, à savoir 123456, et il est inutile de préciser qu'il s'agit du pire mot de passe que l'on puisse utiliser.Cependant, les femmes ont tendance à utiliser des suites de chiffres ou de lettres moins fréquemment que les hommes, en utilisant souvent quelque chose comme "princesse" ou "soleil", alors que les hommes utilisent des mots comme "football" ou "baseball" et qu'ils n'utilisent des expressions comme "iloveyou" que bien après le top 10.Cela signifie que les mauvais mots de passe ne sont pas près de disparaître, et ce qu'il faut retenir ici, c'est que le sexe n'a pas d'importance. Les utilisateurs doivent vraiment être sensibilisés à l'importance de trouver le mot de passe le plus unique possible.Les mauvais mots de passe peuvent conduire à des situations très graves comme l'usurpation d'identité et autres, et il existe de nombreux outils qui peuvent aider à éviter de les utiliser.Source : Nordpass Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Quelles sont vos astuces pour optimiser vos mots de passe ? utilisez-vous des générateurs de mots de passe ?