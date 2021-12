Les réseaux privés virtuels (VPN) aident les utilisateurs à conserver un fort sentiment d'anonymat en ligne, un concept qu'il est difficile d'intégrer à sa vie. Bien sûr, les VPN ont également d'autres usages pertinents. Alors que la plupart des utilisateurs cherchent à accéder à des contenus restreints en ligne, beaucoup d'autres le font simplement pour les avantages liés à la région qu'ils peuvent obtenir sur différentes plateformes. Puisque les VPN changent essentiellement votre emplacement en ligne en différentes régions et pays, les utilisateurs peuvent également accéder à des contenus qui sont habituellement réservés à ces endroits. Les titres Netflix et Amazon Prime, les vidéos YouTube, les applications et d'autres contenus exclusifs à une région peuvent désormais être accessibles à tous, à condition d'avoir accès à un service VPN décent.SecurityOrg a décidé d'effectuer une analyse comparative avec son rapport de 2020, dans lequel 72 % de son échantillon de population déclarait savoir ce qu'était cette technologie. En 2021, ce chiffre est passé à un impressionnant 85 %, affichant une augmentation de 13 % d'une année sur l'autre, ce qui indique indirectement à quel point la sécurité et la sûreté en ligne se dégradent.41 % des utilisateurs disposent d'un VPN, contre 49 % l'année dernière. Il y a donc plus d'utilisateurs conscients des VPN et choisissant de les ignorer malgré tout. Cette population s'élève à 43 % en 2021, contre 23 % en 2020, soit une augmentation considérable de 20 %.Cette information permet de tirer une conclusion : malgré une sensibilisation accrue, les gens ne trouvent pas ces services nécessaires.Dans les entreprises, la façon dont les VPN sont connectés à plusieurs ordinateurs à la fois signifie que les virus et autres virus ont plus de chances d'infecter plusieurs postes de travail en une seule fois. C'est le mauvais côté des choses, mais il y a aussi une bonne raison pour laquelle l'utilisation des VPN est en déclin. C'est parce que la sécurité des PC et des smartphones trouve des moyens de s'améliorer, malgré tout.Le plus grand exemple de ces mesures se trouve chez Apple et ses fonctions de traçage/transparence très appréciées, avec des applications tierces sur iOS qui ne siphonnent plus les données personnelles des utilisateurs. Les applications tierces sur iOS ne peuvent plus siphonner les données personnelles des utilisateurs. Dites adieu à l'historique de navigation ou aux données de localisation qui sont vendus à des applications tierces, car ces fonctions ont une forte incidence sur eux. Les téléphones mobiles Android rattrapent également leur retard et développent leurs propres modèles de sécurité. Si le fait de ne disposer que de la boutique Google Play constitue déjà un inconvénient majeur en termes de sécurité, la plateforme met également à jour ses règles afin de s'assurer que les applications les moins sûres n'en sortent pas.Source : SecurityOrg Trouvez-vous cette étude pertinente ?Les personnes de votre entourage connaissent-elles les VPN ?Utilisez-vous personnellement un VPN ?