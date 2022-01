Selon le rapport, il ne faudrait que deux jours de travail à des pirates pour pénétrer les réseaux d'entreprise les plus sécurisés. C'est un laps de temps très court, surtout si l'on considère le dévouement des acteurs malveillants à cet égard et le nombre de tentatives qu'ils sont prêts à mettre en œuvre avant d'abandonner.Les recherches ont été menées entre le milieu de l'année 2020 et le milieu de l'année 2021. Ce qui est vraiment inquiétant ici, c'est que les chercheurs ont pu obtenir un accès complet aux réseaux et systèmes d'entreprise, de sorte qu'aucune des techniques actuellement mises en place n'est efficace, ce qui n'est pas du tout de bon augure pour l'avenir de la sécurité des entreprises. En fait, cela suggère que le piratage d'un réseau d'entreprise est peut-être plus facile qu'il ne l'a jamais été auparavant.Ces chercheurs ont également essayé de simuler des événements qui entraîneraient des pertes financières importantes ou d'autres types de scénarios inacceptables. Ces événements se sont produits dans 71 % des cas. Cela indique qu'il reste encore beaucoup de travail à faire avant que les entreprises puissent affirmer sans risque qu'elles sont protégées contre toutes les formes d'attaques financières. De telles attaques peuvent coûter beaucoup d'argent et rendre difficile la poursuite des activités de ces entreprises.Source : Positive Technology Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ? à quel point estimeriez-vous l'efficacité des techniques de sécurité mises en place ?