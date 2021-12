Le parcours d'un attaquant depuis les réseaux externes jusqu'aux systèmes cibles commence par une brèche dans le périmètre du réseau. Selon l'étude, il faut en moyenne deux jours pour pénétrer dans le réseau interne d'une entreprise. La compromission des informations d'identification est la principale voie d'accès (71 % des entreprises), principalement en raison de l'utilisation de mots de passe simples, notamment pour les comptes utilisés pour l'administration des systèmes.Ekaterina Kilyusheva, responsable de la recherche et de l'analyse chez Positive Technologies, déclare : "Une fois qu'un attaquant dispose d'informations d'identification avec des privilèges d'administrateur de domaine, il peut obtenir de nombreuses autres informations d'identification pour se déplacer latéralement sur le réseau de l'entreprise et accéder aux ordinateurs et serveurs clés. Selon l'étude, la plupart des organisations n'ont pas de segmentation du réseau par processus métier, ce qui permet aux attaquants de développer plusieurs vecteurs d'attaque simultanément.", ajoute Kilyusheva. "."Source : Positive Technologies Trouvez-vous cette étude pertinente ?A votre avis, pourquoi le secteur financier est le plus touché ?A quelle fréquence votre entreprise subit-elle des tentatives de pénétration dans le réseau ?