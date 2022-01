Début 2022, Chainalysis a déclaré que les adresses illicites détiennent déjà plus de 10 milliards de dollars de crypto-monnaies, dont la majorité est détenue par des portefeuilles associés à des vols de crypto-monnaies.Les adresses illicites sont définies comme des portefeuilles liés à des activités criminelles telles que les ransomwares, les systèmes de Ponzi et les escroqueries.Cela dit, la part des activités illicites dans le volume total des transactions en crypto est restée faible, à seulement 0,15 % en 2021. Le volume total des transactions a bondi à 15,8 mille milliards de dollars l'année dernière, soit une hausse de plus de 550 % par rapport aux niveaux de 2020.Chainalysis, cependant, a déclaré que le chiffre de 0,15% pourrait encore augmenter à mesure que la société identifie plus d'adresses liées à des transactions illégales et les incorpore dans le volume total.Dans son dernier rapport sur la criminalité en crypto-monnaie, Chainalysis avait déclaré que 0,34 % des transactions en crypto-monnaie de 2020 était associé à une activité illégale. Ce chiffre a maintenant été porté à 0,62 %.", a déclaré Chainalysis.Pourtant, la tendance sous-jacente a suggéré qu'à l'exception de 2019 - une année aberrante extrême pour la criminalité liée aux crypto-monnaies, en grande partie en raison du schéma de Ponzi PlusToken de plusieurs milliards de dollars - la criminalité est devenue une petite partie du monde des crypto-monnaies.Le rapport indique également que l'essor de la finance décentralisée, ou DeFi, qui facilite les prêts en crypto-monnaies en dehors des banques traditionnelles, a été un facteur important dans l'augmentation des fonds volés et des escroqueries.En 2020, moins de 162 millions de dollars de crypto-monnaies ont été volés sur les plateformes DeFi, soit 31 % du montant total volé de l'année. Cela représentait une augmentation de 335 % par rapport au total volé sur les plateformes DeFi en 2019.En 2021, ce chiffre a encore augmenté de 1 330 % pour atteindre 2,3 milliards de dollars, selon Chainalysis.Le volume des transactions DeFi a bondi de 912 % en 2021, et Chainalysis a déclaré que les gains surdimensionnés sur les jetons décentralisés comme Shiba Inu ont poussé les investisseurs à spéculer sur les jetons DeFi.", a déclaré Kim Grauer, responsable de la recherche chez Chainalysis.Source : ChainalysisQu'en pensez-vous ?