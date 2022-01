L'enquête menée auprès de 600 professionnels de DevOps par la plateforme d'accès aux infrastructures strongDM montre que le personnel technique de 93 % des organisations a accès à des systèmes sensibles.Il y a cependant une lueur d'espoir dans le fait que 80 % des entreprises envisagent de faire de la gestion des accès une initiative stratégique au cours des 12 prochains mois, soulignant la nécessité de sécuriser et de rationaliser les contrôles d'accès à l'échelle de l'infrastructure avant de mettre en œuvre d'autres initiatives, comme la confiance zéro.", explique Tim Prendergast, PDG de strongDM. "Le rapport constate également que les processus d'accès traditionnels créent des inefficacités, nécessitant du temps et des ressources, et bloquant les pratiques de développement agiles. 88 % des organisations ont besoin de deux employés ou plus pour examiner et approuver les demandes d'accès, ce qui prend parfois des jours ou des semaines. Les personnes interrogées citent comme principaux défis le temps nécessaire pour demander et accorder les accès (52 %), ainsi que l'attribution, la rotation et le suivi des informations d'identification (51 %).Les fournisseurs de cloud, les bases de données, les centres de données et les serveurs figurent parmi les technologies les plus difficiles à contrôler en matière de gestion des accès. Pour compliquer encore les choses, ces technologies sont cumulatives - les anciens outils restent en production tandis que de nouveaux outils sont ajoutés - ce qui entraîne une complexité toujours plus grande.Source : strongDM Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ? l'utilisation des identifiants partagés est-elle encore monnaie courante ?