Dans l'avenir des écosystèmes industriels, les organisations doivent continuer à reconnaître et à réagir aux tendances perturbatrices en formant - ou en renforçant - des partenariats qui s'étendent au-delà de leurs industries respectives pour générer de la valeur, renforcer la résilience, favoriser l'innovation et anticiper les menaces et les opportunités. Les entreprises qui investissent dans leurs écosystèmes - en les traitant comme des éléments constitutifs de valeur - seront mieux à même de s'adapter aux changements du marché et d'identifier les opportunités concurrentielles.Les résultats récents de l'enquête FERS (Future Enterprise Resiliency and Spending) d'International Data Corporation (IDC) ont montré que les investissements technologiques dans les écosystèmes industriels n'en sont encore qu'à leurs débuts, les mises à niveau en matière de cybersécurité restant le principal catalyseur informatique, à mesure que les entreprises étendent leurs écosystèmes à l'intérieur et à l'extérieur de leur secteur et passent à des modèles commerciaux de partage des données, des applications et des opérations. Les investissements dans la gestion des données clients et l'intégration des systèmes suivent de près.Si la cybersécurité a été identifiée comme le principal domaine d'investissement dans toutes les régions, elle n'était pas uniforme - 46 % des répondants d'Amérique du Nord ont identifié la cybersécurité comme une priorité, en raison des niveaux élevés d'investissement dans les applications et les infrastructures en cloud. En revanche, seuls 28 % et 32 % des entreprises interrogées dans les régions EMEA et Asie/Pacifique ont identifié la cybersécurité comme l'un des principaux domaines d'investissement.Les investissements dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique (AI/ML) arrivent loin derrière dans les résultats de l'enquête. En Amérique du Nord, seuls 13 % des répondants ont identifié l'IA/ML comme une priorité d'investissement ; les résultats de l'enquête en Asie/Pacifique (15 %) et en EMEA (19 %) étaient similaires. Les investissements dans la blockchain et les technologies cloud basées sur la périphérie étaient également des priorités relativement faibles dans toutes les régions.", a déclaré Jeffrey Hojlo, vice-président de la recherche, Future of In dustry Ecosystems & Product Innovation Strategies. "Source : IDCTrouvez-vous cette enquête pertinente ?Est-ce également le cas dans votre entreprise ? Quelle place tiennent les investissements dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique ?