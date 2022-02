L'étude, menée par Forrester Consulting pour Illumio, révèle que les équipes se battent toujours pour rattraper les initiatives critiques, plus de 60 % des personnes interrogées déclarant ne pas être préparées au rythme rapide de la transformation et de la migration vers le cloud.Par conséquent, les entreprises se tournent de plus en plus vers la confiance zéro et la micro-segmentation pour mieux s'adapter aux réalités hybrides d'aujourd'hui. 78 % des entreprises prévoient de renforcer les opérations de sécurité de confiance zéro au cours de la nouvelle année. Cependant, la plupart des entreprises n'en sont encore qu'aux premiers stades de l'adoption : seules 36 % des organisations ont commencé à déployer des solutions de confiance zéro, et seulement 6 % d'entre elles ont pleinement mis en œuvre leurs projets à ce jour.", déclare PJ Kirner, directeur technique et cofondateur chez Illumio. "L'étude montre que 73 % des chefs d'entreprise considèrent la microsegmentation et l'architecture réseau à confiance zéro (ZTNA) comme des "fondements techniques essentiels" pour la stratégie de leur organisation. Mais il y a encore un manque de connaissances sur la manière de mettre en œuvre efficacement la micro-segmentation. 62 % des entreprises ont essayé d'utiliser un pare-feu pour centre de données et un réseau défini par logiciel (SDN), mais le déploiement a pris trop de temps, 53 % l'ont trouvé trop coûteux et 50 % ont déclaré que ces approches n'étaient pas évolutives.Source : Illumio Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Le zero trust est-il une priorité au sein de votre organisation pour cette année ?