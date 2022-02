80 % des répondants ont déclaré avoir subi une attaque en 2021, 47 % d'entre eux signalant un impact sur leur environnement OT/système de contrôle industriel (ICS), ce qui est considérable.



Plus de 60 % ont payé la rançon et un peu plus de la moitié (52 %) ont payé 500 000 dollars (environ 450 000 euros) ou plus.



Plus de 90 % ont divulgué l'incident aux dirigeants de l’entreprise et/ou aux autorités et 69 % estiment qu’il est nécessaire que la déclaration d’incidents de cybersécurité soit obligatoire.

La transformation numérique continue de s'accélérer depuis la pandémie, et le travail à distance/hybride se poursuivra dans 73 % des organisations.



Près de 90 % des professionnels déclarent chercher à recruter, mais 54 % affirment qu'il est difficile de trouver suffisamment de candidats qualifiés en matière de sécurité OT.



Plus de la moitié des personnes interrogées déclarent que les dirigeants et les membres du conseil d’administration de leur entreprise, sont très impliqués dans la prise de décision et la supervision de la cybersécurité.



Plus de 60 % centralisent la gouvernance de l'OT et de l'IT sous l'autorité du RSSI – ce qui est une pratique par ailleurs largement recommandée.

Plus de 65 % des professionnels jugent que la stratégie de gestion des vulnérabilités de leur organisation est modérément à très proactive. Pourtant les attaques par ransomware connaissent un grand succès (NB : l’exploitation des vulnérabilités étant l’un des vecteurs de compromission des réseaux).



Près de 30 % des professionnels partagent des mots de passe, 57 % emploient des noms d'utilisateur et des mots de passe, et 44 % utilisent des VPN - autant de domaines d'opportunité pour renforcer la résilience.

Plus de 80 % des répondants déclarent que leurs budgets de sécurité informatique et OT/ICS ont augmenté.



La mise en œuvre de nouvelles solutions technologiques est la première priorité en matière de cybersécurité. Les secteurs du pétrole et du gaz, et du matériel informatique sont les secteurs les premiers secteurs à investir et mettre en œuvre des solutions de cybersécurité.

Les organisations industrielles ont dû faire face à des défis importants en 2021. Les cyberattaques contre l'installation hydraulique d'Oldsmar, en Floride, Colonial Pipeline et JBS, ainsi que l'attaque de la supply chain de SolarWinds, ont propulsé la cybersécurité industrielle sur le devant de la scène mondiale.Des millions de personnes ont ainsi pris conscience des répercussions financières et sociétales considérables de l'interruption d'une infrastructure critique. En outre, les chefs d'entreprise continuent de faire face à l'impact de la pandémie de COVID-19 et cherchent toujours à déterminer comment fonctionner efficacement et en sécurité. Dans ce contexte, les organisations doivent s'efforcer de rester résilientes malgré des problèmes sans précédent et imprévisibles.Pour comprendre comment les organisations industrielles font face aux défis de la cybercriminalité, Claroty a mené une enquête mondiale, auprès de 1100 professionnels de la sécurité IT et OT travaillant à plein temps pour des entreprises qui possèdent, exploitent ou soutiennent des composants d'infrastructures critiques. Les principales conclusions de l'enquête sont les suivantes :Alors que la transformation numérique et le travail à distance se sont poursuivis tout au long de l'année 2021, les attaques de ransomware sur les réseaux IT et OT/ICS ont été nombreuses, générant d'importants paiements de rançons.Yaniv Vardi, PDG de Claroty, déclare : «».