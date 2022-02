Parmi les entreprises interrogées, 68 % ont subi une attaque au cours de l'année écoulée et 45 % des entreprises touchées par un incident de ransomware déclarent avoir été contraintes de fermer temporairement leurs portes.Seules 32 % d'entre elles se disent confiantes dans leurs contrôles de sécurité, ce qui indique la nécessité d'utiliser des approches plus efficaces pour prévenir les attaques par ransomware. 75 % sont préoccupés par les risques de ransomware posés par des tiers, mais seulement 36 % des organisations évaluent les pratiques de sécurité et de confidentialité de leurs tiers.", explique Shaun Bertrand, CSO de CBI.Le paiement moyen d'un ransomware est d'environ 1 million de dollars et 53 % des entreprises qui ont subi une attaque ont payé la rançon. La raison la plus souvent invoquée pour payer est d'éviter une interruption des activités. Parmi celles qui n'ont pas payé, 39 % déclarent que c'est parce qu'elles disposaient d'une stratégie de sauvegarde efficace. Cependant, 55 % des entreprises estiment que des sauvegardes complètes et précises des données ne suffisent pas à atténuer correctement un incident de ransomware, car dans 41 % des cas, des données sensibles ont également été exfiltrées pendant l'attaque.Source : CBI Trouvez-vous ce rapport pertinent ?La stratégie de sécurité adoptée et le budget alloué aux entreprises ont-ils atténué les effets des ransomwares sur votre entreprise l'année passée ?